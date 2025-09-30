Regierung ringt um Kurs "Wir laufen Gefahr, unser Land zu deindustrialisieren"



Von Johannes Bebermeier , Daniel Mützel 30.09.2025 - 08:41 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Kanzler Merz (r.) und sein Vize Klingbeil (l.): Haben sie die politische Kraft, die Stimmungswende einzuleiten? (Quelle: Thomas Trutschel/imago)

Union und SPD wollen bei ihrer Klausur in der Villa Borsig mit einer Modernisierungsagenda punkten. Doch die Probleme lauern woanders.

Zumindest der Kanzleramtsminister ist offensichtlich bester Stimmung. "Ich persönlich freue mich da sehr drauf, muss ich sagen", sagt Thorsten Frei und lächelt. Frei sitzt am Montag im Kanzleramt vor Journalisten und erklärt gerade, was die Bundesregierung am Dienstag und Mittwoch so machen wird auf ihrer Klausurtagung in der Villa Borsig, knappe zwanzig Kilometer entfernt vom Berliner Regierungsviertel am Tegeler See.

Das Treffen des Bundeskanzlers mit seinen Ministern böte die Chance, sagt Frei, "mal über den Tellerrand in jeder Hinsicht hinauszublicken, ein paar strategische Fragen in den Blick zu nehmen". Es sei "ganz entscheidend", sich über "einige Grundausrichtungen als Kabinett in seiner Gesamtheit" zu verständigen.

Könnte helfen. Denn die Liste der Probleme von Union und SPD ist lang. Und wie die Grundausrichtung der Bundesregierung zu einigen wichtigen Fragen aussieht, das ist nicht nur zwischen Union und SPD umstritten, sondern manchmal sogar innerhalb der Parteien.

Besonders große Sorge macht der Koalition die Schwäche der deutschen Wirtschaft. Das Oberthema für die Klausur ist dann auch die "Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes", wie Thorsten Frei es sagt. Um eine Hightech-Agenda soll es gehen, um Forschung, Entwicklung und Innovation. Mit einer Modernisierungsagenda soll es außerdem jetzt wirklich mal gelingen, die Bürokratie zurückzubauen.

Klingt gut und wichtig. Wirklich kompliziert dürfte es aber an anderer Stelle werden. Es gibt einen sprichwörtlichen Elefanten im Raum der Villa Borsig.

Klimaneutral 2045 – oder doch später?

Die deutsche Wirtschaft leidet nicht nur unter einem konjunkturellen Tief, sondern auch an einer Strukturschwäche, die ihre Zukunft gefährdet. Die Auto- und Stahlindustrie, traditionell das Rückgrat der deutschen Industrie, wird zeitgleich von mehreren Erschütterungen heimgesucht: hohe Energiekosten, die Trump-Zölle, eine harte Konkurrenz aus China und daraus folgende Exportverluste treiben die deutschen Unternehmen auf eine Rutschbahn.

Die wirtschaftliche Flaute lässt die Debatte um die Klimaziele wieder aufbrechen. Bis 2050 will die EU CO2-neutral werden, um die globale Klimakrise zu bekämpfen. Damit das europaweit gelingt, hat Deutschland beschlossen, dieses Ziel schon 2045 zu erreichen. Zu ambitioniert, heißt es längst von manchen Unternehmen der Stahl-, Auto-, Maschinenbau- und Chemiebranche.