Affäre im Wahlkampf Caroline Bosbach: Nicht willkommen und mittendrin
Vor einem Monat wurden Vorwürfe gegen die CDU-Bundestagsabgeordnete Caroline Bosbach laut. Von Aufklärung ist noch nichts zu sehen, dafür aber von ihr – im Wahlkampf, aus dem sie sich eigentlich fernhalten wollte.
Hinten das Löwencenter und gegenüber die Bäckerei Merzenich, auf der einen Seite die Elefanten-Apotheke, auf der anderen der "Wurstseppel"-Imbiss – und mittendrin Caroline Bosbach? Die Innenstadt-Geschäfte werden am Samstag wieder Kulisse sein für den Stand der CDU in Bergisch Gladbach. Der Kommunalwahlkampf geht in den Schlussspurt, und da wird gern die Parteiprominenz aufgefahren. Aber die CDU weiß nicht so recht, wie sie mit ihrer Bundestagsabgeordneten umgehen soll. Bosbach hatte angekündigt, im Wahlkampf keine öffentlichen Termine wahrzunehmen, bis Vorwürfe gegen sie geklärt sind. Aber an dem Wahlstand war sie schon mehrfach.
Bisher sind aber die Umstände nicht geklärt, wofür sie einem Mitarbeiter 2.500 Euro überweisen ließ und sich von ihm einen Betrag in derselben Höhe in bar geben ließ. Von zeitweiser Geldnot wegen einer Steuernachzahlung wird gesprochen und die "Bunte" hat darüber berichtet. Und es steht auch weiter der Vorwurf im Raum, dass sie mit einem weiteren Parteifunktionär Neumitglieder dafür bezahlte, sie an die Spitze der Mittelstands- und Wirtschaftsunion zu wählen. Doch in der CDU wird darüber nicht mehr öffentlich gesprochen – und Bosbach taucht entgegen ihrer Ankündigung reihenweise bei öffentlichen Terminen auf.
Prominenz will kein gemeinsames Foto
Ministerpräsident Hendrik Wüst habe in dieser Woche klargemacht, dass er kein gemeinsames Foto mit Bosbach wünsche, hört man inoffiziell aus Reihen der CDU im Rheinisch-Bergischen Kreis. Wüst war in Bergisch Gladbach, er stand auf der Bühne, die Kandidaten für Bürgermeister- und Landratsamt standen neben ihm, die Kölsche Kult-Band Paveier kam nach ihm auf die Bühne, die Bundestagsabgeordnete Bosbach stand dort nicht. Als die Junge Union abseits ein Foto mit Wüst machte, kam sie spät dazu. Ganz am Rand, aber in knallroter Hose nicht zu übersehen.
Die Angelegenheit scheint allen Seiten unangenehm zu sein. Wenn man den Kreisvorsitzenden Hermann-Josef Tebroke nach Bosbachs Erscheinen bei Veranstaltungen vor der Wahl und an Wahlständen fragt, dann kommt: nichts. Tebroke möchte sich "in dieser Angelegenheit nicht weiter äußern". Tebroke selbst hatte beim Sommerfest vor Zeugen ein gemeinsames Foto abgelehnt: "Kommt nicht infrage, das könnte falsch verstanden werden." Bosbach lächelte, ihr Vater Bosbach tobte in seinem WhatsApp-Status: "Das sind genau die Schlagzeilen, die wir im Wahlkampf jetzt brauchen. Da fliegen uns die Herzen der Wählerinnen und Wähler tonnenweise zu." Caroline Bosbach fliegen auch weiter Herzen zu, sie bekomme viel Zuspruch, sagte sie am Rande des Sommerfests. Es gibt viele Menschen, die Bosbach vehement verteidigen und nicht glauben möchten, dass sie Fehler gemacht haben könnte.
Sie selbst mochte auf Anfrage nicht beantworten, ob aus ihrer Sicht die Aufklärung erfolgt ist. Klar ist: Nachdem die CDU das angekündigt hatte, war davon nicht mehr viel zu hören. Am 10. August teilte die Partei noch mit, dass "die Beweise, die den Vorwurf einer Scheinrechnung und den des Stimmenkaufs widerlegen, in den nächsten Tagen vom Kreisgeschäftsführer der CDU und einem unabhängigen Prüfer eingesehen werden". Kreisvorsitzender Terbroke äußert sich nicht mehr dazu. Die CDU will nicht einmal sagen, wer der "unabhängige Prüfer" ist. Zugleich liefern bislang nicht bekannte Ausschnitte aus Chats neue Verdachtsmomente für den Vorwurf des Stimmenkaufs.
