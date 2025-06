Für Klingbeil geht es bei dem Parteitag aber nicht nur um die Rückgewinnung von Vertrauen oder um ein einigermaßen vertretbares Ergebnis bei seiner Wiederwahl am Freitagabend. Klingbeil will die Partei von Grund auf erneuern: personell und programmatisch. "Es geht darum, dass wir manches hinter uns lassen und vor allem, dass wir uns auch trauen, so manche schmerzhafte Frage neu zu beantworten."

Der Parteichef, so klingt es durch, sieht sich auf einer fast historischen Mission, die da lautet: Die SPD aus ihrer strukturellen Krise befreien und eine Sozialdemokratie der Zukunft schaffen.

Weg von der Status-Quo-Partei

Angesichts dieses ambitionierten Ziels setzt Klingbeil inhaltlich erstaunlich wenig neue Akzente. Sein Schwerpunkt ist die Erneuerung des sozialdemokratischen Aufstiegsversprechens, das zuvor schon Arbeitsministerin und neu gewählte SPD-Co-Chefin Bärbel Bas wortreich thematisierte. Ansonsten nennt Klingbeil die soziale Umverteilung und die moderne Einwanderergesellschaft als zentrale Themen, die im nun zu erarbeitenden Grundsatzprogramm vorkommen müssten.

Für SPD-Ohren mögen diese Signalwörter gut klingen, wie der gelegentliche Applaus der Delegierten belegt, doch beißen sie sich ein Stück weit mit der Regierungsrealität, in der sich die SPD aktuell befindet. "Es ist nicht linksradikal, die Verteilungsfrage in unserem Land zu stellen", ruft Klingbeil den Genossen zu und hat damit zwar – objektiv – Recht. Nur: Er stellt sie ja gar nicht, außer vielleicht auf einem Parteitag.

Bei Details bleibt Klingbeil vage

Denn im Koalitionsvertrag mit der Union konnte sich die SPD mit ihren Umverteilungswünschen nicht durchsetzen, entsprechend wenig darf man in den nächsten vier Jahren dazu erwarten. Die SPD mag das in ihr Grundsatzprogramm schreiben, aber Regierungspolitik wird das damit noch lange nicht. Klingbeil weiß: Soziale Umverteilung, etwa Steuererhöhungen, ist mit der Union nicht zu machen. Entsprechend allgemein bleibt er auch in seiner Rede bei dem Thema – wohl, um den Koalitionspartner nicht zu provozieren.

Spricht man mit SPD-Delegierten, ist genau das eines von Klingbeils Problemen: "Es gibt eine große Kluft zwischen dem, was auf Parteitagen gesagt wird, und dem, was jeden Tag passiert", so ein Delegierter zu t-online im Anschluss an Klingbeils Rede. Ein anderes Beispiel sei das Konzept der modernen Einwanderungsgesellschaft, so der Delegierte: Klingbeil werbe dafür in seiner Rede, während die Koalition wenige Stunden zuvor den Familiennachzug aussetzt.

Ohrfeige für die "Manifest"-Genossen

Für Klarheit sorgt Klingbeil bei einem anderen Thema – dem russischen Angriffskrieg. Klingbeil stellt klar: "Wir Sozialdemokraten stehen an der Seite der mutigen Ukrainer und Ukrainerinnen. Und ich will das einmal klar und unmissverständlich sagen: Mit mir als Vorsitzender der sozialdemokratischen Partei Deutschlands wird es keinen anderen Weg in der Ukraine-Politik nicht geben. Das ist eindeutig."