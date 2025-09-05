Video plötzlich verschwunden "Hundesohn": Jette Nietzard beleidigt Markus Söder

Von Jakob Hartung Aktualisiert am 06.09.2025 - 10:15 Uhr

Die umstrittene Sprecherin der Grünen Jugend fällt wiederholt mit grenzwertigen Aussagen im Internet auf. Jetzt schießt sie gegen den bayerischen Ministerpräsidenten.

Jette Nietzard (Grüne) hat Markus Söder (CSU) in einem Internetvideo als "Hundesohn" bezeichnet. In ihrem neuesten TikTok-Video mit dem Titel: "Mehr Söder für alle" liegt die Sprecherin der Grünen Jugend auf einem Bett und zieht über den bayerischen Ministerpräsidenten her. Der Tenor: Er lebe ein gutes Leben, aber gönne das anderen Menschen nicht. Inzwischen hat Nietzard das Video wieder gelöscht. t-online hatte es allerdings bereits aufbereitet – Sie können es oben im Beitrag ansehen.

Jette Nietzard bildet seit Oktober 2024 gemeinsam mit Jakob Blasel die Doppelspitze der Grünen Jugend. Sie vertritt eine radikale Form des Feminismus und bezeichnet sich auch selbst als linksradikal. Mit ihren polarisierenden Äußerungen, meist über Männer, hat sie mehrfach große Aufmerksamkeit und heftigen Widerspruch ausgelöst. Ende Juli kündigte sie an, bei der nächsten Wahl zur Bundessprecherin der Grünen Jugend im Oktober 2025 für das Amt nicht mehr zur Verfügung zu stehen.

In dem Video sagte die 26-jährige Politikerin über den 57-jährigen CSU-Vorsitzenden: "Söder lebt das gute Leben, von dem wir alle immer sprechen. Er isst den ganzen Tag und reist um die Welt, aber er muss nicht arbeiten." Er sei selten bei Sitzungen des Bundesrats und ließe sich auch im bayerischen Parlament kaum blicken. "Dabei verdient er aber wegen doppelter Bezüge 32.000 Euro im Monat", sagte Nietzard.

Die Grüne-Jugend-Sprecherin behauptete: "Söders Politik sagt: 'Ich will reich sein, ich will geiles Essen und um die Welt reisen – aber ihr dürft das nicht haben.'" Es sei nur fair, wenn alle so leben könnten, meint Nietzard. "Aber dieser Hundesohn will einfach nur dieses gute Leben für sich. Das ist doch assi", schloss die 26-Jährige das Video.