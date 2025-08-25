Abschied aus dem Bundestag "Mutwillig oder dämlich": Habeck greift Klöckner an

Robert Habeck: Der Grüne teilt gegen Unionspolitiker aus. (Quelle: IMAGO/Christoph Hardt/imago)

Robert Habeck zieht sich aus der Tagespolitik zurück. In einem Interview teilt er heftig gegen die Union aus – und erklärt, warum er nicht mehr weitermachen will.

Der frühere Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck hat sein Bundestagsmandat niedergelegt und verlässt den Bundestag zum 1. September. In einem Interview mit der "taz" erklärte Habeck, er habe seine Entscheidung bereits dem Bundestagspräsidium sowie der Fraktion mitgeteilt. In seinem Abschiedsinterview tritt Habeck, der sich im Wahlkampf als "Bündniskanzler" präsentiert hatte, nachtragend auf und rechnet mit der Union ab.

Robert Habeck war bei der vorgezogenen Bundestagswahl 2025 Kanzlerkandidat der Grünen – und holte 11,6 Prozent der Stimmen. Er übernahm die Verantwortung für das schlechte Ergebnis und zog sich aus der Parteiführung zurück. Nun folgt der vollständige Abschied aus dem Parlament. Er begründet den Schritt mit der Notwendigkeit eines Perspektivwechsels: Im kommenden Jahr will er unter anderem am Dänischen Institut für Internationale Studien in Kopenhagen sowie an der Universität Berkeley in Kalifornien forschen und lehren. Außerdem plant er eine Gesprächsreihe unter dem Titel "Habeck live" am Berliner Ensemble.

In dem Gespräch mit der "taz" greift Habeck die CDU-Bundestagspräsidentin scharf an. "Ich kenne Frau Klöckner schon lange. Sie war noch nie in der Lage, Dinge zusammenzuführen. Sie hat immer nur polarisiert, polemisiert und gespalten. Insofern war von Anfang an klar, dass sie eine Fehlbesetzung ist", sagte der ehemalige Bundeswirtschaftsminister weiter. Inzwischen sagten selbst Leute aus der Union, dass Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sie nur zur Präsidentin gemacht habe, "um sie von einem Ministerposten fernzuhalten, auf dem sie noch mehr Schaden anrichtet". Während Habeck zu Ampel-Zeiten an der Spitze des Wirtschaftsministeriums stand, war Klöckner als wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Fraktion seine fachpolitische Gegenspielerin im Parlament.

Mit ihrer Entscheidung, am Christopher Street Day (CSD) in Berlin in diesem Jahr keine Regenbogenfahne auf dem Reichstagsgebäude zu hissen, habe Klöckner "die Gesellschaft gespalten", sagte Habeck der Zeitung weiter. "Ob mutwillig oder aus Dämlichkeit, weiß ich nicht." Habeck bescheinigte Klöckner eine "Unfähigkeit, ihr Amt überparteilich auszuüben". Das Amt des Bundestagspräsidenten beziehungsweise der Bundestagspräsidentin ist protokollarisch das zweithöchste im Staate. Ein persönliches Abschlussgespräch mit ihr wollte er nach eigenen Angaben nicht mehr führen.