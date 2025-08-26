t-online - Nachrichten für Deutschland
Umfrage: Mehrheit zweifelt Überparteilichkeit von Klöckner an

Umfrage zu Bundestagspräsidentin
Mehrheit zweifelt Überparteilichkeit von Klöckner an

Von t-online
26.08.2025 - 15:52 UhrLesedauer: 1 Min.
imago images 0825233325Vergrößern des Bildes
Julia Klöckner (CDU): Die Bundestagspräsidentin wird von vielen Deutschen kritisch gesehen. (Archivfoto) (Quelle: Frederic Kern/imago-images-bilder)
News folgen

Die Bundestagspräsidentin eckt häufiger mit ihren Äußerungen an. Viele Menschen zweifeln an, ob sie ihr Amt unparteiisch ausüben kann.

45 Prozent der Deutschen halten Julia Klöckner nicht für eine überparteiliche Bundestagspräsidentin. Das zeigt eine neue Umfrage von Forsa im Auftrag des Magazins "Stern". 31 Prozent sehen das dagegen anders. 24 Prozent der Teilnehmenden haben sich keine Meinung gebildet.

Besonders negativ fällt die Einschätzung bei den Anhängerinnen und Anhängern der Grünen und der Linken aus: 61 beziehungsweise 64 Prozent halten Klöckner für nicht überparteilich. Auch bei der SPD (46 Prozent) und der AfD (57 Prozent) überwiegt die kritische Sicht. Ein anderes Bild ergibt sich hingegen unter den Unterstützern der CDU/CSU: Hier halten 53 Prozent Klöckners Verhalten für angemessen.

Die Bundestagspräsidentin war zuletzt in die Kritik geraten, weil sie in einer Rede das rechte Online-Portal "Nius" mit der linken Tageszeitung "taz" verglichen hatte. "Nius" wird vom Unternehmer Frank Gotthardt finanziert, zu dem Klöckner laut Medienberichten persönliche Kontakte pflegt.

Die Umfrage wurde am 21. und 22. August vom Meinungsforschungsinstitut Forsa durchgeführt. Befragt wurden 1.001 Personen per Telefon. Die Erhebung gilt als repräsentativ, die Fehlertoleranz liegt bei ±3 Prozentpunkten.

