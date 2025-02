In seiner letzten Rede als Bundestagsabgeordnete hat SPD-Politiker Kevin Kühnert die Haltung des Unionskanzlerkandidaten Friedrich Merz in der jüngsten Debatte um Migration scharf kritisiert. Kühnert erinnerte an Michel Friedman, der aufgrund der Diskussionen um Kooperationen zwischen Union und AfD aus der CDU ausgetreten war. "Heute wird der Störenfried angestrengt ignoriert", warf Kühnert der Union im Bundestag in Berlin vor.