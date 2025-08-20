SPD-Fraktionschef Miersch Er steht vor seiner bisher größten Herausforderung
SPD-Fraktionschef Miersch muss dafür sorgen, dass die schwarz-rote Koalition zusammenhält. Auf einer Tour durch seinen Wahlkreis erlebt er, wie angespannt die Stimmung im Land ist. Dann holt ihn plötzlich die Weltlage ein.
Matthias Miersch steht am Montag auf einem Acker in Niedersachsen und lässt sich die Landwirtschaft der Zukunft erklären. Es geht um Düngemengen, Nitratbelastung im Boden und die Frage, wie man einen ertragreichen Ackerbau mit Ressourcenschonung unter einen Hut bekommt.
Kein leichter Stoff, noch dazu brennt die Sonne gnadenlos. Doch der SPD-Fraktionschef hält sich wacker. Selbst als ein Landwirt beim Vortragen seiner Forderungen ungehalten wird und Miersch ein "süffisantes Lächeln" vorwirft, bleibt der ruhig. "Das nehme ich gerne mit", entgegnet Miersch dem zeternden Mann mit der grünen Jacke.
Die Station auf dem Feld nahe Uetze-Schwüblingsen ist Teil von Mierschs "Sommerreise" durch seinen Wahlkreis Hannover-Land II. Am Montag und Dienstag besuchte Miersch unter anderem den Netzbetreiber Tennet, das Grab von Kurt Schumacher und seine Heimat Laatzen.
Vor dem Hintergrund der unruhigen Weltlage wirkt die Tour fast ein wenig entrückt: In Washington wird gerade das Schicksal der Ukraine verhandelt und auch in der Hauptstadt brennt die Hütte: der Koalitionsstreit um eine Verfassungsrichterin, die vergeigte Stromsteuersenkung, überhaupt die schlechte Stimmung im Land. Im Getriebe der "Arbeitskoalition" von Union und SPD knirscht es gewaltig.
Schwieriger Termin bei den Bauern
Miersch, der gerade ein paar Tage Urlaub gemacht hat, will trotz der politischen Großwetterlage den Kontakt zu seinem Wahlkreis pflegen. Dass er dabei nicht nur auf Wohlfühltermine setzt, zeigt sein Treffen mit den Bauern. Rund zwei Stunden reden die Landwirte und Vertreter der örtlichen Handelskammer auf den SPD-Fraktionschef ein. Ein Impulsreferat jagt das nächste. Die Bauern sind gut vorbereitet.
Ob die Landwirte Miersch mit Detailwissen beeindrucken oder zermürben wollen, wird bis zuletzt nicht ganz klar. Doch der Umwelt- und Klimapolitiker Miersch steckt im Stoff, pariert mit gezielten Nachfragen. Am Ende trennt man sich im Guten, denn auch die Bauern wollen den engen Draht zum mächtigen Berliner Genossen nicht aufs Spiel setzen.
Plötzlich in der ersten Reihe der Politik
Miersch steht seit dem vergangenen Herbst in der ersten Reihe der Politik. Zunächst als Generalsekretär der SPD, seit Mai dieses Jahres als Chef der SPD-Fraktion im Bundestag. Dass die Koalition stabil bleibt und sich nicht wie die Ampelregierung im Streit zerlegt, liegt auch in Mierschs Händen. Für den 56-Jährigen die bisher größte Herausforderung seiner politischen Laufbahn.
Wer seine Auftritte verfolgt, merkt: Miersch sucht noch nach seiner öffentlichen Rolle. Er ist keiner, der auf den Tisch haut, sondern die Zwischentöne sucht. Pointierte Einlassungen oder spitze Bemerkungen vernimmt man von ihm eher selten. Politisches Rabaukentum ist nicht sein Geschäft, Miersch argumentiert oft im Einerseits-Andererseits.
Das passt nicht allen in seiner Partei. Manche sagen, Miersch fehle der Biss, seine öffentlichen Äußerungen seien bisweilen zu verkopft. Auf seiner Sommerreise zeigt sich Miersch von einer anderen Seite: offener, zupackender, nahbarer. Sein Heimatwahlkreis – Miersch gewann hier sechs Mal das Direktmandat – scheint ihm eine gewisse Gelassenheit zu verleihen, vielleicht auch den Mut, mehr aus sich herauszugehen.
"Schlimmer als die Grünen"
Miersch gehört zu den Linken der SPD und hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen als fachlich versierter Klimapolitiker gemacht. Bei seinem Leib- und Magenthema Umwelt- und Klimapolitik kann Miersch auch durchaus mal unnachgiebig werden, beim politischen Gegner gilt er als Dogmatiker.
