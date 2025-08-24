Schauspielerin: nicht mehr lange zu leben

Skandierten "Remigration" Rechte Aktivisten wollten Söder-Sommerinterview stören

24.08.2025 - 14:16 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Markus Söder (Archivbild): Bei seinm Sommerinterview gab es Störungsversuche (Quelle: IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON/imago-images-bilder)

In diesem Jahr gab es bereits Störungsversuche bei mehreren Sommerinterviews. Nun hat es auch Markus Söder getroffen.

Mutmaßliche Rechtsextremisten haben am Sonntag einen Störversuch beim "ARD-Sommerinterview" mit CSU-Chef Markus Söder unternommen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dts versammelten sich am Mittag rund ein bis zwei Dutzend Männer in schwarzen T-Shirts mit Fahnen und einem Banner auf der Freitreppe vor dem Reichstagsgebäude in Berlin.

Auf dem Transparent war in großen Buchstaben der Satz "Stärkste Kraft im Land – uns übertönt ihr nicht" zu lesen. Die Gruppe skandierte zudem wiederholt den Begriff "Remigration", ein Schlagwort, das in rechtsextremen Kreisen häufig verwendet wird. Die betreffende Treppe dient in der Regel als Hintergrund für die Sommerinterviews des ARD-Hauptstadtstudios.

Mindestens eine Person bei Söder-Interview angeführt

Laut einem vor Ort anwesenden Reporter der dts-Agentur handelte es sich um eine offenbar nicht angemeldete Versammlung, die nach wenigen Minuten von der Polizei aufgelöst wurde. Mindestens eine Person sei dabei abgeführt worden. Ob der Zwischenfall im aufgezeichneten Interview zu sehen sein wird, blieb zunächst unklar. Dem Reporter zufolge war das Gespräch mit Söder zu diesem Zeitpunkt möglicherweise bereits beendet oder kurz vor dem Abschluss.