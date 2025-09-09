Vizekanzler Lars Klingbeil Was hat er denn nun mit diesem Satz gemeint?
Die Union treibt die SPD in der Debatte um Sozialreformen in die Enge. Sogar von Gerhard Schröder und der Agenda 2010 ist plötzlich wieder die Rede. Doch in der Not wird die SPD erfinderisch – und könnte am Ende sogar profitieren.
Tim Klüssendorf steht am Montag im Willy-Brandt-Haus und will einen Widerspruch auflösen. Der SPD-Generalsekretär wird in einer Pressekonferenz gefragt, wie das zusammengehe, dass die Parteichefin Bärbel Bas Kürzungen beim Bürgergeld zurückweise, während ihr Co-Chef Lars Klingbeil plötzlich Gerhard Schröder für seine Agenda 2010 lobe.
Klüssendorf sieht das anders. Klingbeil habe "explizit" eingeordnet, dass es der SPD eben nicht um eine "Kopie der alten Agendapolitik" von Altkanzler Schröder gehe. Sondern darum, dass man als Sozialdemokratie den Mut beweise, Dinge auch mal grundlegend zu reformieren.
Niemand hat die Absicht, die Agenda 2010 neu aufzulegen, so die Botschaft. Schröders umstrittenes Reformpaket im Jahr 2005 hatte damals zwar den Arbeitsmarkt belebt, aber tiefe Wunden in der SPD hinterlassen, von denen sich die Partei bis heute nicht erholt hat. Die Mitgliederzahlen sind seither geschrumpft, die Wahlergebnisse haben sich halbiert, für viele Genossen sind die Schröder-Jahre daher ein rotes Tuch.
"Auch ein Klingbeil darf mal danebenhauen"
Umso erstaunlicher, dass ausgerechnet Klingbeil, immerhin ein ehemaliger Mitarbeiter Schröders, die Agenda aus dem Regal verstaubter Reformideen holt. Dass der SPD-Chef damit "nur" ein Zeichen setzen, aber inhaltlich nichts weiter daraus ableiten wollte, wie Klüssendorf nahelegt, ist jedoch weniger eindeutig, wenn man sich Klingbeils Äußerungen in der "Zeit" von vor einer Woche genau ansieht. Dort sagte Klingbeil: "Schröder hat mutige Reformen angepackt", doch müssten heutige Reformen "in unsere Zeit passen" und dürften "die Gräben nicht vertiefen".
Warum der SPD-Chef glaubt, gerade mit Verweis auf Schröder die Reformlust seiner Genossen wecken zu können, sagte er nicht. Offen ließ er auch, ob er nicht doch einige Ansätze von damals weiterhin für tragfähig hält. Klar ist: Mit seinem Statement irritierte Klingbeil auch die eigenen Leute. "Auch ein Lars Klingbeil darf mal danebenhauen", sagt ein führender Genosse t-online. Auf der Klausurtagung des SPD-Vorstandes am Sonntag und Montag ging Klingbeil Teilnehmern zufolge dann auf Schröders Agenda nicht weiter ein. Ein Hinweis darauf, dass der SPD-Chef keine weitergehende Debatte dazu wünscht.
Klingbeils kleine Schröder-Stolpelei zeigt vor allem eines: In der seit Wochen tobenden Sozialstaatsdebatte sind die Genossen in die Defensive geraten. Seit Kanzler Friedrich Merz (CDU) den "Herbst der Reformen" ausgerufen und "schmerzhafte Entscheidungen" angekündigt hat, sucht die SPD nach einer Strategie, wie sie den Sozialstaat bewahren kann, ohne als Reformverweigerer zu gelten.
Auch Bas' "Bullshit"-Konter gegen den Kanzler zeugte von einer Verunsicherung in der SPD in der Frage, wie sie die Lufthoheit in der Debatte zurückerlangen kann. Dabei liefert ausgerechnet die Union mit ihren Forderungen der SPD eine Gelegenheit, wieder in die Offensive zu kommen.
