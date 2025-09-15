Erfolg bei Kommunalwahl AfD kann "neue Ebene hinzugewinnen"

Von Julius Zielezinski 15.09.2025 - 15:35 Uhr Lesedauer: 3 Min.

AfD-Wahlkampf in Düsseldorf: Dort konnte die Partei ihren Stimmenanteil fast verdreifachen. (Quelle: IMAGO/Ying Tang)

Die Kommunalwahl in NRW zeigt für die Regierungsparteien überraschend stabile Ergebnisse. Trotzdem geht vor allem eine andere Partei als Gewinnerin aus der Wahl hervor.

Bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen ist die von vielen erwartete Klatsche für die Regierungsparteien CDU und SPD ausgeblieben. Im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren verlor die CDU ein Prozent und die SPD rund zwei Prozent. Für Oliver Lembcke, Politikwissenschaftler an der Ruhr-Universität Bochum, stärkt das Wahlergebnis zum einen den Kurs von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, aber auch die CDU im Bund. Insgesamt könne sich die CDU "als stabilisierende Kraft" in dem Bundesland feiern.

Für die SPD sei das Wahlergebnis ambivalenter: Zwar sei ein Totalabsturz verhindert worden, doch das Ergebnis bleibt trotzdem ein historisch schlechtes. Es zeige der SPD jedoch auch, dass es immer noch lokale Hochburgen gebe, in denen sie einen kämpferischen Wahlkampf organisieren und damit gute Ergebnisse erzielen könne, so Lembcke. So zum Beispiel in Städten wie Herne oder Hamm.

Welche Schlüsse sollte die SPD aus der Wahl ziehen? Lembcke sieht zwei Möglichkeiten: Entweder orientiere sich die Partei stärker nach links oder sie bewege sich mehr in die Mitte und agiere pragmatischer in der Zusammenarbeit mit der Union. Für beides gibt es laut Lembcke gute Argumente, aber auch Risiken.

Sollte die SPD versuchen, weiter nach links zu gehen, laufe sie Gefahr, weitere Teile ihrer einstigen Zielgruppe zu verlieren. "Die Versuche, sich gesellschaftspolitisch stärker nach links zu orientieren, also in gewisserweise 'grüner' zu werden, haben zur Entfremdung der eigenen Klientel beigetragen. Angestellte und Arbeiter mit mittleren oder niedrigen Einkommen sind gesellschaftspolitisch oft nicht besonders progressiv."

(Quelle: Oliver Lembcke) Zur Person Prof. Dr. Oliver Lembcke ist Politikwissenschaftler an der Ruhr-Universität Bochum. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen die Demokratieforschung und die empirische Rechtsforschung. Er gehört außerdem zum Sprecherteam des Arbeitskreises "Politik und Recht" der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft.

Auch laufe man Gefahr, in eine Art Überbietungswettbewerb mit der Linken zu kommen, den man kaum gewinnen könne. Zumal ein solcher Kurs die Konflikte innerhalb der Regierung weiter befeuern würde.

Den Versuch, pragmatischer an die Probleme im Land heranzugehen, hält Lembcke hingegen für zielführender. "Mit Bärbel Bas hätte die SPD eigentlich genau die richtige Person für diese Rolle." Als Parteilinke könne sie glaubwürdig für eine wirtschaftspolitische Neuausrichtung und eine Reform des Sozialstaats stehen und integrativ auf den linken Parteiflügel wirken. Das sei etwas, das Co-Parteichef Lars Klingbeil "allein nicht leisten kann, wie auch das Wahlergebnis zeigt."

