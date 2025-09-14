Die subjektive Sicht des Autors auf das Thema. Niemand muss diese Meinung übernehmen, aber sie kann zum Nachdenken anregen.Was Meinungen von Nachrichten unterscheidet.
SPD nach NRW-Wahl Fünf vor zwölf
Die CDU ist Wahlsieger, die AfD verdreifacht ihr Ergebnis: Bei der Kommunalwahl in NRW geht erneut die SPD als Verlierer vom Platz. Für die Genossen in Berlin muss das ein Alarmsignal sein.
Immerhin, das von den Genossen befürchtete Desaster blieb aus: Bei der Kommunalwahl in NRW kommt die SPD laut ersten Hochrechnungen landesweit auf rund 22 Prozent. Nicht wenige hatten Schlimmeres befürchtet, etwa ein Abrutschen unter die 20-Prozent-Marke. Doch auch der leichte Rückgang im Vergleich zum SPD-Ergebnis 2020 (24,3 Prozent) ist ein historisch schlechter Wert, der nur den einen Schluss zulässt: Die Krise der deutschen Sozialdemokratie hält an.
Damit setzt sich der dramatische Trend der vergangenen Jahre fort: Die SPD verliert in ihrer einstigen Herzkammer NRW immer mehr an Boden. Vor allem in den ehemaligen Arbeitermilieus des Ruhrgebiets, in Gelsenkirchen und in Duisburg, die mal als rote Bastionen galten, erodiert ihre Machtbasis. In Duisburg wird die SPD wohl das Rathaus verteidigen. Und auch in Gelsenkirchen dürfte die SPD mit knapp 37 Prozent als stärkste Kraft in die Stichwahl gehen. Doch in der ehemaligen SPD-Hochburg konnte die AfD ihr Ergebnis fast verdreifachen – und liegt nur wenige Prozentpunkte hinter der SPD.
Klar, man sollte die Bedeutung der NRW-Wahl für den Bund nicht überschätzen. Kommunalwahlen haben ihre eigene Dynamik, bei der Wahlentscheidung spielen lokale Probleme oft eine größere Rolle als bundespolitische Themen. Doch der Urnengang in über 400 Städten und Gemeinden in NRW gilt zugleich als erster Stimmungstest für die schwarz-rote Koalition in Berlin, die seit Mai im Amt ist. Nicht zufällig schickte die SPD in den vergangenen Wochen ihr Spitzenpersonal nach NRW, um zu retten, was zu retten ist.
SPD erhält Quittung
Doch all das hatte nur begrenzt Wirkung. Nicht nur in den bundesweiten Umfragen ist die SPD mittlerweile auf 13 bis 14 Prozent abgesackt. Auch bei der Kommunalwahl im bevölkerungsreichsten Bundesland erhält sie nun die Quittung. Für die kommenden Wochen und Monate ist das kein gutes Zeichen. Es ist ein Warnsignal an die Genossen, sich mit ihrem Erneuerungsprojekt nicht mehr allzu viel Zeit zu lassen.
Dabei hatte sich die SPD noch im Februar vorgenommen, es künftig anders zu machen. Das historisch schlechte Ergebnis bei der Bundestagswahl im Februar – 16,4 Prozent – sollte ein Weckruf sein. SPD-Chef Lars Klingbeil pflügte daraufhin die Partei um und verschrieb seiner SPD einen neuen, pragmatischeren Kurs.
Doch die Wirkung verpuffte bisher. Vor allem im Ruhrgebiet zeigt sich jetzt, dass die Neuaufstellung der SPD bislang kaum überzeugt. Auch die neue SPD-Chefin, Arbeitsministerin und Duisburgerin Bärbel Bas, die das soziale Aufstiegsversprechen der SPD verkörpern soll, konnte die SPD-Basis nicht wie erhofft elektrisieren.
Ehemalige SPD-Hochburgen wenden sich ab
In Städten wie Duisburg und Gelsenkirchen, die früher fest in roter Hand waren, wird das besonders deutlich. Immer mehr Erwerbstätige, aber auch Menschen aus sozial benachteiligten und bildungsfernen Milieus fühlen sich von der SPD nicht mehr vertreten und wenden sich von der Partei ab. Das Gefühl, abgehängt zu sein und von der Politik nicht gesehen zu werden, ist weit verbreitet. Die Genossen vor Ort erlebten den Frust der Wähler in den vergangenen Wochen immer wieder.
Die SPD hat es versäumt, auf diese Veränderungen angemessen zu reagieren. Gerade in der ehemaligen Bergbau- und Stahlhochburg Gelsenkirchen sind noch viele Menschen von den Folgen des Strukturwandels betroffen. Die Arbeitslosen- und Armutsquote ist hoch, der Migrationsanteil liegt bei 40 Prozent.
Dazu kommen Probleme wie Schrottimmobilien, Vermüllung und fehlender Wohnraum. Viele Kommunen sind außerdem hoch verschuldet, was der Politik kaum Handlungsspielräume lässt. Schwimmbäder und Sporthallen werden geschlossen, die öffentliche Infrastruktur ist vielerorts marode. Viele Menschen machen die etablierten Parteien für die Missstände verantwortlich, auch die SPD, die seit Jahrzehnten den Oberbürgermeister stellt.
Verpasste Gelegenheiten
Auch beim Thema Migration hat die SPD zu lange einen Teil ihrer Wählerklientel vernachlässigt. Der teils unregulierte Zuzug von Geflüchteten und Migranten hat viele Kommunen überlastet. Deutschlands Städte und Gemeinden klagen seit Jahren über Engpässe beim Wohnen, der Integration und in der öffentlichen Daseinsvorsorge.