Die CDU kann aber auch erst deutlich reagieren, wenn klar ist, wie es bei den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Köln weitergeht. Sie hat bisher nicht einmal entschieden, ob der Anfangsverdacht reicht, um überhaupt ein formelles Ermittlungsverfahren gegen Bosbach einzuleiten. Wenn das der Fall ist, geht Nachricht an die Bundestagsverwaltung und die Ermittlungen können beginnen. Eine Aufhebung der Immunität braucht es dafür nicht, solange nicht etwa bei ihr durchsucht oder Anklage erhoben werden soll. Ein Sprecher der Kölner Behörde empfahl t-online, in einem Monat noch einmal nachzufragen. Ein Ergebnis also erst nach der Kommunalwahl.
Gegen Belastungszeugen läuft ein Ermittlungsverfahren
Ein Ermittlungsverfahren läuft dagegen bereits gegen den jungen Mann, der den Stein ins Rollen gebracht hat. Der frühere CDU-Azubi hatte sich selbst angezeigt, weil er eine Scheinrechnung an die CDU über 2.500 Euro ausgestellt und ihr das Geld bar übergeben habe. Er wurde entlassen, und Bosbach zahlte nach Bekanntwerden 2.500 Euro als Spende an die Partei und erklärte, sich nicht bereichert zu haben. In dem Verfahren gegen den früheren Helfer ist Bosbach "Beteiligte".
Gegenstand der Prüfung, ob gegen sie ebenfalls ermittelt wird, ist nach Darstellung eines Sprechers der Staatsanwaltschaft Köln auch das Geschehen zur Mitgliederversammlung der der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT). Dort steht Stimmenkauf im Raum. Bei dem Vorgang geht es nicht nur um Bosbach selbst, auch ein hochrangiger kommunaler CDU-Politiker steht im Fokus. Das ist der heutige Fraktionsvorsitzende im Kreistag, Uwe Pakendorf. Er hatte zur Wahl des Vorstands ein Team für die verschiedenen Ämter zusammengestellt, und Bosbach war als seine Stellvertreterin vorgesehen. Beide wurden gewählt. Die erst kurz zuvor in ihre Heimat zurückgekehrte Bosbach hatte damit ein in der Partei wichtiges Amt vorzuweisen, als sie sich als Kandidatin für das Bundestagsmandat bewarb.
t-online und das ARD-Politikmagazin "Kontraste" hatten die Vorwürfe öffentlich gemacht: In mehreren eidesstattlichen Versicherungen erklärten damals Beteiligte, dass Bosbach und Pakendorf Bezahlung angeboten hatten und Geld auch geflossen ist. Beide weisen das zurück. Chatverläufe von Bosbach und von Pakendorf mit einem Mitglied der CDU belasten sie zusätzlich. Teilweise waren diese Chatverläufe bislang bereits bekannt.
Die CDU erklärte danach, Kreisgeschäftsführer und den unbekannten unabhängigen Prüfer untersuchen zu lassen, ob Bosbach und Pakendorf anderen Neumitgliedern 100 Euro geboten haben, um Mitglied der MIT zu werden und für sie zu stimmen. Bosbach hatte ein geplantes "Sponsoring" eingeräumt, zu dem es aber nicht gekommen sei. Im Chat hatte sie geschrieben: "Hast du noch einen aus der CDU, bei dem es nur am Geld liegt" und "Aber so knapp wie das ist sponsor ich auch noch einen." Pakendorf gewann die Wahl um den MIT-Vorsitz mit 34 zu 31 Stimmen denkbar knapp. Caroline Bosbach wurde anschließend problemlos zur Stellvertreterin gewählt.
"Finanziert?" – "Nein, die haben Geld"
Die Politikerin erklärte, die Verläufe seien "manipuliert", hat aber auch auf Anfrage keine Belege oder Anhaltspunkte geliefert, was manipuliert sein sollte. t-online liegen auch die Chatverläufe vor, die Uwe Pakendorf führte. Der Vertraute von Wolfgang Bosbach gab nach der MIT-Wahl das Amt bald wieder ab und ließ seine Stellvertreterin Carolin Bosbach übernehmen: Zeitliche Überlastung nannte er als Begründung, er war zwischenzeitlich zum Fraktionschef im Kreistag gewählt worden. Aus Sicht der Kreis-CDU habe er glaubhaft dargelegt, dass er keiner Person, die er für die MIT geworben habe, Geld angeboten oder bezahlt habe. Aus den eidesstattlichen Versicherungen geht etwas anderes hervor.
