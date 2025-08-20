SPD-Fraktionschef Miersch Er steht vor seiner bisher größten Herausforderung

Die Koalition steckt seit dem Richtereklat in einer Krise: Sie zu lösen liegt auch an SPD-Fraktionschef Matthias Miersch. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa/dpa-bilder)

SPD-Fraktionschef Miersch muss dafür sorgen, dass die schwarz-rote Koalition zusammenhält. Auf einer Tour durch seinen Wahlkreis erlebt er, wie angespannt die Stimmung im Land ist. Dann holt ihn plötzlich die Weltlage ein.

Matthias Miersch steht am Montag auf einem Acker in Niedersachsen und lässt sich die Landwirtschaft der Zukunft erklären. Es geht um Düngemengen, Nitratbelastung im Boden und die Frage, wie man einen ertragreichen Ackerbau mit Ressourcenschonung unter einen Hut bekommt.

Kein leichter Stoff, noch dazu brennt die Sonne gnadenlos. Doch der SPD-Fraktionschef hält sich wacker. Selbst als ein Landwirt beim Vortragen seiner Forderungen ungehalten wird und Miersch ein "süffisantes Lächeln" vorwirft, bleibt der ruhig. "Das nehme ich gerne mit", entgegnet Miersch dem zeternden Mann mit der grünen Jacke.

Die Station auf dem Feld nahe Uetze-Schwüblingsen ist Teil von Mierschs "Sommerreise" durch seinen Wahlkreis Hannover-Land II. Am Montag und Dienstag besuchte Miersch unter anderem den Netzbetreiber Tennet, das Grab von Kurt Schumacher und seine Heimat Laatzen.

Vor dem Hintergrund der unruhigen Weltlage wirkt die Tour fast ein wenig entrückt: In Washington wird gerade das Schicksal der Ukraine verhandelt und auch in der Hauptstadt brennt die Hütte: der Koalitionsstreit um eine Verfassungsrichterin, die vergeigte Stromsteuersenkung, überhaupt die schlechte Stimmung im Land. Im Getriebe der "Arbeitskoalition" von Union und SPD knirscht es gewaltig.

Schwieriger Termin bei den Bauern

Miersch, der gerade ein paar Tage Urlaub gemacht hat, will trotz der politischen Großwetterlage den Kontakt zu seinem Wahlkreis pflegen. Dass er dabei nicht nur auf Wohlfühltermine setzt, zeigt sein Treffen mit den Bauern. Rund zwei Stunden reden die Landwirte und Vertreter der örtlichen Handelskammer auf den SPD-Fraktionschef ein. Ein Impulsreferat jagt das nächste. Die Bauern sind gut vorbereitet.

Ob die Landwirte Miersch mit Detailwissen beeindrucken oder zermürben wollen, wird bis zuletzt nicht ganz klar. Doch der Umwelt- und Klimapolitiker Miersch steckt im Stoff, pariert mit gezielten Nachfragen. Am Ende trennt man sich im Guten, denn auch die Bauern wollen den engen Draht zum mächtigen Berliner Genossen nicht aufs Spiel setzen.

Plötzlich in der ersten Reihe der Politik

Miersch steht seit dem vergangenen Herbst in der ersten Reihe der Politik. Zunächst als Generalsekretär der SPD, seit Mai dieses Jahres als Chef der SPD-Fraktion im Bundestag. Dass die Koalition stabil bleibt und sich nicht wie die Ampelregierung im Streit zerlegt, liegt auch in Mierschs Händen. Für den 56-Jährigen die bisher größte Herausforderung seiner politischen Laufbahn.