Wie groß der Spagat ist, der der SPD dabei abverlangt wird, zeigt sich in besonderer Klarheit beim Bürgergeld: Die SPD hatte die neue Grundsicherung erst 2022 eingeführt und als "größte Sozialstaatsreform seit 20 Jahren" bezeichnet. Nur drei Jahre und einen Koalitionsvertrag mit der Union später stellt plötzlich auch die SPD fest, dass das System reformbedürftig ist.

Der Grund ist, dass der öffentliche Druck in den vergangenen Monaten stetig gewachsen ist. Nicht nur von der Union, die schon zu Oppositionszeiten das Bürgergeld regelmäßig unter Beschuss nahm. Auch in der Bevölkerung gärt ein Unrechtsempfinden. Im Bundestagswahlkampf schlug den SPD-Wahlkämpfern immer wieder der Frust der Bürger entgegen, die das Bürgergeld als unfair betrachteten. Die SPD werde von zu vielen Menschen als Partei der Leistungsempfänger wahrgenommen, statt als Anwältin der hart arbeitenden Mitte, schlussfolgerten die SPD-Strategen.

Doch längst nicht alle in der Partei sind von diesem Kurswechsel überzeugt. Vor allem in der SPD-Linken ist man verärgert, dass man der Erzählung der Union vom angeblich überteuerten Bürgergeld nichts entgegenzusetzen hatte. Sebastian Roloff, Mitglied im Bundesvorstand, sagt t-online: "Die Erzählung der Union, dass wir uns den Sozialstaat nicht mehr leisten können, ist falsch, aber hat sich leider in Teilen der Bevölkerung festgesetzt. Ich hoffe, dass der Koalitionspartner seine Rhetorik künftig entschärft, um keine Enttäuschungen zu produzieren."

Das 30-Milliarden-Loch

Was Roloff meint: Die Unionsangriffe auf das Bürgergeld haben eine Kehrseite. Schon im Wahlkampf erzeugte die Union eine Erwartung, die sie nicht erfüllen konnte: Der damalige Oppositionsführer Merz sprach etwa von "zweistelligen Milliardenbeträgen", die man beim Bürgergeld einsparen könne. Und auch jetzt als Kanzler machte Merz die Summe von fünf Milliarden Euro als Sparziel aus, ohne zu verraten, wo genau er das Geld einsparen will. Wahrscheinlich, weil er es selbst nicht weiß.

Da die Regelsätze ans Existenzminimum gekoppelt sind und dieses verfassungsrechtlich verankert ist, ist das Einsparpotenzial beim Bürgergeld gering. Auch bei den Wohnkosten und der Bekämpfung von Leistungsmissbrauch ist womöglich weniger zu holen, als die Union erhofft.