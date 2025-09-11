Bundesgerichtshof teilt mit Urteile gegen AfD-Politiker Höcke sind rechtskräftig

11.09.2025

Björn Höcke im Thüringer Landtag (Archivbild): Der Bundesgerichtshof hat die Rechtskräftigkeit zweier Urteile gegen ihn bestätigt. (Quelle: IMAGO/Jacob Schröter/imago)

Gleich zweimal hatte ein Landgericht Höcke verurteilt, weil er Parolen verfassungswidriger Organisationen benutzt hatte. Der AfD-Politiker legte Revision ein – vergebens.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Revisionen eines Thüringer AfD-Landtagsabgeordneten gegen zwei Urteile des Landgerichts Halle verworfen. Damit ist die Verurteilung wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen rechtskräftig. Der Politiker hatte bei zwei öffentlichen Auftritten die Parole "Alles für Deutschland" benutzt – eine historische Losung der SA, einer Organisation der NSDAP.

Höckes Indemnität greift nicht

Der BGH bestätigte nun, dass diese Äußerungen strafbar seien. Zwar ist der Angeklagte Mitglied des Thüringer Landtags, doch die sogenannte Indemnität – also der Schutz für Abgeordnete – greife hier nicht. Die Aussagen seien außerhalb der parlamentarischen Tätigkeit erfolgt. Auch aus Gründen der Meinungsfreiheit könne sich der Politiker nicht auf Straffreiheit berufen: Die Äußerung eines NS-Kennzeichens sei vom Gesetz klar verboten, so der zuständige 3. Strafsenat.

Der BGH folgte damit der Argumentation der Vorinstanz. Die Beweise hätten schlüssig belegt, dass es sich bei der Parole um ein Kennzeichen der SA handle – ein Dolch mit dieser Gravur gehörte zur Uniform der Organisation. Eine abweichende Verwendung oder ein anderer Bedeutungszusammenhang ändere nichts an der strafrechtlichen Bewertung.