Julia Klöckner gerät wegen Nähe zum vermögenden Geldgeber des Krawallportals "Nius" in Kritik – und geht in die Offensive: Sie erklärt ihren Auftritt in Koblenz zum Kampf für die gefährdete Meinungsfreiheit.
Sonntag, kurz nach 16 Uhr, es ist heiß. Julia Klöckner kommt im luftigen türkis-bunten Kleid in das Innovationsforum des Unternehmens CompuGroup in Koblenz, das mehrheitlich Frank Gotthardt gehört. Die Spannung ist greifbar. Viel Aufregung bis hin zu Rücktrittsaufforderungen hatte die Bundestagspräsidentin schon vorab ausgelöst, weil sie einen Auftritt bei dem Unternehmer mit umstrittenem Investment zusagte.
Auf 250 Stühlen sitzen die Gäste des Sommerempfangs der CDU Koblenz in dem Raum, eine Blaskapelle spielt auf einer seitlichen Bühne, ein alter Mercedes 190 SL und ein alter Jaguar E-Typ stehen auf einer Rampe. Auch sie gehören Frank Gotthardt, der etliche Oldtimer, einen Eishockey-Club, einen regionalen Fernsehsender und ein Krawallportal besitzt: "Nius" von Ex-Bild-Chef Julian Reichelt. Medienwissenschaftler und Journalistengewerkschaften sagen, dass es mit Verdrehungen, Übertreibungen und Erfindungen arbeitet. Das Medienunternehmen landet häufig mit seiner Berichterstattung vor Gericht.
Die für Kampagnen bekannte Plattform, die lange auf die Grünen geschossen hat, hat aktuell ein neues Angriffsziel: Friedrich Merz. Also den Kanzler und Vorsitzenden der Partei, die hier mit Julia Klöckner Sommerempfang feiert. Aufmerksamkeit wie nie löst das aus – und die Frage, wie Klöckner damit umgeht, dass sie im Vorfeld schon heftig kritisiert wurde. Muss sie Distanz wahren zum Geldgeber eines Kampagnenportals, das auch die Wahrheit verbiegt für seine Attacken weit unter der Gürtellinie?
Klöckner hielt schon Laudatio auf Gotthardt
Die beiden Hauptakteure an diesem Sonntag, der viele Millionen schwere Unternehmer und die Frau im zweithöchsten Amtes im Staat, begrüßen sich lächelnd per Handschlag. Sie kennen sich schon lange gut.
Als die CDU Rheinland-Pfalz Julia Klöckner 2011 zur Landesvorsitzenden wählte, wurde Frank Gotthardt zum Vorsitzenden des Wirtschaftsrats der CDU e.V., gewählt – ein Amt in der Lobbygruppe finanzstarker Gönner, das ihn auch zum kooptierten Mitglied in Klöckners Landesvorstand machte. Sie hatten dort über Jahre immer wieder miteinander zu tun.
Aber nicht nur dort. Ein "enger Freund" von Klöckner war auch der Gotthardt-Vertraute Michael Fuchs, verstorbener früherer Bundestagsabgeordneter aus Koblenz und Mitglied des Aufsichtsrats von Gotthardts CompuGroup. Als Bundeslandwirtschaftsministerin schickte Klöckner ein Video-Grußwort, als Gotthardt die Einweihung seines neuen Vier-Sterne-Superior-Hotels Fährhaus in Traumlage an der Mosel feierte. 2014 hielt Klöckner die Laudatio, als Gotthardt vom örtlichen Marketing-Club Rhein-Mosel mit einem Preis für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde. Klöckners Nichte bekam ohne große Vorerfahrung ein Volontariat bei Gotthardts Sender Mittelrhein-TV.