Zwischen Reformbereitschaft und Abwehrkämpfen
Dass der deutsche Sozialstaat dringend reformbedürftig ist, bezweifelt kaum jemand in der Koalition. Im Koalitionsvertrag haben sich Union und SPD daher auf eine "grundsätzliche Reform" des Sozialstaats geeinigt. Er soll "bürgerfreundlicher", unbürokratischer und digitaler werden, Leistungen sollen besser aufeinander abgestimmt werden. Die dafür vorgesehene Sozialstaatskommission hat ihre Arbeit am 1. September begonnen. Ergebnisse werden bis Ende des Jahres erwartet.
Doch hier enden bereits die Gemeinsamkeiten zwischen Union und SPD. Denn wie genau der Sozialstaat reformiert werden soll, darüber besteht kaum Einigkeit. Die Union will den Sozialstaat am liebsten verschlanken und kürzen, auch wenn Kanzler Merz nach einem Abendessen mit Bärbel Bas tags darauf das böse K-Wort mied und stattdessen vom "Erhalt" des Sozialstaats sprach.
Bei CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann klingt das drastischer: "Wir brauchen eine Sozialstaatsreform, damit das Land zukunftsfähig ist. Sonst gibt es bald keinen Sozialstaat mehr", so Linnemann gerade zur "Bild". Die Zahlen würden auf einfache Art zeigen, "dass es so nicht weitergehen kann".
Was die SPD hingegen unter einer Sozialstaatsreform versteht, hat Linnemanns SPD-Kollege Klüssendorf am Montag klargemacht: "Wir sind reformbereit. Wir sind reformwillig." Doch gehe es nicht um das Kürzen von Leistungen, sondern um deren zielgenaueren Einsatz. Der Sozialstaat sei "kein Bonus", sondern die "Grundlage für unser Zusammenleben". Der Sound bei den ungleichen Koalitionspartnern, er könnte kaum unterschiedlicher sein.
SPD will weg vom Image der "Bürgergeld-Partei"
Trotz allem sieht die SPD, dass sie sich in der Frage bewegen muss. Zur Wahrheit gehört allerdings, dass die Genossen das nicht nur aus freien Stücken tun, sondern vom Koalitionspartner seit Monaten unter Zugzwang gesetzt werden.
Wie groß der Spagat ist, der der SPD dabei abverlangt wird, zeigt sich in besonderer Klarheit beim Bürgergeld: Die SPD hatte die neue Grundsicherung erst 2022 eingeführt und als "größte Sozialstaatsreform seit 20 Jahren" bezeichnet. Nur drei Jahre und einen Koalitionsvertrag mit der Union später stellt plötzlich auch die SPD fest, dass das System reformbedürftig ist.
Der Grund ist, dass der öffentliche Druck in den vergangenen Monaten stetig gewachsen ist. Nicht nur von der Union, die schon zu Oppositionszeiten das Bürgergeld regelmäßig unter Beschuss nahm. Auch in der Bevölkerung gärt ein Unrechtsempfinden. Im Bundestagswahlkampf schlug den SPD-Wahlkämpfern immer wieder der Frust der Bürger entgegen, die das Bürgergeld als unfair betrachteten. Die SPD werde von zu vielen Menschen als Partei der Leistungsempfänger wahrgenommen, statt als Anwältin der hart arbeitenden Mitte, schlussfolgerten die SPD-Strategen.
Doch längst nicht alle in der Partei sind von diesem Kurswechsel überzeugt. Vor allem in der SPD-Linken ist man verärgert, dass man der Erzählung der Union vom angeblich überteuerten Bürgergeld nichts entgegenzusetzen hatte. Sebastian Roloff, Mitglied im Bundesvorstand, sagt t-online: "Die Erzählung der Union, dass wir uns den Sozialstaat nicht mehr leisten können, ist falsch, aber hat sich leider in Teilen der Bevölkerung festgesetzt. Ich hoffe, dass der Koalitionspartner seine Rhetorik künftig entschärft, um keine Enttäuschungen zu produzieren."
Das 30-Milliarden-Loch
Was Roloff meint: Die Unionsangriffe auf das Bürgergeld haben eine Kehrseite. Schon im Wahlkampf erzeugte die Union eine Erwartung, die sie nicht erfüllen konnte: Der damalige Oppositionsführer Merz sprach etwa von "zweistelligen Milliardenbeträgen", die man beim Bürgergeld einsparen könne. Und auch jetzt als Kanzler machte Merz die Summe von fünf Milliarden Euro als Sparziel aus, ohne zu verraten, wo genau er das Geld einsparen will. Wahrscheinlich, weil er es selbst nicht weiß.
