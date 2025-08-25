Abschied aus dem Bundestag "Mutwillig oder dämlich": Habeck greift Klöckner an
Robert Habeck zieht sich aus der Tagespolitik zurück. In einem Interview teilt er heftig gegen die Union aus – und erklärt, warum er nicht mehr weitermachen will.
Der frühere Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck hat sein Bundestagsmandat niedergelegt und verlässt den Bundestag zum 1. September. In einem Interview mit der "taz" erklärte Habeck, er habe seine Entscheidung bereits dem Bundestagspräsidium sowie der Fraktion mitgeteilt. In seinem Abschiedsinterview tritt Habeck, der sich im Wahlkampf als "Bündniskanzler" präsentiert hatte, nachtragend auf und rechnet mit der Union ab.
- Nachrückerin: Diese 26-jährige Studentin folgt nun auf Robert Habeck
Robert Habeck war bei der vorgezogenen Bundestagswahl 2025 Kanzlerkandidat der Grünen – und holte 11,6 Prozent der Stimmen. Er übernahm die Verantwortung für das schlechte Ergebnis und zog sich aus der Parteiführung zurück. Nun folgt der vollständige Abschied aus dem Parlament. Er begründet den Schritt mit der Notwendigkeit eines Perspektivwechsels: Im kommenden Jahr will er unter anderem am Dänischen Institut für Internationale Studien in Kopenhagen sowie an der Universität Berkeley in Kalifornien forschen und lehren. Außerdem plant er eine Gesprächsreihe unter dem Titel "Habeck live" am Berliner Ensemble.
Habeck greift Bundestagspräsidentin Klöckner an
In dem Gespräch mit der "taz" greift Habeck die CDU-Bundestagspräsidentin scharf an. "Ich kenne Frau Klöckner schon lange. Sie war noch nie in der Lage, Dinge zusammenzuführen. Sie hat immer nur polarisiert, polemisiert und gespalten. Insofern war von Anfang an klar, dass sie eine Fehlbesetzung ist", sagte der ehemalige Bundeswirtschaftsminister weiter. Inzwischen sagten selbst Leute aus der Union, dass Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sie nur zur Präsidentin gemacht habe, "um sie von einem Ministerposten fernzuhalten, auf dem sie noch mehr Schaden anrichtet". Während Habeck zu Ampel-Zeiten an der Spitze des Wirtschaftsministeriums stand, war Klöckner als wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Fraktion seine fachpolitische Gegenspielerin im Parlament.
- Klöckner gegen "Compact"-Foto: "Löschen Sie umgehend dieses Bild"
- Intensive Kontakte: Klöckner und die versteckten Pläne mit "Nius"-Unternehmer
Mit ihrer Entscheidung, am Christopher Street Day (CSD) in Berlin in diesem Jahr keine Regenbogenfahne auf dem Reichstagsgebäude zu hissen, habe Klöckner "die Gesellschaft gespalten", sagte Habeck der Zeitung weiter. "Ob mutwillig oder aus Dämlichkeit, weiß ich nicht." Habeck bescheinigte Klöckner eine "Unfähigkeit, ihr Amt überparteilich auszuüben". Das Amt des Bundestagspräsidenten beziehungsweise der Bundestagspräsidentin ist protokollarisch das zweithöchste im Staate. Ein persönliches Abschlussgespräch mit ihr wollte er nach eigenen Angaben nicht mehr führen.
Auch gegenüber Bayerns Ministerpräsident Markus Söder äußerte sich Habeck abfällig. Er kritisiert das "fetischhafte Wurstgefresse von Markus Söder" und sagte, dies sei "keine Politik", sondern diene nur dazu, "von den Gründen abzulenken, die Menschen haben können, sich nicht gesehen und nicht mitgenommen zu fühlen". Auch Jens Spahn sei nicht Teil einer konstruktiven politischen Kultur. Gemeinsam mit Klöckner und Söder habe Spahn "Schwarz-Grün verächtlich gemacht und zerstört".
"Will nicht wie ein Gespenst über die Flure laufen"
Habeck erklärte im Interview, dass er sich nicht auf eine Rolle als zynischer Beobachter reduzieren wolle: "Ich will weder ein höhnisch-zynischer Kommentator sein, noch will ich wie ein Gespenst über die Flure laufen und sagen: Früher war ich mal Vizekanzler, erinnert ihr euch?"
Nach eigenen Angaben will Habeck nun Abstand von der Politik gewinnen. Durch die Arbeit im Ausland wolle er lernen, wie es mit der liberalen Demokratie weitergehen könnte und welche Konsequenzen die Erderwärmung mit sich bringt. Zugleich betonte er, dass er sich nicht dauerhaft aus der politischen Debatte zurückziehen wolle. Insbesondere in den sozialen Medien wolle er weitermachen.
In seiner Zeit als Minister war Habeck maßgeblich an der Sicherung der Energieversorgung in der Krise nach dem russischen Angriff auf die Ukraine beteiligt. Unter anderem trieb er den Bau von LNG-Terminals voran und setzte sich für Strompreisbremsen ein. Das von ihm durchgeboxte Heizungsgesetz brachte ihm jedoch viel Kritik ein – und gilt als Wendepunkt seiner politischen Karriere.
Die Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Britta Haßelmann und Katharina Dröge, dankten Habeck in einer gemeinsamen Erklärung für seine Verdienste. Er habe die Partei in den vergangenen Jahren geprägt wie kaum ein anderer. Habeck habe es möglich gemacht, dass Deutschland seine Klimaziele einhalten könne, hieß es weiter.
- taz.de: "Ich will nicht wie ein Gespenst über die Flure laufen"
- Mit Material der Nachrichtenagentur dpa