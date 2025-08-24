Skandierten "Remigration" Rechte Aktivisten wollten Söder-Sommerinterview stören
In diesem Jahr gab es bereits Störungsversuche bei mehreren Sommerinterviews. Nun hat es auch Markus Söder getroffen.
Mutmaßliche Rechtsextremisten haben am Sonntag einen Störversuch beim "ARD-Sommerinterview" mit CSU-Chef Markus Söder unternommen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dts versammelten sich am Mittag rund ein bis zwei Dutzend Männer in schwarzen T-Shirts mit Fahnen und einem Banner auf der Freitreppe vor dem Reichstagsgebäude in Berlin.
Auf dem Transparent war in großen Buchstaben der Satz "Stärkste Kraft im Land – uns übertönt ihr nicht" zu lesen. Die Gruppe skandierte zudem wiederholt den Begriff "Remigration", ein Schlagwort, das in rechtsextremen Kreisen häufig verwendet wird. Die betreffende Treppe dient in der Regel als Hintergrund für die Sommerinterviews des ARD-Hauptstadtstudios.
Mindestens eine Person bei Söder-Interview angeführt
Laut einem vor Ort anwesenden Reporter der dts-Agentur handelte es sich um eine offenbar nicht angemeldete Versammlung, die nach wenigen Minuten von der Polizei aufgelöst wurde. Mindestens eine Person sei dabei abgeführt worden. Ob der Zwischenfall im aufgezeichneten Interview zu sehen sein wird, blieb zunächst unklar. Dem Reporter zufolge war das Gespräch mit Söder zu diesem Zeitpunkt möglicherweise bereits beendet oder kurz vor dem Abschluss.
Bereits in den vergangenen Wochen war es während der ARD-Sommerinterviews wiederholt zu Protestaktionen gekommen. Im Juli hatte etwa das "Zentrum für politische Schönheit" eine Aufzeichnung mit AfD-Chefin Alice Weidel durch lautstarke Störungen unterbrochen. Zudem versuchten Aktivisten aus der Pro-Atomkraft-Bewegung mehrfach, die Sendung für eigene Botschaften zu instrumentalisieren.
