"Catcalling" SPD will verbale sexuelle Belästigungen strafbar machen

Sexuell anzügliches Pfeifen, Gestikulieren, Rufen und Anstarren – oft von Männern gegenüber Frauen – wird als Catcalling bezeichnet. Die SPD will dies nun unter Strafe stellen.

Die SPD-Bundestagsfraktion beabsichtigt, verbale sexuelle Belästigung strafbar zu machen. Zum sogenannten Catcalling sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Sonja Eichwede im "Stern"-Interview: "Diese Gesetzeslücke muss geschlossen werden. Solch ein Verhalten können wir nicht tolerieren." Gemeint sind obszöne und sexuelle Gesten, Rufe und Beleidigungen, oft von Männern gegenüber Frauen.

Verbale sexuelle Belästigung schüchtere die Opfer, in aller Regel Frauen oder Mädchen, massiv ein. "Nicht die Opfer sollten ihr Verhalten ändern, sondern die Täter", sagte Eichwede. Sie verweist auf Studien, wonach häufig Opfer ihr Verhalten änderten und sich zum Teil aus dem öffentlichen Leben zurückziehen würden. "Dem müssen wir entschieden entgegenwirken", forderte Eichwede.

Sie kann sich vorstellen, dass zunächst Geldstrafen drohen könnten. "Solche Fragen müssen aber in einem Gesetzgebungsverfahren geklärt werden", erläuterte Eichwede. "Im Koalitionsvertrag ist vereinbart, eine Modernisierung des Strafgesetzbuches anzugehen und zu schauen, wo es Anpassungsbedarf gibt. Aus unserer Sicht gehört verbale sexuelle Belästigung dazu."

Die verbale sexuelle Belästigung gilt Eichwede zufolge im juristischen Sinne nicht als Beleidigung oder persönliche Herabsetzung. Der Bundesgerichtshof habe in einem Urteil von 2017 festgestellt, dass hier eine Gesetzeslücke vorliege. "Wir sprechen hier von gezielter, erheblicher, mündlicher sexueller Belästigung."

Schon in mehreren Ländern strafbar

Deutschland wäre nicht das erste Land, das diesen Schritt geht: Seit Juli 2024 ist sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum in den Niederlanden strafbar. Dazu gehört auch Catcalling. Kurz darauf wurde erstmals ein Mann zu einer Geldstrafe verurteilt.

Er hatte nach Zeugenaussagen im August 2024 im Zentrum von Rotterdam eine junge Frau sexuell bedrängt – zunächst mit Bemerkungen und Zurufen, dann war er ihr hinterhergelaufen und hatte sie auch an den Hüften festgehalten. Ordnungskräfte hatten dies beobachtet und auch, dass die Frau versucht hatte, den Mann abzuwehren. Vor Gericht verweigerte er dann die Aussage. Das Verhalten des Mannes war nach Ansicht des Richters "erniedrigend, angsteinjagend und entehrend".