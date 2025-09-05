t-online - Nachrichten für Deutschland
Thüringer AfD wirft Höcke-Kritiker raus

"Egozentrische Züge"
AfD-Landesverband wirft Höcke-Kritiker raus

Von dpa
06.09.2025 - 00:08 UhrLesedauer: 1 Min.
imago images 0822561063Vergrößern des Bildes
AfD-Politiker Björn Höcke im thüringischen Landtag. Sein Landesverband duldet offenbar keien Kritiker. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Christian Fischer/imago)
News folgen

Ein parteiinterner Kritiker des thüringischen AfD-Politikers Björn Höcke soll ausgeschlossen werden. Klaus Stöber sah den Spitzenkandidaten als Hindernis.

Das Landesschiedsgericht der Thüringer AfD hat den früheren Bundestagsabgeordneten Klaus Stöber nach dessen kritischen Kommentaren im Landtagswahlkampf aus der Partei ausgeschlossen. Der Ausschluss erfolgte auf Antrag des Landesvorstands, erklärte der Sprecher des AfD-Landesverbandes, Torben Braga. Zuvor hatte die "Welt" berichtet.

Da Stöber jedoch Beschwerde gegen die Entscheidung von Februar dieses Jahres erhoben habe, werde er einstweilen weiterhin als Parteimitglied geführt, so Braga. Der Fall liege derzeit beim Bundesschiedsgericht.

Kritisierte den Landesparteichef der AfD in Thüringen: Klaus Stöber. (Archivbild)Vergrößern des Bildes
Kritisierte den Landesparteichef der AfD in Thüringen: Klaus Stöber. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago)

Stöber hatte vor der Landtagswahl im vergangenen Jahr öffentlich unter anderem gegen den Thüringer Parteichef und damaligen Spitzenkandidat Björn Höcke Stellung bezogen. Stöber hatte etwa erklärt, dass viele in der Partei Höcke als Hindernis für die Übernahme von Regierungsverantwortung sehen würden, außerdem habe er egozentrische Züge. Die Parteispitze sprach damals von einer Wahlkampf-Sabotage.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
