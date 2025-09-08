Politischer Frühschoppen "Komm nie wieder zurück": Söder teilt erneut gegen Habeck aus

Von dpa Aktualisiert am 08.09.2025 - 12:52 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Markus Söder grüßt beim Politischen Frühschoppen von Gillamoos: "Ich will nichts mit der Linkspartei zu tun haben", sagte der bayerische Ministerpräsident. (Quelle: Peter Kneffel/dpa)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Beim Politischen Frühschoppen von Gillamoos greifen Parteivertreter oft zu derberen Worten. CSU-Chef Markus Söder nutzte die Chance für Angriffe auf Robert Habeck und die Linkspartei.

CSU-Chef Markus Söder hat für seine Partei in der Zukunft jegliche Zusammenarbeit mit der Linkspartei kategorisch ausgeschlossen.

Loading...

"Ich will nichts mit der Linkspartei zu tun haben", sagte der bayerische Ministerpräsident beim Gillamoos-Volksfest im niederbayerischen Abensberg. Es möge in der CDU Leute geben, die sich hier eine Öffnung wünschten, "für die CSU sage ich Nein zu jeder Zusammenarbeit mit Sozialisten, Kommunisten und links außen".

Darth-Vader-Musik bei Söders Auftritt

Ausgerechnet beim Auftritt Söders unterlief den Veranstaltern ein musikalischer Fauxpas: Sie spielten die Musik von "Star Wars"-Antiheld Darth Vader ab. Nachdem das offenkundig der Großteil der Zuhörer im Festzelt im niederbayerischen Abensberg nicht bemerkt hatte, sprach der bayerische Ministerpräsident den Fehler am Ende selbst an: Diese Musik gehöre zur dunklen Seite der Macht, "wir sind aber die gute Seite der Macht".

In der Science-Fiction-Reihe "Star Wars" ist Darth Vader einer der Anführer des Galaktischen Imperiums. Er entwickelte sich auch wegen seiner schwarzen Uniform samt Helm und künstlichem Atemgeräusch zu einem der kultigsten Bösewichte der Filmgeschichte. Söder ist nach eigenen Worten ein großer Fan der Saga.

Söder wiederholt seine bekannten Forderungen

In seiner Rede wiederholte Söder eine Fülle von Forderungen und Positionen, mit denen die CSU schon seit Wochen und Monaten medial auftaucht. So betonte er etwa, dass er die Erbschaftssteuer in Bayern halbieren wolle, und erneuerte seinen Ruf nach der Einführung einer Wehrpflicht sowie nach Erleichterungen für die Automobilindustrie.

Video | Markus Söder zeigt sich mit XXL-Wurstkette Player wird geladen Quelle: t-online

Auch eine schnelle Reform des Bürgerfeldes mahnte Söder erneut an, zudem schlug er vor, dass künftig der Bund die Finanzprobleme Berlins lösen müsse. Der Länderfinanzausgleich sei nicht mehr hinnehmbar. Bayern zahle und die Nehmerländer wie Berlin seien nicht mal dankbar.

Freiheit in Deutschland sei "wackeliger denn je"

Angesichts des andauernden Umfragehochs der AfD warnte der CSU-Chef zudem vor einer Regierungsverantwortung der Partei in der Zukunft. "Lassen wir unser Land nicht auf den Leim gehen. Lassen wir unser Land nicht kaputt gehen. Ich sage Ihnen jetzt klar: Nein zu einer Übernahme Deutschlands und Bayerns durch die AfD." Generell sei die Freiheit in Deutschland "wackeliger denn je".