Da die Regelsätze ans Existenzminimum gekoppelt sind und dieses verfassungsrechtlich verankert ist, ist das Einsparpotenzial beim Bürgergeld gering. Auch bei den Wohnkosten und der Bekämpfung von Leistungsmissbrauch ist womöglich weniger zu holen, als die Union erhofft.
Die SPD wittert hier eine Chance. Denn die Sozialstaatsdebatte überlagert sich mit einer anderen Diskussion, die keinen Aufschub duldet: die Frage, wie die Koalition das 30 Milliarden große Haushaltsloch im Jahr 2027 stopfen will. Da eine Bürgergeldreform hier nur einen kleinen Beitrag leisten kann, muss das Geld aus anderen Quellen beschafft werden. SPD-Chef und Finanzminister Klingbeil hatte daher vor Kurzem auch Steuererhöhungen für Vermögende und Spitzenverdiener ins Spiel gebracht.
Sozialreformen gegen Steuererhöhungen?
Sozialreformen gegen Steuererhöhungen – auf diese Idee kam bereits ein CDU-Politiker. Geht es nach der SPD, könnte so auch die Kompromisslinie mit der Union aussehen. Verhandelt die SPD-Spitze klug, könnte sich das doppelt lohnen: Sie hätte nicht nur die leidige Bürgergeld-Debatte vom Hals, die sie als Mitgrund für ihre Wahlniederlage ansieht, sondern hätte im Idealfall auch höhere Steuern für Gutverdiener, reiche Erben und Vermögende durchgesetzt – so das Kalkül mancher in der SPD.
Die Chefin der NRW-SPD, Sarah Philipp, macht der Union ein Angebot: "Wir sind bereit, den Sozialstaat nachzujustieren, gerechter zu machen und Missbrauch konsequent zu verhindern. Aber wer glaubt, Haushaltslücken allein durch Kürzungen im Sozialstaat schließen zu können, irrt." Zugleich warnt sie die Union, bei Renten, Leistungen für Familien oder in der Gesundheitsversorgung kürzen zu wollen. "Einen sozialen Kahlschlag wird es mit der SPD nicht geben. Punkt."
Philipp, die gerade in NRW im Kommunalwahlkampf steckt, betont die neue Ausgangslage für eine moderne Steuerpolitik: "Die Wahrheit ist doch, dass sich die Zeiten geändert haben. Wer heute über eine gerechte Besteuerung sehr hoher Vermögen spricht, tut das nicht nur aus Gründen der Gerechtigkeit, sondern auch mit Blick auf die Haushaltslöcher aus Gründen der Notwendigkeit." Steuererhöhungen nicht wegen sozialdemokratischer Lagerfeuerromantik, sondern weil es nicht anders gehe: Die SPD versucht, der Union eine Brücke zu bauen.
Eher ein Herbst der guten Vorschläge
Ob die Union bereit ist, darüber zu gehen, muss sich zeigen. Dass es tatsächlich zu einem "Herbst der Reformen" kommt, wie der Kanzler es verspricht, ist fraglich. Denn nicht nur beim Bürgergeld werden die großen Strukturvorschläge erst im Dezember erwartet. Auch bei der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung gibt es eigene Gremien, die erst noch Vorschläge erarbeiten müssen. Erwartet wird daher eher, dass man sich im Herbst auf einen groben Fahrplan verständigt, die tatsächlichen Entscheidungen aber erst im Frühjahr 2026 fallen. Im besten Fall.
In der SPD nennt man daher vorsorglich schon mal die bereits auf den Weg gebrachten Gesetze, den Investitionsbooster etwa und die Senkung der Energiepreise. Das seien ja auch Reformen, heißt es bei der SPD. Das stimmt, nur eben nicht die, die die Union so gerne hätte.
- Eigene Recherche
- Gespräch mit Sarah Philipp und Sebastian Roloff
- zeit.de: "Der schon wieder" (kostenpflichtig)