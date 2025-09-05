Affäre im Wahlkampf Caroline Bosbach: Nicht willkommen und mittendrin

Kommunalawahlkampfin Bergisch-Gladbach: Die örtliche Ikone Wolfgang Bosbach ist dabei, Tochter Caroline Bosbach trotz anderer Bekundungen auch. (Quelle: CDU Rhein-Berg)

Vor einem Monat wurden Vorwürfe gegen die CDU-Bundestagsabgeordnete Caroline Bosbach laut. Von Aufklärung ist noch nichts zu sehen, dafür aber von ihr – im Wahlkampf, aus dem sie sich eigentlich fernhalten wollte.

Hinten das Löwencenter und gegenüber die Bäckerei Merzenich, auf der einen Seite die Elefanten-Apotheke, auf der anderen der "Wurstseppel"-Imbiss – und mittendrin Caroline Bosbach? Die Innenstadt-Geschäfte werden am Samstag wieder Kulisse sein für den Stand der CDU in Bergisch Gladbach. Der Kommunalwahlkampf geht in den Schlussspurt, und da wird gern die Parteiprominenz aufgefahren. Aber die CDU weiß nicht so recht, wie sie mit ihrer Bundestagsabgeordneten umgehen soll. Bosbach hatte angekündigt, im Wahlkampf keine öffentlichen Termine wahrzunehmen, bis Vorwürfe gegen sie geklärt sind. Aber an dem Wahlstand war sie schon mehrfach.

Bisher sind aber die Umstände nicht geklärt, wofür sie einem Mitarbeiter 2.500 Euro überweisen ließ und sich von ihm einen Betrag in derselben Höhe in bar geben ließ. Von zeitweiser Geldnot wegen einer Steuernachzahlung wird gesprochen und die "Bunte" hat darüber berichtet. Und es steht auch weiter der Vorwurf im Raum, dass sie mit einem weiteren Parteifunktionär Neumitglieder dafür bezahlte, sie an die Spitze der Mittelstands- und Wirtschaftsunion zu wählen. Doch in der CDU wird darüber nicht mehr öffentlich gesprochen – und Bosbach taucht entgegen ihrer Ankündigung reihenweise bei öffentlichen Terminen auf.

Prominenz will kein gemeinsames Foto

Ministerpräsident Hendrik Wüst habe in dieser Woche klargemacht, dass er kein gemeinsames Foto mit Bosbach wünsche, hört man inoffiziell aus Reihen der CDU im Rheinisch-Bergischen Kreis. Wüst war in Bergisch Gladbach, er stand auf der Bühne, die Kandidaten für Bürgermeister- und Landratsamt standen neben ihm, die Kölsche Kult-Band Paveier kam nach ihm auf die Bühne, die Bundestagsabgeordnete Bosbach stand dort nicht. Als die Junge Union abseits ein Foto mit Wüst machte, kam sie spät dazu. Ganz am Rand, aber in knallroter Hose nicht zu übersehen.

Die Angelegenheit scheint allen Seiten unangenehm zu sein. Wenn man den Kreisvorsitzenden Hermann-Josef Tebroke nach Bosbachs Erscheinen bei Veranstaltungen vor der Wahl und an Wahlständen fragt, dann kommt: nichts. Tebroke möchte sich "in dieser Angelegenheit nicht weiter äußern". Tebroke selbst hatte beim Sommerfest vor Zeugen ein gemeinsames Foto abgelehnt: "Kommt nicht infrage, das könnte falsch verstanden werden." Bosbach lächelte, ihr Vater Bosbach tobte in seinem WhatsApp-Status: "Das sind genau die Schlagzeilen, die wir im Wahlkampf jetzt brauchen. Da fliegen uns die Herzen der Wählerinnen und Wähler tonnenweise zu." Caroline Bosbach fliegen auch weiter Herzen zu, sie bekomme viel Zuspruch, sagte sie am Rande des Sommerfests. Es gibt viele Menschen, die Bosbach vehement verteidigen und nicht glauben möchten, dass sie Fehler gemacht haben könnte.