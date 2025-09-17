SPD will Zolldeal mit Trump nachbessern "Das ist brandgefährlich"

17.09.2025

Der Handschlag, der den Zolldeal zwischen der EU und Trump besiegelte: Die SPD drängt nun auf Nachbesserungen – und geht auf Konfrontation zu Trump. (Quelle: Evelyn Hockstein)

Trumps Zolldeal mit der EU gefährdet die Chance auf eine deutsche Wirtschaftswende. Der konservative SPD-Flügel will das nicht länger hinnehmen – und drängt in einem Papier auf Nachbesserungen.

Erst wenige Wochen ist es her, dass US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen (CDU) in einem schottischen Golfresort ihren Zolldeal besiegelten. Das Abkommen wurde in Europa mit Entsetzen aufgenommen: 15 Prozent auf europäische Exporte in die USA, umgekehrt 0 Prozent Zölle für US-Importe – so lautete die Einigung im Groben.

Von den politischen Verantwortlichen hieß es hinterher sinngemäß: besser ein schlechter Deal als gar kein Deal. Denn Trump drohte bei einem Scheitern mit noch höheren Zöllen. Doch auch der Zollsatz von 15 Prozent ist für die exportorientierte deutsche Industrie ein schwerer Schlag. Zumal in einer Zeit, in der die Wirtschaft in der Rezession steckt.

SPD will "deutsche Industrie schützen"

In der SPD mehren sich nun die Stimmen, das Abkommen mit Trump nachzuverhandeln. In einer "Brüsseler Erklärung" fordert der Seeheimer Kreis, der konservative Parteiflügel, die "richtigen Lehren" aus den Zollverhandlungen mit Trump zu ziehen. Die EU müsse "kurzfristig die Ergebnisse dieser Verhandlungen nachbessern und sich langfristig der eigenen Stärke bewusst werden", heißt es in dem sechsseitigen Grundsatzpapier, das t-online exklusiv vorliegt und mehrere europapolitische Forderungen enthält.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Daniel Walter, der die Erklärung maßgeblich verfasst hat, macht im Gespräch mit t-online eine klare Ansage Richtung Kommissionspräsidentin von der Leyen: "Die EU-Kommission muss beim Zolldeal mit den USA auf Nachbesserungen drängen. Mit Donald Trump verhandelt man nur aus einer Position der Stärke heraus." Trump versuche schon jetzt, Europa mit immer neuen Zolldrohungen zu testen. "Wir müssen jetzt knallhart europäische Interessen vertreten, um die deutsche Industrie zu schützen", so Walter.

"Extrem hohe" Extra-Zölle für Maschinenbauer

Klar ist: Die Zolleinigung Ende Juli hat die Handelsstreitigkeiten zwischen Trump und Europa offenbar nicht vollständig beigelegt. Wiederholt drohte Trump seitdem mit weiteren Zöllen, etwa wenn Europa seine Digitalgesetze DSA und DMA nicht ändern sollte. Auch hatte die US-Regierung kurze Zeit nach Trumps Handschlag mit von der Leyen den Geltungsbereich ihrer Stahl- und Aluminiumzölle erweitert. Die Folge: Rund 400 weitere EU-Importe in die USA sind nun mit dem höheren Zollsatz von 50 Prozent belegt. In Europa wachsen daher die Zweifel, ob Trump seine Zollzusagen einhalte.