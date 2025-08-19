Schwere Krankheit Linken-Politiker Trabert verzichtet auf Bundestagsmandat

Von dpa Aktualisiert am 19.08.2025 - 14:02 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Gerhard Trabert (Archivbild): Er zieht sich aus der Politik zurück. (Quelle: Andreas Arnold/dpa./dpa)

Als Sozialmediziner kämpfte Gerhard Trabert viele Jahre gegen Armut und deren gesundheitliche Folgen. Politisch engagierte er sich für die Linke. Dann wurde er selbst schwer krank.

Der schwer erkrankte Mainzer Sozialmediziner Gerhard Trabert wird sein für die Linke errungenes Bundestagsmandat aus gesundheitlichen Gründen nicht antreten. Dies teilte die Partei in Berlin mit. An Traberts Stelle soll die Kandidatin Lin Lindner ins Parlament nachrücken.

Nach Angaben der Familie war Trabert wegen der Schlaganfälle, die er vor dem Wahltag erlitten hatte, mehrere Monate in einer Reha und kehrt nun wieder nach Hause zurück. Trotz einiger Fortschritte müsse Trabert aber "weiterhin mit schweren Einschränkungen leben", hieß es in einer Erklärung der Familie. Diese machten eine Rückkehr in das Leben zuvor unmöglich.

Traberts politischer Einsatz sei wichtig, erklärte die Familie, "genauso wie laute Stimmen für soziale Gerechtigkeit und Menschlichkeit. Eine solche Stimme kann Gerhard nicht sein." Das Mandat wolle Trabert daher "zeitnah" zurückgeben.

2022 Kandidatur für das Bundespräsidentenamt

Die Linken-Vorsitzenden Ines Schwerdtner und Jan van Aken dankten Trabert für seinen Einsatz. Als "Arzt der Armen" sei er eine moralische und fachliche Autorität. "Im Bundestag wäre er eine starke Stimme für eine Gesundheitspolitik gewesen, die gute gesundheitliche Versorgung für alle garantiert, nicht nur für die, die sich private Extras leisten können", erklärten sie. Sie wünschten ihm viel Kraft.

Trabert ist parteilos, hatte sich aber mehrfach für die Linke um Mandate beworben. 2022 war er deren Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten. Seine Kandidatur begründete Trabert damals unter anderem damit, dass die Themen soziale Benachteiligung und Armut zu kurz kämen. Bei der Wahl im Februar zog Trabert über die Landesliste der Linken in Rheinland-Pfalz in den Bundestag ein.

Der gebürtige Mainzer engagiert sich in der Landeshauptstadt seit vielen Jahren unter anderem in der Obdachlosenhilfe sowie an vielen Orten der Welt für die Flüchtlingshilfe.

Nun soll die 31-jährige trans Person Lindner aus dem Stadtverband Trier nachrücken, die bei der Wahl auf Listenplatz drei kandidiert hatte. "Nun liegt es an mir, das Mandat für unsere Wählerinnen und Wähler mit Leben zu füllen", erklärte Lindner. "Ich werde jetzt viele Gespräche führen, um abzuklären, was und wie ich am besten beitragen kann."

Zudem betont sie in Anspielung auf den früheren FDP-Finanzminister Christian Lindner: "Ich bin mit dem Anspruch angetreten, dem Wort 'Lindnern' eine neue Bedeutung zu geben – nämlich die Dinge von Anfang an richtig zu machen."