Von Lars Wienand 18.08.2025 - 16:02 Uhr Lesedauer: 6 Min.

Begrüßung: Hausherr Frank Gotthardt und Julia Klöckner kennen sich schon lange. (Quelle: Lars Wienand)

Julia Klöckner gerät wegen Nähe zum vermögenden Geldgeber des Krawallportals "Nius" in Kritik – und geht in die Offensive: Sie erklärt ihren Auftritt in Koblenz zum Kampf für die gefährdete Meinungsfreiheit.

Sonntag, kurz nach 16 Uhr, es ist heiß. Julia Klöckner kommt im luftigen türkis-bunten Kleid in das Innovationsforum des Unternehmens CompuGroup in Koblenz, das mehrheitlich Frank Gotthardt gehört. Die Spannung ist greifbar. Viel Aufregung bis hin zu Rücktrittsaufforderungen hatte die Bundestagspräsidentin schon vorab ausgelöst, weil sie einen Auftritt bei dem Unternehmer mit umstrittenem Investment zusagte.

Auf 250 Stühlen sitzen die Gäste des Sommerempfangs der CDU Koblenz in dem Raum, eine Blaskapelle spielt auf einer seitlichen Bühne, ein alter Mercedes 190 SL und ein alter Jaguar E-Typ stehen auf einer Rampe. Auch sie gehören Frank Gotthardt, der etliche Oldtimer, einen Eishockey-Club, einen regionalen Fernsehsender und ein Krawallportal besitzt: "Nius" von Ex-Bild-Chef Julian Reichelt. Medienwissenschaftler und Journalistengewerkschaften sagen, dass es mit Verdrehungen, Übertreibungen und Erfindungen arbeitet. Das Medienunternehmen landet häufig mit seiner Berichterstattung vor Gericht.

Die für Kampagnen bekannte Plattform, die lange auf die Grünen geschossen hat, hat aktuell ein neues Angriffsziel: Friedrich Merz. Also den Kanzler und Vorsitzenden der Partei, die hier mit Julia Klöckner Sommerempfang feiert. Aufmerksamkeit wie nie löst das aus – und die Frage, wie Klöckner damit umgeht, dass sie im Vorfeld schon heftig kritisiert wurde. Muss sie Distanz wahren zum Geldgeber eines Kampagnenportals, das auch die Wahrheit verbiegt für seine Attacken weit unter der Gürtellinie?

Klöckner hielt schon Laudatio auf Gotthardt

Die beiden Hauptakteure an diesem Sonntag, der viele Millionen schwere Unternehmer und die Frau im zweithöchsten Amtes im Staat, begrüßen sich lächelnd per Handschlag. Sie kennen sich schon lange gut.

Als die CDU Rheinland-Pfalz Julia Klöckner 2011 zur Landesvorsitzenden wählte, wurde Frank Gotthardt zum Vorsitzenden des Wirtschaftsrats der CDU e.V., gewählt – ein Amt in der Lobbygruppe finanzstarker Gönner, das ihn auch zum kooptierten Mitglied in Klöckners Landesvorstand machte. Sie hatten dort über Jahre immer wieder miteinander zu tun.