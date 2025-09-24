Streit um Milliardeninvestitionen "Einfach falsch" – SPD-General weist Grüne zurecht

Von Daniel Mützel 24.09.2025 - 16:34 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Sozialdemokrat Klüssendorf: "Das sind Rekordinvestitionen, die unser Land dringend braucht." (Quelle: IMAGO/Frederic Kern/imago-images-bilder)

Trickst die Koalition beim milliardenschweren Sondertopf für Infrastruktur, wie die Grünen behaupten? SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf will den Vorwurf nicht stehen lassen – und hat einen Rat an den ehemaligen Ampelpartner.

SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf hat die Kritik der Grünen an der Haushaltspolitik der Bundesregierung scharf zurückgewiesen. "Wir investieren mit über 115 Milliarden Euro so viel wie nie zuvor in diesem Land, 55 Prozent mehr als im letzten Jahr. Das sind Rekordinvestitionen, die unser Land dringend braucht und dieses Niveau machen wir auch zum Maßstab für die kommenden Jahre", sagte Klüssendorf am Mittwoch zu t-online.

Jeder kenne bei sich vor Ort Straßen oder Brücken, die marode seien. Wer Kinder in der Schule und Kita habe, wisse, wie groß der Investitionsstau in den Gebäuden sei, so Klüssendorf weiter. "Dieser Sanierungsstau ist der wahre Schuldenberg unserer Gesellschaft, den die Koalition nun Stück für Stück abbaut." Ohne die SPD wäre diese Kraftanstrengung niemals möglich geworden.

Die Grünen hatten der schwarz-roten Koalition und insbesondere Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) vorgeworfen, nur einen kleinen Teil des 500 Milliarden Euro schweren Infrastruktur-Sondervermögens in neue Investitionen zu stecken. Fraktionsvize Andreas Audretsch sagte am Dienstag dem Sender Phoenix: "Von den Mitteln, die 2026 aus dem Sondervermögen genutzt werden, gehen über 75 Prozent nicht in zusätzliche Investitionen." Audretsch sprach von "Buchungstricks" zwischen dem Kernhaushalt und dem Sondervermögen, die "keinerlei Mehrwert" für die dringend benötigten Investitionen in Deutschland hätten.

Grüne "verlieren sich in Details"

SPD-Generalsekretär Klüssendorf hält den Vorwurf für sachlich unbegründet. "Die Kritik ist im Kern einfach falsch. Denn die Investitionsquote im Haushalt bleibt über 10 Prozent, genau wie mit den Grünen beim Beschluss des Sondervermögens vereinbart."

Im März hatten Union, SPD und Grüne noch mit der Zweidrittelmehrheit des alten Bundestags den Infrastruktur-Sondertopf gemeinsam beschlossen. Die Klausel der "Zusätzlichkeit" – also die Vorgabe, dass die Kredite für zusätzliche Investitionen verwendet werden müssen – hatten die Grünen damals hineinverhandelt. Demnach können erst dann Gelder aus dem Sondervermögen fließen, wenn der Kernhaushalt eine Investitionsquote von 10 Prozent erreicht.