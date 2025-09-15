NRW-Kommunalwahl Duisburgs OB rechnet mit SPD-Parteikurs ab

15.09.2025

Duisburgs Bürgermeister Sören Link spricht auf einer Veranstaltung der Stadt (Archivbild): Der SPD-Politiker muss gegen einen AfD-Kandidaten in die Stichwahl. (Quelle: Stefan Arend / FUNKE Foto Services/imago)

Gleich in drei großen Städten in NRW buhlt die AfD in der Stichwahl um ein Oberbürgermeisteramt. In Duisburg sieht der amtierende OB die Verantwortung auch bei seiner eigenen Partei.

Bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen ist nur über zwei Oberbürgermeister-Posten im ersten Wahlgang entschieden worden. Wie das nordrhein-westfälische Innenministerium mitteilte, bleibt in Hamm der bisherige Oberbürgermeister Marc Herter (SPD) in Amt. Er wurde mit 63,6 Prozent der Stimmen wiedergewählt. In Herne ist der langjährige OB Frank Dudda (SPD) auch weiterhin Chef des Rathauses – er kam auf 51,5 Prozent Zustimmung.

In 21 kreisfreien Städten gewann hingegen keine der Bewerberinnen und keiner der Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen. Hier kommt es in knapp zwei Wochen zur Stichwahl – in gleich drei größeren Städten treten dabei AfD-Kandidaten an.

Duisburgs OB: "Ich habe keine Lust, verarscht und beschissen zu werden"

In Duisburg tritt der amtierende OB Sören Link (SPD) gegen Carsten Groß an. In Gelsenkirchen stehen sich SPD-Kandidatin Andrea Henze und AfD-Bewerber Norbert Emmerich gegenüber. In Hagen können die Wähler zwischen Dennis Rehbein (CDU) und Michael Eiche (AfD) entscheiden.

Duisburgs OB Link sprach zwar im Nachgang von einem "starken Ergebnis in schwierigen Zeiten", ging jedoch auch hart mit seiner eigenen Partei ins Gericht. Denn der Kurs der Sozialdemokraten "scheint nicht zu passen", sagte er der "Bild"-Zeitung. Sein eigenes gutes Abschneiden (46 Prozent im ersten Wahlgang) führte er dabei auf seinen harten Kurs gegen Sozialbetrug zurück.

"Ich bin Mitglied der Partei der Arbeit geworden, bin für soziale Gerechtigkeit", erklärte Link. "Ich habe keine Lust, verarscht und beschissen zu werden. Das ist aber genau das, was da passiert." Die klassischen SPD-Wähler seien "die, die hart arbeiten und morgens früh aufstehen", so der Oberbürgermeister. Sein Kurs sei deshalb "absolut notwendig und richtig". So hatte es im vergangenen Oktober eine Razzia gegen Sozialbetrug im berüchtigten Duisburger Hochhaus "Weißer Riese" gegeben.

Andernorts haben es AfD-Kandidaten jedoch nicht in die zweite Runde von OB-Wahlen geschafft. In der größten NRW-Stadt Köln stehen sich am 28. September Grünen-Kandidatin Berivan Aymaz und Torsten Burmester (SPD) gegenüber. In der Landeshauptstadt Düsseldorf haben die Stimmberechtigten die Wahl zwischen dem amtierenden OB Stephan Keller (CDU) und Clara Gerlach (Grüne).