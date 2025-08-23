Katarina Barley Richterposten-Kandidatin sagt ab: "Habe noch viel in Europa vor"

Von afp Aktualisiert am 23.08.2025 - 13:36 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Katarina Barley (Archivbild): Die Ex-Ministerin will offenbar EU-Politikerin bleiben. (Quelle: Uli Deck/dpa/dpa-bilder)

Die SPD hat nach dem Rückzug von Brosius-Gersdorf eine neue Kandidatin für das Verfassungsgericht. Unklar ist, wen. Es kursierte der Name einer Europapolitikerin, die sich nun zu Wort meldet.

Die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Katarina Barley (SPD), will nicht Richterin beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe werden. In der "Rheinischen Post" wies Barley entsprechende Spekulationen zurück: "Zu Personalfragen äußere ich mich grundsätzlich nicht. Aber zu meiner Person kann ich sagen, dass ich in Europa noch viel vorhabe", sagte sie.

Am Donnerstag hatte SPD-Bundestagsfraktionschef Matthias Miersch im RTL/ntv-"Frühstart" gesagt: "Wir haben einen Namen – und den werde ich jetzt aber garantiert nicht nennen." Der Vorschlag werde zunächst mit der Union, aber auch mit Grünen und Linken besprochen. Denn bei der Richterwahl im Bundestag ist eine Zweidrittelmehrheit nötig, die die Koalition allein nicht hat. "Bild" hatte gemeldet, Barley sei die Top-Favoritin für das Amt.