Dass ausgerechnet Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) nun die Asylzahlen drückt und damit auch für Entlastung in den Kommunen sorgt, mag beim ein oder anderen Spitzengenossen hinter vorgehaltener Hand für Erleichterung sorgen. Doch es ändert nichts an der Tatsache, dass die SPD zu spät gegengesteuert hat und nun dafür abgestraft wird.
Auch beim Bürgergeld hat die SPD strategische Fehler gemacht. 2022 lobte sie es noch als "größte Sozialstaatsreform der letzten 20 Jahre". Jetzt, nur drei Jahre später, sieht sie plötzlich selbst Reformbedarf. Glück auf, wer hier noch hinterherkommt.
Klar, die Kritik am Bürgergeld – vor allem aus der Union – schoss teilweise übers Ziel hinaus, was sich aktuell an den teils unrealistischen Sparvorstellungen der Kanzlerpartei zeigt. Doch bei vielen SPD-Wählern hat sich das Gefühl festgesetzt, die SPD kümmere sich mehr um Leistungsbezieher als um die hart arbeitende Bevölkerung. Ob zu Recht oder zu Unrecht – die SPD hat die Diskurshoheit beim Bürgergeld längst verloren. Jetzt wird sie von der Union zu Änderungen beim Bürgergeld gezwungen und wirkt wie eine Getriebene.
Wählerwanderung zur AfD
Eine weitere bittere Erkenntnis, die sich in der NRW-Wahl einmal mehr bestätigte: Die größte Nutznießerin des Niedergangs der SPD in ihrem einstigen Kernland ist ausgerechnet die AfD. Hier, wo die SPD jahrzehntelang das politische Rückgrat stellte, kann die AfD ersten Zahlen zufolge ihren Stimmenanteil auf 16 Prozent verdreifachen.
Die Wählerwanderung von der SPD hin zur AfD, einer in Teilen rechtsextremen Partei, lässt sich schon länger beobachten. Auch bei der Bundestagswahl im Februar erzielte die AfD das stärkste Zweitstimmen-Ergebnis in der ehemaligen SPD-Hochburg Gelsenkirchen.
Das alarmiert die Genossen zu Recht – doch was folgt daraus? Bisher nicht viel. Das Versprechen von SPD-Chef Lars Klingbeil, die "arbeitende Mitte" wieder stärker in den Fokus zu rücken, mag eine richtige, wenn auch späte Erkenntnis sein. Doch das reicht offenbar nicht. Die "spürbaren Entlastungen", von denen stets die Rede ist, sind bei den meisten noch nicht angekommen. Das gilt sowohl für die angekündigte Hilfe des Bundes bei den kommunalen Altschulden auch für das Infrastruktur-Sondervermögen, von dem allein 21 Milliarden Euro nach NRW fließen sollen. Doch viele Bürger scheinen die Geduld zu verlieren – oder den Glauben, dass die SPD ihre Probleme ernst nimmt.
Im Regierungskorsett mit der Union
Die Partei steckt dabei in einem Dilemma: Ein schnelles Umsteuern, um die Parteibasis mit sozialdemokratischen Klassikern wie Steuererhöhungen bei Laune zu halten, ist kaum möglich. Die SPD steckt im Bund in einer Koalition mit der Union und wird gerade beim Thema soziale Gerechtigkeit Abstriche machen müssen.
Auch wahltaktisch ist die Koalition ein Korsett für die SPD: Die Konservativen waren stets der ideale Gegner für die Genossen, um die eigene Haltung zu klären und die Anhängerschaft zu mobilisieren. SPD-Fraktionschef Matthias Miersch brachte das Ende 2024 beispielhaft auf den Punkt: "Die Merz-CDU verkörpert alles, für das ich nicht stehe", so Miersch, damals noch Generalsekretär. Jetzt muss er die Regierung eben jenes Friedrich Merz stützen, den die SPD zuvor unbedingt als Kanzler verhindern wollte.
Strategisches Dilemma
Auch lässt sich die Krise der SPD nicht einfach mit einem von oben verordneten Kurswechsel beenden. Die Welt von heute ist komplexer, die politische Landschaft hat sich verschoben. Was früher mal galt, lässt sich nicht einfach auf die Gegenwart übertragen. Daher verbieten sich eindimensionale Lösungen. "Die SPD muss wieder pragmatischer werden", hört man aus der einen Ecke, aus der anderen schallt es: "Die SPD muss linker werden". Für beide Positionen gibt es bessere und schlechtere Argumente, für beide auch eine gewisse statistische Evidenz.
Aber weder wird die SPD zurück zu alter Stärke finden, wenn sie ab jetzt nur noch über Wirtschaftswachstum und solide Staatsfinanzen predigt, noch wenn sie sich darauf versteift, den Sozialstaat mit "Klauen und Zähnen" zu verteidigen (Bremens SPD-Bürgermeister Bovenschulte) und die Reichen zu höheren Steuern zu verdonnern. Weder braucht das Land eine 'CDU light' noch eine zweite Linkspartei. Wie die Sozialdemokratie der Zukunft aussieht und wofür die SPD künftig stehen soll, will die Partei in einem Grundsatzprogramm klären. 2027 soll es vorliegen. Doch die NRW-Wahl ist ein Warnsignal: Allzu lange sollten sich die Genossen nicht Zeit lassen.
- Eigene Recherchen