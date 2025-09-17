Die Politik im Land und im Bund muss das endlich begreifen. Nicole Schmidt, SPD-Chefin in Gelsenkirchen

Was hat die Landesregierung Ihrer Auffassung nach versäumt?

Hendrik Wüst soll nicht nur für schöne Bilder nach Gelsenkirchen kommen, sondern sein Wort halten und finanzielle Mittel bereitstellen. Wir brauchen keine Schönwetter-Politik von Düsseldorf oder Berlin aus.

Vom 500-Milliarden-Topf des Bundes für Infrastruktur erhält NRW allein 21 Milliarden. Ein großer Teil soll in die Kommunen fließen. Sind das keine guten Nachrichten?

Grundsätzlich schon. Aber wie viel genau die Kommunen erhalten sollen, steht noch nicht fest. Als ärmste Kommune des Landes sollte Gelsenkirchen ein großer Anteil zustehen. Wir brauchen hier endlich faire Mittelzuweisungen. Ich fordere zudem einen Ruhrgebiets-Soli.

Was genau beinhaltet der Ruhrgebiets-Soli?

Gelsenkirchen steht wie viele andere Städte im Ruhrgebiet vor ähnlichen Problemen: unfaire Bildungschancen, fehlende Kitaplätze, kaputte Schulen, Schrottimmobilien. Ohne angemessene Finanzhilfen werden wir das nicht lösen können. Die Politik im Land und im Bund muss das endlich begreifen.

Ihr SPD-Kollege Sören Link, der Oberbürgermeister von Duisburg, hat nach der Wahl mit der SPD-Führung abgerechnet. Er sei der Partei der Arbeit beigetreten und wolle sich nicht "verarschen" lassen, doch genau das passiere, sagte er. Verstehen Sie seinen Frust?

Als Ruhrgebiets-Kommune stehen wir eng im Austausch. Sören Link kommt aus einer Arbeiterfamilie und hat auch immer für die arbeitende Bevölkerung Politik gemacht. Dass wir davon ein Stück weit abgekommen sind, halte auch ich für ein großes Problem. Wir sind die Partei der Arbeitnehmenden und sollten auch wieder dahinkommen.

Wir brauchen eine Limitierung der Zuwanderung nach Gelsenkirchen. Nicole Schmidt, SPD-Chefin in Gelsenkirchen

Was meinen Sie genau?

Etwa im Sozialbereich. Wir müssen härter gegen Sozialmissbrauch vorgehen. Ich habe jahrelang als Sozialarbeiterin gearbeitet und kenne viele Probleme aus erster Hand. Das darf natürlich nicht dazu führen, dass wir Menschen in Jobs drücken, die überhaupt nicht zu ihnen passen, denn sonst kündigen sie irgendwann und fallen wieder ins Sozialsystem. Aber Leute, die schlicht nicht arbeiten wollen, obwohl sie es könnten, die müssen wir ins Auge fassen. Das erwarte ich auch von unserer Parteiführung. In der arbeitenden Bevölkerung ist leider der Eindruck entstanden, dass wir das Problem nicht ernst nehmen. Das muss sich ändern.

In den einstigen SPD-Hochburgen des Ruhrgebiets konnte die AfD massiv zulegen, in Gelsenkirchen kommt sie der SPD gefährlich nahe. Wie erklären Sie sich das?