Auch in der Union sehen das manche so. CSU-Chef Markus Söder zum Beispiel, der zu Miersch am Ende der Koalitionsverhandlungen gesagt haben soll: "Ich hätte mir das nicht vorstellen können, aber es gibt Menschen, die schlimmer sind als die Grünen. Sie." Miersch erzählt die Geschichte mehrmals auf seiner Reise. Sie soll belegen, dass er beim Thema Klimaschutz nicht lockerlässt, obwohl der Zeitgeist – und als Spiegel ebenjenes Zeitgeistes der Koalitionsvertrag – sich gedreht hat.
Was Söder und womöglich auch einige andere Unionskollegen mittlerweile wissen dürften: Der SPD-Linke Miersch ist politisch kompromissfähiger, als viele vermuteten. Auch er selbst machte einen Lernprozess durch, was sein Bild vom konservativen Lager betrifft, erzählt er. Interessanterweise kommt die CSU in Mierschs Darstellungen über den Koalitionsalltag oft besser weg als die CDU.
Ausgerechnet die CSU, könnte man meinen. Mit einem politischen Raubein wie Markus Söder an der Spitze, einem Innenminister Dobrindt, der mit seiner Grenzpolitik EU-Recht und die Geduld der SPD austestet, und einem strammen Konservativen wie Alexander Hoffmann als Söders Vorarbeiter im Bundestag.
Doch in der SPD schätzt man die CSU dafür, dass ihre Hierarchien noch intakt sind. Der CSU-Chef mag öffentlich poltern, aber agiert hinter den Kulissen aus Sicht der Genossen als verlässlicher Dealmaker. Wenn Söder mit der SPD etwas vereinbart, dann gilt das, heißt es in SPD-Kreisen.
Sorgenkind CDU
Das Sorgenkind der Koalition ist aus SPD-Sicht vielmehr die CDU. Ein Kanzler, der bei wichtigen Entscheidungen die eigenen Leute nicht einweiht, ein Fraktionschef, der in seiner Kernaufgabe, die Mehrheit in der eigenen Fraktion zu organisieren, versagt.
In dieser Gemengelage hat Miersch wohl den undankbarsten Job in der SPD: Er muss sich mit ebenjenem Jens Spahn koordinieren, der seit dem Richtereklat als angeschossen gilt.
Miersch beschreibt seinen Kontakt zu Spahn als "eng". "Wir sind im regelmäßigen telefonischen Austausch, mindestens zweimal in der Woche", sagt Miersch auf seiner Sommerreise. Er nehme ihm ab, dass er alles versucht habe, seine Fraktion hinter die Richterpersonalie Brosius-Gersdorf zu bringen, auch wenn er es am Ende nicht schaffte. Zugleich sagt Miersch: Das Vertrauen zwischen ihm und Spahn müsse noch wachsen.
Spahn-Versteher wider Willen
Miersch und Spahn könnten als Politikertypus kaum gegensätzlicher sein: Spahn ist nicht selten auf Provokation aus, der SPD-Mann beherrscht die leisen Töne. Noch im April nannte Miersch Spahns Äußerungen zur AfD "grundfalsch und für sehr, sehr gefährlich". Doch um die Stabilität der schwarz-roten Koalition zu sichern, müssen die beiden ihre Unterschiede überwinden. Miersch wird zum Spahn-Versteher wider Willen.
Das Verhältnis zwischen den beiden ist eine der zentralen Brücken, die die schwarz-rote Koalition zusammenhält. Ein Brückenpfeiler, um im Bild zu bleiben, ist seit der Brosius-Gersdorf-Geschichte schwer beschädigt, vielleicht mehrere.
Ob der Schaden wieder repariert werden kann, wird aus Mierschs Sicht auch nächste Woche entschieden: Dann treffen sich die Fraktionsspitzen von Union und SPD zur Klausur im unterfränkischen Würzburg. Neben inhaltlichen Gesprächen soll es dabei auch um eine Art Wiedergutmachung für das Brosius-Gersdorf-Desaster gehen.
Miersch wünscht sich "mehr Empathie" vom Koalitionspartner dafür, was der Skandal bei der SPD für Wunden hinterlassen habe, sagt Miersch auf seiner Sommerreise. Der dürfe sich "niemals wiederholen".
Ob das "Zeichen von Würzburg", wie Miersch es nennt, erfolgt oder nicht, hängt von der Bereitschaft der CDU/CSU-Seite ab, Demut zu zeigen. Ein erstes optimistisches Signal gibt es bereits: Unionsfraktionsvize Mathias Middelberg hatte Anfang August "Fehler" in der Causa Richterwahl eingestanden und eine "Entschuldigung" bei den Sozialdemokraten und Brosius-Gersdorf ins Spiel gebracht.
Heimspiel in der "Laatzen Bronx"
Mierschs Sorge um die demokratische Verfasstheit des Landes durchzieht sich wie ein roter Faden durch die Sommerreise. Dienstnachmittag, Albert-Einstein-Schule im niedersächsischen Laatzen.
