Die Todesfälle: In den vergangenen Wochen verstarben mindestens zwölf Bewerber, die für mindestens sechs Parteien und Gruppierungen auf den Wahlzetteln standen. Ein Sprecher der NRW-Landeswahlleiterin Monika Wissmann zu t-online: "Angesichts der Vielzahl der bei Kommunalwahlen zu vergebenden Sitze und der Bewerberinnen und Bewerbern hierzu ereignen sich bedauerlicherweise immer Todesfälle." Beim Land gibt es keine Erkenntnisse dazu, dass die Zahl signifikant erhöht sein könnte. In der Vergangenheit waren Todesfälle nur lokal Thema und nie mit Verschwörungserzählungen verbunden.

Die Zahlen der Landeswahlleiterin könnten auch noch unvollständig sein. Weil die Kommunen die Wahlen in eigener Verantwortung organisieren, müssen sie Todesfälle gar nicht nach Düsseldorf melden, die Erkenntnisse der Landeswahlleiterin stammen zum Teil aus der Presse. Am Montag waren dort auch die zwei älteren Todesfälle aus der AfD nicht bekannt. Bei anderen Parteien ist das genauso gut möglich.

Auch die Tierschutzpartei (Essen), die Volksabstimmung (Gemeinde Much), eine Wählergruppe aus Solingen, die Freien Wähler (Wuppertal) und die FDP (Krefeld) hatten jeweils einen Todesfall zu beklagen. Bei einem sechsten Todesfall ist die Partei oder Wählergruppe bisher nicht bekannt, die Person gehörte aber nicht der AfD an. Dass von der Partei aber sechs Kandidaten verstorben sind, macht viel Wirbel. Bei ihnen handelt es sich um:

Wolfgang Seitz (59 Jahre) aus Rheinberg/Kreis Wesel

Stefan Berendes (59 Jahre) aus Bad Lippspringe/Kreis Paderborn

Ralph Lange (Geburtsjahr 1958, 66 oder 67 Jahre) aus Blomberg, Kreis Lippe

Wolfgang Klinger (Geburtsjahr 1953, 71 oder 72 Jahre) aus Schwerte/Kreis Unna.

Bei Lange und Klinger konnten die Wahlämter auf Nachfrage das genaue Alter nicht nennen, weil in der Veröffentlichung zur Wahl nur das Geburtsjahr angegeben war. Am Dienstag machte das Politikportal "Politico" zwei weitere Fälle bekannt, über einen ohne weitere Angaben zu Wohnort und Alter. Die AfD Nordrhein-Westfalen will diese Informationen auf t-online-Anfrage noch liefern.

Patrick Tietze (32, Suizid) aus Wipperfürth/Oberbergischer Kreis

René Herford

Die Sterbe-Statistik: Im vergangenen August sind nach Angaben des Landesbetriebs IT-NRW 267 Menschen gestorben, die zum Todeszeitpunkt so alt waren wie Wolfgang Seitz und Stefan Berendes, also 59 Jahre alt oder im 59. Lebensjahr. Mit 66 Jahren oder im 66. Lebensjahr, so wie Ralph Lange, starben 486 Menschen, mit 71 Jahren oder im 71. Lebensjahr wie Wolfgang Klinger 557.

CDU tritt mit 25.000 Bewerbern an

Bei der Vielzahl von Bewerbern ist es hingegen eher ungewöhnlich, dass aus anderen großen Parteien bisher keine Kandidaten verstorben sind. So haben sich für die CDU rund 25.000 Kandidaten aufstellen lassen. Ein Sprecher zu t-online: "Zum Glück sind uns keine Fälle von Verstorbenen bekannt, auch wenn das bei der großen Zahl von Bewerbern statistisch nicht überraschend wäre."