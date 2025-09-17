SPD will Zolldeal mit Trump nachbessern "Das ist brandgefährlich"
Trumps Zolldeal mit der EU gefährdet die Chance auf eine deutsche Wirtschaftswende. Der konservative SPD-Flügel will das nicht länger hinnehmen – und drängt in einem Papier auf Nachbesserungen.
Erst wenige Wochen ist es her, dass US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen (CDU) in einem schottischen Golfresort ihren Zolldeal besiegelten. Das Abkommen wurde in Europa mit Entsetzen aufgenommen: 15 Prozent auf europäische Exporte in die USA, umgekehrt 0 Prozent Zölle für US-Importe – so lautete die Einigung im Groben.
Von den politischen Verantwortlichen hieß es hinterher sinngemäß: besser ein schlechter Deal als gar kein Deal. Denn Trump drohte bei einem Scheitern mit noch höheren Zöllen. Doch auch der Zollsatz von 15 Prozent ist für die exportorientierte deutsche Industrie ein schwerer Schlag. Zumal in einer Zeit, in der die Wirtschaft in der Rezession steckt.
SPD will "deutsche Industrie schützen"
In der SPD mehren sich nun die Stimmen, das Abkommen mit Trump nachzuverhandeln. In einer "Brüsseler Erklärung" fordert der Seeheimer Kreis, der konservative Parteiflügel, die "richtigen Lehren" aus den Zollverhandlungen mit Trump zu ziehen. Die EU müsse "kurzfristig die Ergebnisse dieser Verhandlungen nachbessern und sich langfristig der eigenen Stärke bewusst werden", heißt es in dem sechsseitigen Grundsatzpapier, das t-online exklusiv vorliegt und mehrere europapolitische Forderungen enthält.
Der SPD-Bundestagsabgeordnete Daniel Walter, der die Erklärung maßgeblich verfasst hat, macht im Gespräch mit t-online eine klare Ansage Richtung Kommissionspräsidentin von der Leyen: "Die EU-Kommission muss beim Zolldeal mit den USA auf Nachbesserungen drängen. Mit Donald Trump verhandelt man nur aus einer Position der Stärke heraus." Trump versuche schon jetzt, Europa mit immer neuen Zolldrohungen zu testen. "Wir müssen jetzt knallhart europäische Interessen vertreten, um die deutsche Industrie zu schützen", so Walter.
"Extrem hohe" Extra-Zölle für Maschinenbauer
Klar ist: Die Zolleinigung Ende Juli hat die Handelsstreitigkeiten zwischen Trump und Europa offenbar nicht vollständig beigelegt. Wiederholt drohte Trump seitdem mit weiteren Zöllen, etwa wenn Europa seine Digitalgesetze DSA und DMA nicht ändern sollte. Auch hatte die US-Regierung kurze Zeit nach Trumps Handschlag mit von der Leyen den Geltungsbereich ihrer Stahl- und Aluminiumzölle erweitert. Die Folge: Rund 400 weitere EU-Importe in die USA sind nun mit dem höheren Zollsatz von 50 Prozent belegt. In Europa wachsen daher die Zweifel, ob Trump seine Zollzusagen einhalte.
Der SPD-Abgeordnete Walter, zugleich Handelsbeauftragter seiner Fraktion, kritisiert das US-Manöver scharf. Nicht nur schadeten die "extrem hohen Zölle" auf Stahl- und Aluminiumprodukten der deutschen Wirtschaft. Auch der bürokratische Aufwand sei enorm, "weil die Unternehmen nun bei jedem Produkt den Stahl- oder Aluanteil herausrechnen müssen, da dieser extra verzollt wird". Gerade für die deutsche Maschinenbauindustrie sei das "brandgefährlich".
Ablehnung der EU-Unternehmensbesteuerung
Der Seeheimer Kreis warnt in seiner Erklärung auch vor protektionistischen Tendenzen in China. Europa müsse geschlossen auftreten, da kein Mitgliedstaat allein ausreichend Verhandlungsmacht besitze. "Gemeinsam aber zählt Europa zu den größten Märkten der Welt", heißt es weiter. Zugleich solle die EU offensiver neue Handelsabkommen anstreben und sich ihrer eigenen wirtschaftlichen Stärke bewusst werden.
