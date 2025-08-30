t-online - Nachrichten für Deutschland
Insa-Sonntagstrend: Union kann in Umfrage leicht zulegen

Insa-Sonntagstrend
Umfrage: Union setzt sich leicht von AfD ab

Von afp
31.08.2025 - 00:33 UhrLesedauer: 1 Min.
CDU-Chef Friedrich Merz: Die Union hat bei einer Umfrage ein wenig zulegen können. (Archivbild)Vergrößern des Bildes
CDU-Chef Friedrich Merz: Die Union hat bei einer Umfrage ein wenig zulegen können. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Klaus W. Schmidt/imago)
In der jüngsten Umfrage des Insa-Instituts kann die Union etwas zulegen. Die FDP liegt weiter bei drei Prozent.

Die Union ist im "Sonntagstrend" wieder stärkste Kraft. Wie die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf die aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa berichtet, würden derzeit 26 Prozent der Wählerinnen und Wähler CDU oder CSU wählen. Das ist ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche. Die Union mit ihrem Kanzler Friedrich Merz (CDU) setzte sich damit von der AfD ab, die mit unverändert 25 Prozent auf Platz zwei liegt.

Dahinter folgen jeweils unverändert zur Vorwoche die an der Bundesregierung beteiligte SPD mit 15 Prozent und die Oppositionsparteien Grüne und Linke mit jeweils elf Prozent.

Nicht im Bundestag vertreten wären der Umfrage zufolge das BSW mit vier Prozent und die FDP mit drei Prozent. Sonstige Parteien würden fünf Prozent wählen - ein Plus von einem Prozentpunkt.

Für den "Sonntagstrend" befragte das Meinungsforschungsinstitut Insa vom 25. bis 29. August 1.202 Menschen. Die maximale Fehlertoleranz liegt bei 2,9 Prozentpunkten.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur AFP
