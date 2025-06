Die SPD-Politikerin, die am Parteitag am Wochenende als stellvertretende Parteivorsitzende kandidiert, verwies darauf, dass der Stromplan der Regierung erst durch den Bundestag muss – wo die Fraktionen das Gesetz noch abändern können. "Ich bin zuversichtlich, dass wir auf Grundlage des nun abgestimmten Vorschlags zwischen Bundeskanzler, Bundesfinanzminister und Wirtschaftsministerin im parlamentarischen Verfahren zu konkreten Maßnahmen für die Bürgerinnen und Bürger kommen werden", sagte sie.

Der Streit um die Stromsteuer hat sich am Donnerstag zugespitzt. Der Handelsverband HDE und Verbraucherschützer warnten Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vor einem Wortbruch. In einem Schreiben an Merz heißt es, die Ankündigung von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD), die Stromsteuer nur für das produzierende Gewerbe zu senken und nicht für Verbraucher, sei ein "fatales Signal". Auch aus der Union kam Kritik: Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, er könne Klingbeil nur davor warnen, an dieser entscheidenden Stelle einen Bruch des Koalitionsvertrags zu verursachen.