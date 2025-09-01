In Nordrhein-Westfalen Vier AfD-Politiker sterben kurz vor Kommunalwahl

Mitte September finden in Nordrhein-Westfalen Kommunalwahlen statt. Aufgrund von mehreren Todesfällen müssen Briefwähler jetzt ihr Kreuz erneut setzen.

Im Vorfeld der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen sind mittlerweile vier Kandidaten der AfD verstorben. Laut übereinstimmenden Medienberichten war vor zwei Wochen ein Kandidat der Partei im Kreis Wesel unerwartet verstorben. In den vergangenen Wochen folgten dann drei weitere Lokalpolitiker aus Bad Lippspringe, Blomberg und Schwerte.

In allen Fällen hat die Partei die Möglichkeit, einen Kandidaten nachzunominieren. Allerdings sind die bereits versendeten Wahlscheine sowie die abgegebenen Briefwahlstimmen in den zuständigen Wahlkreisen ungültig.