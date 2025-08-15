t-online - Nachrichten für Deutschland
Asyl-Darlehen: Fürther OB Jung unterstützt umstrittenen SPD-Vorstoß

"Ursozialdemokratisch"
SPD-OB stellt sich hinter umstrittene Asyl-Idee

Von t-online, dm
15.08.2025 - 16:12 UhrLesedauer: 2 Min.
Ukraine-Konflikt - Ankunft FlüchtlingeVergrößern des Bildes
Geflüchtete aus der Ukraine stehen mit ihrem Gepäck vor den Gebäuden eines Flüchtlingsheims. (Quelle: Henning Kaiser/dpa/dpa)
News folgen

Thüringer SPD-Landräte wollen Asylbewerbern und bestimmten Migranten Sozialleistungen nur noch als Darlehen gewähren. Nun erhalten sie Unterstützung aus Bayern – vom Fürther OB Thomas Jung (SPD).

Der Oberbürgermeister von Fürth, Thomas Jung (SPD), nennt die Forderung, Asylbewerbern und Ausländern aus Nicht-EU-Staaten Sozialleistungen nur noch als Darlehen auszuzahlen, einen "nachvollziehbaren und mutigen Ansatz".

Es reiche nicht aus, die Kosten bei der Flüchtlingsversorgung nur um wenige Prozentpunkte zu drücken, sagte Jung am Freitag t-online. "Wir brauchen einen radikalen Wechsel." Eine Pflicht zur Rückzahlung der Sozialleistungen hätte zudem den Vorteil, für mehr Akzeptanz in der Bevölkerung zu sorgen, so der Sozialdemokrat weiter.

Regiert seit 22 Jahren in der mittelfränkischen Stadt Fürth: Oberbürgermeister Thomas Jung.Vergrößern des Bildes
Regiert seit 22 Jahren in der mittelfränkischen Stadt Fürth: Oberbürgermeister und SPD-Politiker Thomas Jung. (Quelle: Sebastian Widmann/getty-images-bilder)

Vorstoß aus Thüringen: Asylleistungen wie Bafög?

Der Vorstoß, dass volljährige anerkannte Flüchtlinge und Ausländer aus Nicht-EU-Ländern Sozialleistungen künftig als Darlehen erhalten sollen, kommt von den Thüringer SPD-Landräten Matthias Jendricke (Nordhausen) und Marko Wolfram (Saalfeld-Rudolstadt). "Wer in unser Land kommt und hier bisher nichts eingezahlt hat, darf Sozialleistungen nur noch als zinsloses Darlehen bekommen", sagte Jendricke dem "Stern".

Funktionieren soll das nach seinen Vorstellungen ähnlich wie beim Bafög für Studierende: Wer rasch eine sozialversicherungspflichtige Arbeit aufnehme, müsste nur einen Teil der empfangenen Leistungen zurückzahlen. Bei raschen Rückzahlungen sollen Abschläge gewährt werden.

OB Jung: SPD-Spitze soll sich Vorschlag anhören

In der Politik hat der Vorschlag aus Thüringen geteilte Reaktionen ausgelöst. Kritik kam von den Linken und Grünen, aus der Union kam vorsichtige Zustimmung. Thüringens SPD-Chef, Georg Maier, nannte den Vorschlag der Parteikollegen "inhaltlich unausgereift". "Integration braucht tragfähige Konzepte, nicht riskante Experimente mit Sozialleistungen."

Der SPD-Kommunalpolitiker Thomas Jung widerspricht dem Landeschef: "Die Kollegen aus Thüringen haben eine wichtige Diskussion angestoßen, der wir uns als SPD stellen müssen." Die SPD werde bei ihm in Fürth, aber auch im ganzen Land weiterhin als Partei der Leistungsempfänger wahrgenommen. "Ich bekomme das regelmäßig von der Bevölkerung gespiegelt." Das müsse sich ändern.

Eins zu eins übernehmen würde er das Konzept aber nicht, so Jung. Er wünsche sich etwa, dass der "Belohnungscharakter" stärker herausgestellt würde, wenn Menschen schnell wieder in Arbeit kommen.

Thüringer Innenminister Georg Maier (SPD)Vergrößern des Bildes
Hält wenig von der Idee seiner Parteifreunde: Thüringer Innenminister und SPD-Landeschef Georg Maier. (Quelle: Michael Reichel/dpa/dpa-bilder)

Eine "ursozialdemokratische Errungenschaft"

Gerade bei den ukrainischen Flüchtlingen sieht Jung Handlungsbedarf: "Weniger als 20 Prozent der ukrainischen Leistungsempfänger in Fürth arbeiten. In Polen sind es über 60 Prozent. Wer hier kein Gerechtigkeitsproblem sieht, dem kann ich nicht mehr helfen."

Jung sagte, er empfehle der SPD-Spitze in Berlin, sich den Vorschlag der Thüringer Genossen genau anzuschauen. Das Bafög sei eine "ursozialdemokratische Errungenschaft" und könne hier als Vorbild dienen. Jung betont, ihm gehe es nicht um diejenigen, die nicht arbeiten könnten, weil sie zum Beispiel Schicksalsschläge erfahren haben. Sondern um "diejenigen, die das System ausnützen". Diese Unterscheidung sei ein "traditioneller sozialdemokratischer Ansatz".

Verwendete Quellen
  • Gespräch mit OB Thomas Jung
  • Mit Material der Nachrichtenagentur dpa
