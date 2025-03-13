Leser über BSW-Forderung nach Neuauszählung "Das müsste man hinnehmen"

Amira Mohamed Ali (l.) und Sahra Wagenknecht (r.): Die BSW-Politikerinnen wollen eine Neuauszählung der Wahlstimmen erreichen. (Quelle: IMAGO / Political-Moments)

Das BSW will eine Prüfung des Bundestagswahlergebnisses, denn die Partei verfehlte die Fünfprozenthürde nur knapp. t-online-Leser sind sich uneins, ob diese Partei den Bundestag bereichern würde.

Das Bündnis Sahra Wagenknecht scheiterte nur knapp an der Fünfprozenthürde und zog damit nicht in den Bundestag ein. Was für die Partei eine bittere Niederlage war, war für Friedrich Merz ein glücklicher Umstand. Denn so reichte es für seine Union, mit nur einem Koalitionspartner – der SPD – die neue Regierung zu bilden.

Das BSW legte Einspruch gegen das Wahlergebnis ein. Sie will eine Neuauszählung der Wählerstimmen erreichen und hofft, dass dadurch mindestens 9.529 Stimmen zustande kommen, die ihr zur Fünfprozenthürde fehlen. Dabei bekommt sie prominente Unterstützung. Derzeit beschäftigt sich ein Wahlprüfungsausschuss mit der Angelegenheit.

Dass das BSW derzeit nicht im Bundesparlament vertreten ist, bedauern manche t-online-Leser, die sich für eine Neuauszählung aussprechen. Andere hingegen sind froh über den Misserfolg der Partei und wollen am jetzigen Zustand nichts geändert haben.

"Knapp daneben ist auch vorbei"

"Ich würde es sehr begrüßen, wenn das BSW am Ende den Einzug in den Bundestag doch noch schaffen würde", gesteht Dorothea Graf. "Diese Stimmen, die nicht auf die extrem teure Aufrüstung setzen, sondern auf soziale und infrastrukturelle Projekte setzen, brauchen wir dringend im Bundestag."

Ute Pagermann mailt: "Knapp daneben ist auch vorbei, das sollte akzeptiert werden. Ich bin froh, dass der Störfaktor BSW unter der Fünfprozenthürde blieb. Diese Ein-Frau-Partei hat unrealistische Ideen, kein zukunftsweisendes Programm und populistische Falschbehauptungen. Sich mit einer derartigen Partei im Bundestag auseinandersetzen zu müssen, würde seriöse Politik verhindern."

"Das müsste man hinnehmen"

"Es könnte schon sein, dass bei einer Neuauszählung die für das BSW relevante Stimmenzahl zusammenkäme", äußert Georg Delius. "Mit einer Kleinpartei mehr würde eine Zersplitterung einhergehen, sich die Parlamentsstruktur erheblich ändern und sich Regierungsarbeit erschweren. Das müsste man aber im Sinne der repräsentativen Demokratie hinnehmen."

Der t-online-Leser findet das Vorgehen Wagenknechts aber kleinlich und bezeichnet sie als "Erbsenzählerin". Das BSW solle sich mit den Erfolgen auf ostdeutscher Länderebene zufriedengeben und dort seinen Platz finden.

"BSW ein gemäßigtes Angebot des Widerstands"