"Schon reichlich mit Gotthardt diskutiert"
Und örtliche CDU-Gliederungen nutzen schon seit Jahren Räume der CompuGroup für Veranstaltungen. Zuletzt hatte die lokale Mittelstands- und Wirtschaftsunion 2024 ihren Neujahrsempfang ohne jede öffentliche Aufregung dort gefeiert – mit Julia Klöckner, damals wirtschaftspolitische Sprecherin der Unionsfraktion. Jetzt ist sie Bundestagspräsidentin, "Nius" hat in den vergangenen Monaten vielfach Debatten um dort laufende offensichtliche Kampagnen ausgelöst – und die Aufregung ist da. Klöckner sagt scherzhaft: "Endlich bekommt der Neujahrsempfang der CDU Koblenz die Aufmerksamkeit, die er verdient hat."
Kritik an "Nius" kommt am Rande vor in der Rede von Klöckner, die einst als Redakteurin und Chefredakteurin von Fachmagazinen für Wein selbst im Journalismus tätig war. Man könne manches kritisieren, "und Frank Gotthardt weiß, dass wir schon reichlich diskutiert haben." Medienunternehmer hätten eine besondere Verantwortung weit über das Wirtschaftliche hinaus – wo "Nius" im vergangenen Jahr ein Minus von rund 13 Millionen Euro verzeichnet hat. Die Frage betreffe das Vertrauen in unsere Demokratie und in die Verlässlichkeit von Informationen. Es sind genau diese Punkte, die Kritiker "Nius" vorhalten – es säe Zweifel an demokratischen Prozessen und Institutionen. Das Portal arbeitet in Texten regelmäßig mit aus dem Zusammenhang gerissenen Informationen und teilweise mit erfundenen Zitaten, zudem mit Kampagnen gegen Minderheiten.
Darauf ging Klöckner in keiner Weise ein. Kritik sei wohlfeil, "wenn sie nur deshalb geäußert wird, weil ein bestimmtes Medienengagement einer anderen politischen Haltung folgt als der eigenen." Klöckner sagte auch, Medien müssten "sich daran messen lassen, ob sie Freiheit, Pluralität und Wahrheit stärken oder schwächen", bezog das aber nicht auf "Nius" konkret.
Die Gründung von "Nius" nannte sie "Reaktion auf allzu einseitige Medienberichterstattung" und sagte, die Folge sollte nicht "eine ebenso einseitige Berichterstattung in eine andere Richtung sein. Blockbildungen tun unserer Gesellschaft eben nicht gut." Meinungspluralität sei wichtig, wenn sie auch Zumutung sein könne. Dann brachte Klöckner einen kontroversen Vergleich.
"Die 'taz' kennen sie alle. Die vertritt das sehr linke Spektrum." Gotthardt investiere in ein Medium "genau auf der anderen Seite. Aber in den Methoden sind sich beide nicht so sehr unähnlich, in ihren Vorgehensweisen." Klöckners Vergleich löste unmittelbar nach Bekanntwerden in sozialen Netzwerken Unverständnis und Empörung aus: Die "taz" vertritt zwar oft linke Positionen, arbeitet aber nach hohen journalistischen Maßstäben.
"Kämpfe weder gegen 'taz'-Finanzier noch gegen Gotthardt"
Die "taz" hat in diesem Jahr eine Rüge vom Presserat bekommen, im Vergleich zu mehr als 30 Rügen bei den BILD-Medien, wo der Verlag den "Nius"-Chefredakteur Julian Reichelt für nicht mehr tragbar hielt. Das nun von ihm geleitete und von Gotthardt finanzierte Portal geht erst gar nicht die Gefahr von Rügen ein, weil es sich der Selbstregulierung durch den Presserat nicht unterworfen hat. Für "Nius" ist deshalb die Landesmedienanstalt Berlin-Brandenburg zuständig, die einer Sprecherin zufolge "fortlaufend Beschwerden zu verschiedenen Inhalten der Veranstalterin" erhält, die sehr genau geprüft würden. Gegen eine erste Beanstandung wegen der Verletzung der journalistischen Sorgfaltspflicht klagt "Nius".
