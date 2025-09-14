Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die CDU ist Wahlsieger, die AfD verdreifacht ihr Ergebnis: Bei der Kommunalwahl in NRW geht erneut die SPD als Verlierer vom Platz. Für die Genossen in Berlin muss das ein Alarmsignal sein.

Immerhin, das von den Genossen befürchtete Desaster blieb aus: Bei der Kommunalwahl in NRW kommt die SPD laut ersten Hochrechnungen landesweit auf rund 22 Prozent. Nicht wenige hatten Schlimmeres befürchtet, etwa ein Abrutschen unter die 20-Prozent-Marke. Doch auch der leichte Rückgang im Vergleich zum SPD-Ergebnis 2020 (24,3 Prozent) ist ein historisch schlechter Wert, der nur den einen Schluss zulässt: Die Krise der deutschen Sozialdemokratie hält an.

Damit setzt sich der dramatische Trend der vergangenen Jahre fort: Die SPD verliert in ihrer einstigen Herzkammer NRW immer mehr an Boden. Vor allem in den ehemaligen Arbeitermilieus des Ruhrgebiets, in Gelsenkirchen und in Duisburg, die mal als rote Bastionen galten, erodiert ihre Machtbasis. In Duisburg wird die SPD wohl das Rathaus verteidigen. Und auch in Gelsenkirchen dürfte die SPD mit knapp 37 Prozent als stärkste Kraft in die Stichwahl gehen. Doch in der ehemaligen SPD-Hochburg konnte die AfD ihr Ergebnis fast verdreifachen – und liegt nur wenige Prozentpunkte hinter der SPD.

Klar, man sollte die Bedeutung der NRW-Wahl für den Bund nicht überschätzen. Kommunalwahlen haben ihre eigene Dynamik, bei der Wahlentscheidung spielen lokale Probleme oft eine größere Rolle als bundespolitische Themen. Doch der Urnengang in über 400 Städten und Gemeinden in NRW gilt zugleich als erster Stimmungstest für die schwarz-rote Koalition in Berlin, die seit Mai im Amt ist. Nicht zufällig schickte die SPD in den vergangenen Wochen ihr Spitzenpersonal nach NRW, um zu retten, was zu retten ist.

SPD erhält Quittung

Doch all das hatte nur begrenzt Wirkung. Nicht nur in den bundesweiten Umfragen ist die SPD mittlerweile auf 13 bis 14 Prozent abgesackt. Auch bei der Kommunalwahl im bevölkerungsreichsten Bundesland erhält sie nun die Quittung. Für die kommenden Wochen und Monate ist das kein gutes Zeichen. Es ist ein Warnsignal an die Genossen, sich mit ihrem Erneuerungsprojekt nicht mehr allzu viel Zeit zu lassen.