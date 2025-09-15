Erfolg bei Kommunalwahl AfD kann "neue Ebene hinzugewinnen"
Die Kommunalwahl in NRW zeigt für die Regierungsparteien überraschend stabile Ergebnisse. Trotzdem geht vor allem eine andere Partei als Gewinnerin aus der Wahl hervor.
Bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen ist die von vielen erwartete Klatsche für die Regierungsparteien CDU und SPD ausgeblieben. Im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren verlor die CDU ein Prozent und die SPD rund zwei Prozent. Für Oliver Lembcke, Politikwissenschaftler an der Ruhr-Universität Bochum, stärkt das Wahlergebnis zum einen den Kurs von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, aber auch die CDU im Bund. Insgesamt könne sich die CDU "als stabilisierende Kraft" in dem Bundesland feiern.
Für die SPD sei das Wahlergebnis ambivalenter: Zwar sei ein Totalabsturz verhindert worden, doch das Ergebnis bleibt trotzdem ein historisch schlechtes. Es zeige der SPD jedoch auch, dass es immer noch lokale Hochburgen gebe, in denen sie einen kämpferischen Wahlkampf organisieren und damit gute Ergebnisse erzielen könne, so Lembcke. So zum Beispiel in Städten wie Herne oder Hamm.
Welche Schlüsse sollte die SPD aus der Wahl ziehen? Lembcke sieht zwei Möglichkeiten: Entweder orientiere sich die Partei stärker nach links oder sie bewege sich mehr in die Mitte und agiere pragmatischer in der Zusammenarbeit mit der Union. Für beides gibt es laut Lembcke gute Argumente, aber auch Risiken.
Sollte die SPD versuchen, weiter nach links zu gehen, laufe sie Gefahr, weitere Teile ihrer einstigen Zielgruppe zu verlieren. "Die Versuche, sich gesellschaftspolitisch stärker nach links zu orientieren, also in gewisserweise 'grüner' zu werden, haben zur Entfremdung der eigenen Klientel beigetragen. Angestellte und Arbeiter mit mittleren oder niedrigen Einkommen sind gesellschaftspolitisch oft nicht besonders progressiv."
Zur Person
Prof. Dr. Oliver Lembcke ist Politikwissenschaftler an der Ruhr-Universität Bochum. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen die Demokratieforschung und die empirische Rechtsforschung. Er gehört außerdem zum Sprecherteam des Arbeitskreises "Politik und Recht" der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft.
Auch laufe man Gefahr, in eine Art Überbietungswettbewerb mit der Linken zu kommen, den man kaum gewinnen könne. Zumal ein solcher Kurs die Konflikte innerhalb der Regierung weiter befeuern würde.
Den Versuch, pragmatischer an die Probleme im Land heranzugehen, hält Lembcke hingegen für zielführender. "Mit Bärbel Bas hätte die SPD eigentlich genau die richtige Person für diese Rolle." Als Parteilinke könne sie glaubwürdig für eine wirtschaftspolitische Neuausrichtung und eine Reform des Sozialstaats stehen und integrativ auf den linken Parteiflügel wirken. Das sei etwas, das Co-Parteichef Lars Klingbeil "allein nicht leisten kann, wie auch das Wahlergebnis zeigt."
AfD im Westen noch keine "Volkspartei"
Großer Gewinner dieser Wahl ist aber vor allem die AfD. Die Partei hat laut dem Politikwissenschaftler bei den Kommunalwahlen "eine neue Ebene hinzugewonnen". Neben ihrer Präsenz im Bund und in den Ländern zeige sie nun auch, "dass sie kommunalpolitisch eine relevante Kraft sein kann", meint Lembcke. Ferner habe sich gezeigt, dass die Partei deutlich mehr sei als eine reine Protestpartei, da sie über alle Wählerschichten hinweg Zustimmung gewinnen konnte.
Der Aussage des AfD-Co-Vorsitzenden Tino Chrupalla, seine Partei sei eine "Volkspartei", will sich Lembcke jedoch nicht anschließen – zumindest nicht im Westen. "Im Osten, denke ich, kommt man an diesem Begriff in soziologischer Hinsicht kaum vorbei", so Lembcke. Im Hinblick auf die Kommunalwahl kommt der Politikwissenschaftler zu dem Schluss: "Keine blaue Welle, aber auch mehr als eine blaue Delle, sondern es ist ein strukturelles Wachstum im Westen."
Linke profitiert von der Schwäche von SPD und Grünen
Die Grünen hingegen gehen als deutlicher Verlierer aus der Wahl hervor. Das schlechte Abschneiden liegt für Lembcke zum einen daran, dass das Thema Klimaschutz seit der vergangenen Wahl deutlich mehr polarisiert und gleichzeitig an Relevanz verloren hat. "Jetzt stehen andere Themen im Vordergrund: die Zukunftsfähigkeit des Sozialstaats und die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands im internationalen Vergleich. Genau damit haben die Grünen Schwierigkeiten."
Zum anderen vollziehe sich bei den Grünen gerade ein Wandel vom "Idealismus zum Realismus". Das zeige sich vor allem beim Umgang mit dem Ukraine-Krieg. Gerade hier entferne sie sich immer weiter von denjenigen Wählern, die sich einen Kurs wünschen, der mehr auf Diplomatie und Abrüstung setzt. Viele dieser Wähler würden dann zur Linkspartei wechseln, die einen deutlich idealistischeren Kurs fahre.
Die Linke selbst profitiert dabei vorwiegend von der Schwäche der Grünen und der SPD bei sozialen Fragen. "Die Linke hat es geschafft, auf Kosten von SPD und vor allem der Grünen zuzulegen. Besonders dort, wo die Grünen schwächeln, konnte sie profitieren." Trotz allem würde der Partei im Westen kaum kommunalpolitische Kompetenz zugetraut, weshalb sie ihr überdurchschnittlich starkes Abschneiden bei der Bundestagswahl nicht wiederholen konnte.
