Keine Hinweise auf signifikant erhöhte Zahl von Sterbefällen

Die Zahl der Bewerber: Die Verstorbenen gehörten zu den Bewerbern bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen, deren Zahl landesweit hoch fünfstellig ist. Allein in Köln wurden 1.822 Vorschläge für die Wahlen zu Stadtrat, Bezirksvertretungen, Integrationsrat und Oberbürgermeister zugelassen. Landesweit werden in 396 Städten und Gemeinden sowie in 31 Kreisen Vertretungen für Gemeinderäte, Kreistage und Bezirksvertretungen sowie zum Regionalverband Ruhr gewählt.

Die Todesfälle: In den vergangenen Wochen verstarben mindestens 17** Bewerber, die für mindestens neun Parteien und Gruppierungen auf den Wahlzetteln standen. Ein Sprecher der NRW-Landeswahlleiterin Monika Wissmann zu t-online: "Angesichts der Vielzahl der bei Kommunalwahlen zu vergebenden Sitze und der Bewerberinnen und Bewerbern hierzu ereignen sich bedauerlicherweise immer Todesfälle." Beim Land gibt es keine Erkenntnisse dazu, dass die Zahl signifikant erhöht sein könnte. In der Vergangenheit waren Todesfälle nur lokal Thema und nie mit Verschwörungserzählungen verbunden.

Die Zahlen der Landeswahlleiterin könnten auch noch unvollständig sein. Weil die Kommunen die Wahlen in eigener Verantwortung organisieren, müssen sie Todesfälle gar nicht nach Düsseldorf melden, die Erkenntnisse der Landeswahlleiterin stammen zum Teil aus der Presse. Am Montag waren dort auch die zwei älteren Todesfälle aus der AfD nicht bekannt. Bei anderen Parteien ist das genauso gut möglich.

Auch die Tierschutzpartei (Essen), die Volksabstimmung (Gemeinde Much), Wählergruppen und Wählergemeinschaften aus Solingen, Brilon (Hochsauerlandkreis) und Kamen (Kreis Unna), die Freien Wähler (Wuppertal), die SPD (Bad Münstereifel), die Grünen (Gemeinde Hellenthal) und die FDP (Krefeld) hatten jeweils einen Todesfall zu beklagen. Bei einem Todesfall ist die Partei oder Wählergruppe bisher nicht bekannt, die Person gehörte aber nicht der AfD an. Dass von der Partei aber sieben Kandidaten verstorben sind, macht viel Wirbel. Bei ihnen handelt es sich um:

Wolfgang Seitz (59 Jahre) aus Rheinberg/Kreis Wesel

Stefan Berendes (59 Jahre) aus Bad Lippspringe/Kreis Paderborn

Ralph Lange (Geburtsjahr 1958, 66 oder 67 Jahre) aus Blomberg, Kreis Lippe

Wolfgang Klinger (Geburtsjahr 1953, 71 oder 72 Jahre) aus Schwerte/Kreis Unna.

Bei Lange und Klinger konnten die Wahlämter auf Nachfrage das genaue Alter nicht nennen, weil in der Veröffentlichung zur Wahl nur das Geburtsjahr angegeben war. Am Dienstag machte das Politikportal "Politico" zwei weitere Fälle bekannt. Der 42-jährige Patrick Tietz hatte sich bereits am 1. Juli das Leben genommen. Bei einem weiteren Kandidaten gibt es keine Angaben zum Alter. Die AfD Nordrhein-Westfalen erklärte auf Anfrage, dieser Kandidat sei auch nicht Mitglied der Partei gewesen, es lägen keine näheren Informationen vor. Am Mittwoch bestätigte die AfD zudem einen weiteren Todesfall.

Patrick Tietze (42 Jahre, Suizid) aus Wipperfürth/Oberbergischer Kreis

René Herford (Alter unklar)/Oberbergischer Kreis

Hans-Joachim Kind (80 Jahre) aus Remscheid

Die Sterbe-Statistik: Im vergangenen August sind nach Angaben des Landesbetriebs IT-NRW 267 Menschen gestorben, die zum Todeszeitpunkt so alt waren wie Wolfgang Seitz und Stefan Berendes, also 59 Jahre alt oder im 59. Lebensjahr. Mit 66 Jahren oder im 66. Lebensjahr, so wie Ralph Lange, starben 486 Menschen, mit 71 Jahren oder im 71. Lebensjahr wie Wolfgang Klinger 557.