Eine Schule mitten in der "Laatzen Bronx", wie der Schulleiter den Schmelztiegel aus unterschiedlichen Nationalitäten nennt, die in den markanten Scheibenhochhäusern von Laatzen wohnen. Miersch hat hier 1988 Abitur gemacht, war Klassensprecher, kickte nebenbei beim BSG Laatzen.
Jetzt, fast 40 Jahre später, steht er im Auditorium der Schule und beantwortet Fragen der rund 100 Schüler. Die Kinder zeigen keine Scheu und löchern den Politiker mit allem, was sie interessiert. Eine Schülerin will von Miersch wissen, wie "der Spalt zwischen Arm und Reich" überwunden werden könne, ein anderer sorgt sich um Klassenkameraden, die von Abschiebung bedroht sind, ein Dritter fragt Miersch, warum die SPD in der Regierung nicht linkere Politik mache und stattdessen "vor der Union spurt".
Miersch nimmt die provokante Frage grinsend auf und erklärt die Zwänge einer Koalition von ungleichen Partnern. Miersch macht das ziemlich gut, er spricht klar, versucht, die Schüler mitzunehmen, läuft immer wieder in die Schülerreihen, um das Mikro zu verteilen, baut so Nähe auf. Er wirkt nicht, wie oft bei seinen Auftritten in der Hauptstadt, etwas reserviert, intellektuell, funktionärhaft.
Klar, wer vor Schülern redet wie vor Bürgermeistern, sollte es wohl lieber lassen in der Politik. Und doch zeigt Miersch an dem Tag, dass er als Kommunikator womöglich über versteckte Fähigkeiten verfügt, die häufiger herauszustellen er sich trauen könnte.
Weltpolitik auf dem Pausenhof
Am Dienstagnachmittag unterbricht dann doch die Weltpolitik Mierschs Tour durch die Heimat. Kanzler Merz hat um 15.30 Uhr alle Fraktionsvorsitzenden der im Bundestag vertretenen Parteien eingeladen, um über den Ukraine-Gipfel mit US-Präsident Donald Trump und den Europäern in Washington zu informieren.
Im Pausenhof der Schule gibt Miersch den mitgereisten Journalisten eine kurze Stellungnahme. Miersch, in Militärfragen generell zurückhaltend, zeigt sich plötzlich offen für einen Bundeswehreinsatz in der Ukraine. Zugleich zieht er eine rote Linie: Klare Voraussetzung, so der SPD-Fraktionschef, sei eine "Beteiligung der Amerikaner". Doch ob das so kommt, ist mehr als fraglich. Denn weder will Trump US-Truppen schicken, noch dürfte Putin das akzeptieren. Es seien "noch viele Fragen offen", so Miersch.
Später sitzt er im Bus und verfolgt das Kanzlerbriefing über sein Smartphone. Auf seine Nachfrage, wie belastbar die Sicherheitsgarantien der USA für die Ukraine sind, erhält er keine neuen Erkenntnisse. Zumindest keine, die er öffentlich teilen möchte.
Parteibasis übt sich in Disziplin
Zum Abschluss der Reise geht Miersch auf Tuchfühlung mit der Parteibasis. Dienstagabend, Bürgergespräch im "Calenberger Hof" in Wennigsen. Knapp 100 Leute, viele ältere, der Großteil SPD-Mitglieder. Miersch malt zu Beginn seiner Rede eine Szenerie, die mögliche Kritiker wohl vorsorglich entwaffnen soll: Er referiert über die gefährliche Weltlage in der Ukraine, den Gipfel mit Trump und den Europäern, den Gaza-Krieg. Auch die vertrackte Lage in der Koalition spricht er an und warnt vor den Folgen eines Regierungsbruchs.
Mierschs Botschaft über den Ernst der Lage ist bei den Anwesenden offenbar angekommen. Kaum einer stellt die wirklich harten Fragen: die zum Zustand der Koalition, den schmerzhaften Kompromissen, die bange Frage, was nach vier Jahren Regierung mit der Union noch von der SPD übrig sein wird und ob der Eintritt in die Regierung womöglich ein Fehler war.
Die Parteibasis gibt sich erstaunlich diszipliniert, sie scheint sich der Verantwortung mehr als bewusst, die die SPD für den Fortbestand der Regierung trägt. Wie die Sozialdemokratie, die sich seit Jahren im Niedergang befindet und aktuell nur noch mit 13 Prozent in den Umfragen segelt, wieder zu alter Kraft finden soll, fragt kaum einer.
Aber Miersch weiß: Nur weil die schwierigen Fragen an diesem Abend nicht gestellt wurden, sind sie nicht aus der Welt.
- Begleitung der "Sommerreise" von Matthias Miersch am 18. und 19. August