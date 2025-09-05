"Egozentrische Züge" AfD-Landesverband wirft Höcke-Kritiker raus

Von dpa 06.09.2025 - 00:08 Uhr Lesedauer: 1 Min.

AfD-Politiker Björn Höcke im thüringischen Landtag. Sein Landesverband duldet offenbar keien Kritiker. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Christian Fischer/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Ein parteiinterner Kritiker des thüringischen AfD-Politikers Björn Höcke soll ausgeschlossen werden. Klaus Stöber sah den Spitzenkandidaten als Hindernis.

Das Landesschiedsgericht der Thüringer AfD hat den früheren Bundestagsabgeordneten Klaus Stöber nach dessen kritischen Kommentaren im Landtagswahlkampf aus der Partei ausgeschlossen. Der Ausschluss erfolgte auf Antrag des Landesvorstands, erklärte der Sprecher des AfD-Landesverbandes, Torben Braga. Zuvor hatte die "Welt" berichtet.

Loading...

Da Stöber jedoch Beschwerde gegen die Entscheidung von Februar dieses Jahres erhoben habe, werde er einstweilen weiterhin als Parteimitglied geführt, so Braga. Der Fall liege derzeit beim Bundesschiedsgericht.