Klöckner sprach die Probleme des Mediums also nicht an, sondern stellte es auf eine Stufe mit der in der Branche weitgehend für sauberen Journalismus bekannten "taz". Sie kritisiere beide, "meine Kritik kennt er [Anm. d. Red.: Gotthardt] und weiß auch die 'taz' umgekehrt." Aber beide Medien machten, was "ausdrücklich in unserer Demokratie erlaubt" sei, "und deshalb kämpfe ich weder gegen einen Finanzier der 'taz' noch Frank Gotthardt an".
Klöckner stellte die Kritik an "Nius" als Kampagne gegen abweichende Meinungen dar und bettete das in eine Debatte um die Meinungsfreiheit ein. "Was Demokratie ausmacht, ist nicht die Einfalt von Meinungen, sondern die Vielfalt." Vorwürfe gegen "Nius" und sie selbst, wegen ihrer Teilnahme beim Sommerempfang, erscheinen so als ein weiterer Angriff auf die Meinungsfreiheit und die Demokratie, den Klöckner abwehrt. Das verfängt unter den Zuhörern. Nach der Veranstaltung berichten sie t-online, dass sie persönlich wiederholt als Faschistenfreunde oder rechtsextrem attackiert werden.
Klöckner nimmt für Rede Anleihe bei Meinungsforscher
Klöckner sagte, wenn die CDU von Mitbewerbern, die sich auch als Parteien der Mitte verstünden, plötzlich als "Gefahr für die Demokratie" bezeichnet werde, entbehre das nicht "gewisser Humoristik". Wenn das wirklich die Kategorie sei, dann werde aber alles, "was wirklich extrem ist und eine Gefahr für die Demokratie, überhaupt nicht mehr wahrgenommen werden".
Klöckner zitierte eine aktuelle INSA-Umfrage, wonach 84 Prozent der Befragten meinen, dass es in Deutschland Menschen gibt, die ihre Meinung aus Sorge vor möglichen Folgen nicht sagen. "Das muss uns doch umtreiben, und nicht, ob wir bei einem erfolgreichen Unternehmer sind, der 9.000 Menschen Arbeitsplätze gibt und der hier auch Steuern zahlt, sondern die Frage ist, wie wollen wir gemeinsam unsere Demokratie stabilisieren." Meinungsfreiheit brauche Haltung, Respekt und den Mut, auch Widerspruch auszuhalten.
Das Thema Meinungsfreiheit habe "das Potenzial, ebenso prägend zu werden, wie die Migration ab dem Jahr 2015 und Corona ab dem Jahr 2020", sagte Klöckner. Was sie nicht dazu sagte: Hier gab sie wörtlich Inhalt aus einer Pressemitteilung des Umfrageinstituts Insa wider.
Auch ihre folgenden Aussagen finden sich dort genau so: "Nur mit einer guten Streitkultur und der Akzeptanz einer breiten Meinungsvielfalt wird sich die Bevölkerungsmehrheit davon überzeugen lassen, dass die Meinungsfreiheit in unserem Land uneingeschränkt gilt und auch sie ein überzeugender Grund dafür ist, sich für dieses Land einzusetzen und es zu verteidigen." In ihren eigenen Worten fragte Klöckner: "Sind die Türen des Diskursraums überhaupt noch so offen, dass jeder sich hineinwagt?"
Für "taz"-Chefredakteurin Barbara Junge sind die Vergleiche mit "Nius" aus der Spitzenpolitik nicht neu. Als Reaktion auf Klöckner verwies sie auf eine Antwort an den "letzten Geisterfahrer", der so etwas wie Klöckner behauptet hat. Gemeint war der damalige Finanzminister Christian Lindner (FDP). Der hatte im Juni 2024 ein Interview bei "Nius" damit verteidigt, dass er zuvor auch mit der "taz" geredet habe. Die Antwort der "taz"-Chefredaktion endete mit dem Satz: "Wir möchten höflich darauf hinweisen, dass die 'taz' – im Gegensatz zu 'Nius' – ein journalistisches Medium ist, das nach presseethischen Grundsätzen arbeitet."