Gemeint ist offenbar das Mercosur-Abkommen zwischen der EU und fünf südamerikanischen Staaten, um den gegenseitigen Handel zu erleichtern. Der Vertrag wurde fast 25 Jahre lang verhandelt, nun muss es ratifiziert werden.
Auch in einer weiteren industriepolitischen Kernfrage erhöht der Seeheimer Kreis den Druck auf die EU-Kommission: Die europäische Unternehmensbesteuerung, wie sie von der EU-Kommission vorgeschlagen worden sei, lehne man ab. "Sie konterkariert die Vorhaben der Bundesregierung, Wachstumsimpulse zu setzen und damit Arbeitsplätze zu sichern", heißt es.
Statt neuer Steuern solle der EU-Haushalt gezielter für Investitionen in Infrastruktur, Innovation, Klimaschutz und Transformation eingesetzt werden. Die Seeheimer fordern zudem, den Binnenmarkt durch eine "Savings and Investment Union" zu stärken, die privates Kapital für die grüne und digitale Transformation mobilisiert.
Abgrenzung zur AfD: Vorschläge wären "Katastrophe"
Auch beim EU-Beihilferecht pocht der konservative SPD-Flügel auf Änderungen: Das Beihilferecht stelle Länder und Unternehmen gleichermaßen "vor erhebliche Herausforderungen und hohe bürokratische Hürden", heißt es in dem Dokument. EU-Vergaberichtlinien müssten praxistauglich sein und an neue Herausforderungen angepasst werden.
Der SPD-Abgeordnete Walter will das Seeheimer Papier auch als klare Abgrenzung zur AfD verstanden wissen, die den Austritt Deutschlands aus der EU und dem Euro fordert. Die AfD gefährde mit ihrer europafeindlichen Haltung den Wohlstand des Landes, so Walter. "Wenn man den deutschen Mittelstand heute vom EU-Binnenmarkt abschneidet, sind die Werkhallen morgen dicht." Ein echter Patriot sei heute Europäer: Nur in der EU kann Deutschland wirtschaftlich stark sein. "Jeder muss sich klar machen: Die Vorschläge der AfD wären für die deutsche Wirtschaft eine Katastrophe."
EU soll "Verteidigungsunion" gründen
Das SPD-Papier macht auch weitreichende Vorschläge zur europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine brauche Europa mehr Eigenständigkeit, ohne die Nato infrage zu stellen: Konkret fordern die Seeheimer den Aufbau einer Europäischen Verteidigungsunion, die über bloße Ankündigungen hinausgehen müsse.
"Strategische Autonomie" bedeute dabei nicht Abgrenzung von den USA, sondern eine stärkere Ergänzung innerhalb des Bündnisses. "Hierfür sind wir bereits wesentliche Schritte gegangen – wie zum Beispiel die Einsetzung des Sondervermögens, die Ausnahmeregelung der Schuldenbremse und auch die Beschlüsse der Nato, die wir nicht nur mittragen, sondern die Nato vor allem in Verteidigungsfragen als wichtigstes und stärkstes Bündnis ansehen", so das Papier weiter.
Konkret fordern die Seeheimer gemeinsame Rüstungsprojekte, koordinierte Streitkräfte und einheitliche Standards im Rüstungsmarkt. Die derzeitige Zersplitterung bei Ausschreibungen und Normen verhindere Effizienz und Synergien. Zugleich pocht die Gruppe auf eine parlamentarische Kontrolle der europäischen Verteidigungspolitik, um die demokratische Legitimation zu sichern. Auch bei der Cyberabwehr sehen die Seeheimer Brüssel in der Pflicht: Europa müsse seine digitalen Infrastrukturen besser schützen, Desinformationskampagnen abwehren und eine gemeinsame Cyberabwehrstrategie entwickeln.
- "Brüsseler Erklärung" des Seeheimer Kreises
- Gespräch mit Daniel Walter