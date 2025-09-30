Robert Risch wollte anonym bleiben AfD-Abgeordneter in Russland bei Gründung von Neonazi-Bündnis
Selbst in Russland gibt es Empörung über die Gründung eines Bündnisses rechtsextremer Parteien aus aller Welt. Ein Hamburger AfD-Politiker nahm teil – und wollte verborgen bleiben.
Politiker, heißt es, drängen gerne mal ins Bild. Robert Risch ist erst seit März Abgeordneter der Bürgerschaft in Hamburg und könnte mehr Bekanntheit gebrauchen. Doch als er jetzt Gast eines Treffens war, mit einem Schild "Germany" vor sich auf dem Tisch, wurde auf diversen Bildern das Gesicht des AfD-Politikers unkenntlich gemacht. Offenbar sollte die Welt nicht erfahren, dass der verkehrspolitische Sprecher der Hamburger AfD-Fraktion in Sankt Petersburg bei der Gründung eines heiklen Bündnisses redete.
In Sankt Petersburg hat sich eine "Internationale Anti-Globalistische Liga" gegründet, von Parteien und Gruppierungen, die aus dem rechtsextremen und dem Neonazi-Spektrum kommen. 50 Teilnehmer aus 15 Ländern nahmen teil. Es sind Parteien, die zum Teil glühende Nazi-Verehrer als Gründer haben, zum Teil militant auftreten – und Robert Risch vertrat Deutschland. Die ersten Reaktionen reichen von Begeisterung unter Beteiligten über Verwunderung in der russischen Presse bis zu großem Schweigen. Partei und Fraktion in Hamburg wussten laut ihren Angaben nichts.
Treffen im Sitz des Regionalparlaments
Der Rahmen war pompös: Im prächtigen Mariinski-Palast kamen die rechtsextremen Aktivisten zusammen, dem Sitz des örtlichen Regionalparlaments. Denn an der Organisation beteiligt war ein Mann mit viel Einfluss und vielen Möglichkeiten: der russische Oligarch Alexander Malofejew. Dem Parlamentspräsidenten von Sankt Petersburg, Alexander Belsky, war das im Nachhinein vor russischen Journalisten unangenehm: "Leider war aus den Listen, die sie uns geschickt haben, nicht ersichtlich, zu welchen Organisationen diese Personen gehören."
Malofejew und der vielfach als faschistisch eingeschätzte Philosoph und Scharfmacher Alexander Dugin hielten Eingangsreden und haben weltweit Verbindungen. Beide waren auch Treiber des russischen Überfalls auf die Ukraine, beide träumen von einem Großrussland – und beide werben international für den Kampf gegen die liberalen Werte des Westens. Sie versuchen, ihren Einfluss auszubauen in Parteien, die gegen westliche Bündnisse sind, gegen EU und Nato und für eine "multipolare Welt" mit einem "Eurasien", in dem Russland in einer Achse starker Nationalstaaten das Sagen hat.
Bei dem Treffen verabschiedete die neue Bewegung ein Manifest mit dem Versprechen, sich auszutauschen und zu unterstützen beim Kampf, "den Globalismus zu bekämpfen und traditionelle Werte zu schützen". Nachzulesen ist das bei der belgischen rechtsextremen Partei namens Nation, die ausführlich und mit Fotos über das Treffen berichtet hat. Dort zu sehen war auch ein unverpixeltes Foto, das zuerst dem Journalisten Mark Krutov von Radio Free Europe auffiel und auf dem der RTL-Journalist Sergej Maier Risch identifizierte.
AfD will "nötigenfalls Konsequenzen ziehen"
In der Runde trugen die Teilnehmer vor, wie es bei ihnen aussehe und was ihr Beitrag sein könne. Berichten der Teilnehmer in sozialen Netzwerken und auf deren Internetauftritten zufolge auch der deutsche Vertreter – Risch. Was er sagte, ist unklar. Er antwortet auf Fragen von t-online nicht. Die AfD-Fraktion in Hamburg reagiert dagegen: Die Teilnahme sei weder mit der Fraktion noch mit der Partei abgesprochen worden. "Sowohl Fraktion als auch Partei werden den Fall untersuchen und nötigenfalls Konsequenzen ziehen."
In der Partei ist Risch seit Jahren in Funktionen, war als stellvertretender Schatzmeister im Landesvorstand und ist auf vielen Fotos von Wahlpartys in der ersten Reihe neben der Hamburger Parteispitze zu sehen. Zuletzt entstanden auch einige Fotos mit Bernd Baumann, dem Parlamentarischen Geschäftsführer der AfD-Fraktion im Bundestag: Risch ist stellvertretender Vorsitzender des AfD-Bezirks Altona, aus dem Baumann kommt. Er hatte aber auch Verbindungen in die von Rechtsextremen organisierten "Merkel muss weg"-Demonstrationen 2018 in Hamburg, die sich an Pegida in Dresden orientierten.
