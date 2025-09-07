Gabriel spricht sich gegen mehr Rente aus

Friedrich Merz (CDU)

Laut aktueller Umfrage verliert die schwarz-rote Koalition weiter das Vertrauen der Bevölkerung – auch Kanzler Friedrich Merz steht zunehmend in der Kritik.

Die Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD kann die Bürgerinnen und Bürger weiterhin nicht überzeugen: Laut einer neuen Insa-Umfrage im Auftrag der "Bild"-Zeitung gaben 62 Prozent der Befragten an, unzufrieden mit der Arbeit der aktuellen Koalition zu sein. 27 Prozent waren dagegen zufrieden mit der Bundesregierung.

Im Vergleich zur vergangenen Umfrage vom 22. August 2025 zeigte sich kaum Bewegung: Die Unzufriedenheit bleibt stabil, die Zufriedenheit ist lediglich um einen Prozentpunkt gestiegen. Seit Juni ist der Anteil derjenigen, die der Regierung nicht mehr vertrauen, um fast 20 Prozentpunkte gewachsen. Im gleichen Zeitraum fiel der Anteil der Zufriedenen um zehn Prozentpunkte.

Auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erhielt keine besseren Werte als seine Regierung: 59 Prozent der Befragten lehnten seine Arbeit ab – das sind zwei Prozentpunkte mehr als in der vorherigen Erhebung. 29 Prozent äußerten sich positiv über seine Amtsführung.