Er selbst lässt über einen befreundeten Juristen erklären: "Jedwede Unterstellung, Herr Pakendorf habe vermeintlich persönlich an einer Form der 'Abstimmung' mit anderen Personen mitgewirkt, die dazu bestimmt gewesen sei, potenzielle Mitglieder des MIT durch irgendeine Form von Zuwendungen zum Beitritt zum MIT zu bewegen, wird von Herrn Pakendorf entschieden zurückgewiesen."
Von t-online mit dem kompletten Chatverlauf vom 18. August 2023 bis zur Wahl am 6. September 2023 konfrontiert, erklärte er: Er sei "nicht in der Lage, zweifelsfrei auszuschließen, dass er nicht nachträglich durch Löschungen o. ä. manipuliert worden sein kann".
Der Chatpartner hatte ihm dort auch am 4. September geschrieben: "Dein Budget und Caros ist aufgebraucht." "Zeit-Budget" sei damit gemeint gewesen, lässt Pakendorf dazu erklären. Hintergrund sei gewesen, dass sich der Chatpartner mehrfach beschwert habe, dass er – im Gegensatz zu Frau Bosbach und Herrn Pakendorf – deutlich mehr Zeit für die Mitgliederwerbung aufbringe.
Wenige Stunden zuvor hatte Pakendorf im Chat einen Namen ins Spiel gebracht, den der Chatpartner anhauen sollte. Der fragte zurück: "Finanziert?", und Pakendorf antwortet: "Nein. Die haben Geld."
Pakendorf: Nein zu Praktiken "eindrücklich erklärt"
In Pakendorfs Stellungnahme heißt es, es sei zwar über Stimmenkauf gesprochen worden. Die Initiative sei aber nicht von ihm gekommen. Im Gegenteil: Er habe dem Chatpartner mutmaßlich am Nachmittag oder Abend des 4. September "eindrücklich erklärt", dass er nicht dazu bereit sei, Praktiken wie das Werben gegen Geld zu unterstützen, und er hierzu auch kein Geld zur Verfügung stelle. An dem Abend dieses Tages gab es im Chat aber auch die Nachricht von Pakendorf: "Schreib mal, wer was kostet... Komme langsam nicht mehr mit ;-)"
Pakendorfs Stellungnahme deutet an, dass es aus seiner Sicht um eine Art Vergeltung gehen und "die Bereitschaft bestehen könnte, durch unwahre Tatsachenbehauptungen oder inhaltlich unrichtige eidesstattliche Versicherungen das Ansehen von Herrn Pakendorf zu schädigen". Pakendorf hat demnach persönlich interveniert, den Gegenspieler in ein Amt in der CDU Rhein-Berg zu wählen. Dabei geht es auch um Vorwürfe, um die es Anwaltsschreiben gibt, und um einen Strafprozess am 4. November gegen den Mann, der damals in Pakendorfs Team war.
Zwei Fälle, zwei Mal Vergeltung?
Bosbachs Verteidigung sieht in Teilen ähnlich aus: Wegen der Vorwürfe im anderen Fall um die Scheinrechungen attackiert ihr Umfeld einen Zeugen in diesem Fall. Auch hier geht es um jemanden, der früher enger Vertrauter war und bei dem es zum Bruch kam und der heute Belastungszeuge ist: ihr früherer Büroleiter. Mit den Chats zum Stimmenkauf steht er in keiner Verbindung.
Er habe aber den Azubi bei der CDU eingestellt, der mit seiner Selbstanzeige den Fall der möglichen Scheinrechnungen öffentlich machte. Als das Geld vom Azubi übergeben wurde, war Bosbachs Mitarbeiter Zeuge. Nach der Entlassung habe er gesagt, er wolle sie vernichten, zitiert die "Rheinische Post" am Freitag ein anonymes Parteimitglied. Die Überschrift des Textes dürfte ganz in Bosbachs Sinn gewesen: "Vorwürfe gegen CDU-Politikerin offenbar Intrige".
Sie selbst will aber auch in der "Rheinischen Post" nicht Stellung dazu nehmen, ob es Verfehlungen gab. Sie wolle dazu die Entscheidungen der Kölner Staatsanwaltschaft abwarten.
Vielleicht steht sie am Samstag also wieder in der Fußgängerzone am Stand der CDU zwischen Löwencenter, Elefanten-Apotheke und "Wurstseppel". Es kommt Innenminister Herbert Reul, Ehrenvorsitzender der CDU im Rheinisch-Bergischen Kreis.