Auf einigen Fotos von Parteiveranstaltungen stand Risch bei einer gebürtigen Russin, die von der AfD wegen ihrer Russland-Nähe ausgeschlossen wurde. Er konnte nun in Sankt Petersburg Wiedersehen mit ihr feiern. Dort saß Olga Peterson hinter ihm, frühere AfD-Bürgerschaftsabgeordnete. Sie hat sich im Sommer 2024 mit ihren Kindern nach Russland verabschiedet und danach auf Beschluss der Bürgerschaft ihre Mandate verloren. In Russland hat sie offenbar schnell Fuß gefasst, begleitete auch als Influencerin russische Truppen im Ukraine-Krieg. Ob sie Risch den Kontakt vermittelt hat oder nur zu seiner Unterstützung dort war: unklar.
Risch hatte illustre Sitznachbarn. Links neben ihm saß der Südafrikaner François van der Merwe, Kopf der "Bittereinders". Das ist eine Gruppe, die nach einer Gruppe boerischer Guerillas im zweiten Burenkrieg benannt ist und sich als "Verteidiger der Rechte der Buren und Afrikaaner" sieht, der Nachkommen europäischer Kolonisten aus den Niederlanden, Deutschland und Frankreich. Sie bieten auch Waffentrainings an, van der Merwe wurde mit weiteren Mitgliedern bereits wegen "Aufwiegelung und Gewalt" verurteilt.
Mexikanische Freunde vom deutschen "Dritten Weg"
Rischs anderer Sitznachbar war der Ungar Tamás Boór, eine Führungsfigur der "Jugendbewegung der 64 Bezirke“ (HVIM), deren Name für ein Großungarn jenseits seiner heutigen Grenzen steht. Die HVIM-Aktivisten stehen regelmäßig bei den Verhandlungen gegen die non-binäre Linksextremistin "Maja". Ihr wird nach Angriffen einer Gruppe Deutscher auf ungarische Rechtsextremisten in Budapest vor dem dortigen Gericht der Prozess gemacht. HVIM sind mit LGBTQ-feindlichen Aktionen und Blockaden sogar schon mehrfach mit der ungarischen Polizei aneinandergeraten.
Unter den Teilnehmern waren auch Mitglieder der mexikanischen Gruppe UNR, die Verbindung zur deutschen Neonazi-Partei Der III. Weg hat. Die französische Partei Les Nationalistes war dort, deren Führer Yvan Benedetti von Marine Le Pen aus deren Partei ausgeschlossen worden war. Er ist mehrfach verurteilt wegen Fortführung einer verbotenen Organisation, Holocaustleugnung sowie Verleumdung und öffentlicher Anstiftung zum Hass gegen Juden.
In Russland löste aber die Teilnahme spanischer Gäste Empörung aus: Zum einen war dort die Democracia Nacional, eine Abspaltung der verbotenen neonazistischen Organisation CEDADE. Anführer war zehn Jahre lang der Sänger der Skinhead‑Band Division 250. So hieß eine spanische Freiwilligenarmee, die an der Seite der Wehrmacht gegen Russland gekämpft hatte. Vom Anführer der zweiten spanischen Gruppe gibt es ein Foto vom früheren NPD-Vorsitzenden Udo Voigt, Arm in Arm mit ihm. Es ist die Gruppe "Falange Española de las JONS", die sich als Nachfolger der faschistischen Phalanx-Partei sieht. Auch dort wird die Division 250, die "Blaue Division", verehrt, die an der Leningrad-Blockade beteiligt war.
Das zumindest hat auch in russischen Medien kritische Fragen aufgeworfen. "Die Nazis marschierten in Russland wieder ein und wurden in der gesetzgebenden Versammlung von Sankt Petersburg herzlich empfangen", schrieb ein Kolumnist des größten Boulevard-Portals "MK.ru". Das in Russland verbotene Portal "antifashist.com" wurde noch deutlicher: "Wenn die Entnazifizierung [der Ukraine] das Ziel der militärischen Spezialoperation ist, dann macht ein Bündnis mit Neonazis dieses Argument auf der internationalen Bühne haltlos."
Risch war nicht der einzige Deutsche, der in die Veranstaltung eingebunden war. Den Berichten zufolge wurde neben Alain de Benoist, Vordenker der "Identitären Bewegung", auch Alexander von Bismarck zugeschaltet. Der frühere CDU-Kommunalpolitiker Bismarck hat eine Sendung beim staatlichen russischen Auslandssender RT, schmückte 2023 einen zerstörten russischen Panzer, der als Mahnmal vor der russischen Botschaft stand, mit Tausenden roten Rosen. Im Juli hat Bismarck Olga Petersen interviewt.
In Russland spielt sein Name eine besondere Rolle, weil Reichskanzler Otto von Bismarck 1887 einen geheimen Rückversicherungsvertrag mit dem Land geschlossen hatte. Deutsches Reich und Russland trafen darin ein Neutralitätsabkommen für den Fall eines nicht provozierten Angriffs Österreich-Ungarns auf Russland oder Frankreichs auf das Deutsche Reich. Alexander von Bismarck wird als Großneffe des Reichskanzlers präsentiert, nach Darstellung der Familie von Bismarck ist er zwar verwandt, aber nicht der Großneffe.
