Robert Risch wollte anonym bleiben AfD-Abgeordneter in Russland bei Gründung von Neonazi-Bündnis

Von Lars Wienand 30.09.2025 - 12:42 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Robert Risch: In Sankt Petersburg nahm er teil an der Gründung eines Bundes rechtsextremer und zum Teil neonazistischer Gruppierungen.

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Selbst in Russland gibt es Empörung über die Gründung eines Bündnisses rechtsextremer Parteien aus aller Welt. Ein Hamburger AfD-Politiker nahm teil – und wollte verborgen bleiben.

Politiker, heißt es, drängen gerne mal ins Bild. Robert Risch ist erst seit März Abgeordneter der Bürgerschaft in Hamburg und könnte mehr Bekanntheit gebrauchen. Doch als er jetzt Gast eines Treffens war, mit einem Schild "Germany" vor sich auf dem Tisch, wurde auf diversen Bildern das Gesicht des AfD-Politikers unkenntlich gemacht. Offenbar sollte die Welt nicht erfahren, dass der verkehrspolitische Sprecher der Hamburger AfD-Fraktion in Sankt Petersburg bei der Gründung eines heiklen Bündnisses redete.

Loading...

In Sankt Petersburg hat sich eine "Internationale Anti-Globalistische Liga" gegründet, von Parteien und Gruppierungen, die aus dem rechtsextremen und dem Neonazi-Spektrum kommen. 50 Teilnehmer aus 15 Ländern nahmen teil. Es sind Parteien, die zum Teil glühende Nazi-Verehrer als Gründer haben, zum Teil militant auftreten – und Robert Risch vertrat Deutschland. Die ersten Reaktionen reichen von Begeisterung unter Beteiligten über Verwunderung in der russischen Presse bis zu großem Schweigen. Partei und Fraktion in Hamburg wussten laut ihren Angaben nichts.

Treffen im Sitz des Regionalparlaments

Der Rahmen war pompös: Im prächtigen Mariinski-Palast kamen die rechtsextremen Aktivisten zusammen, dem Sitz des örtlichen Regionalparlaments. Denn an der Organisation beteiligt war ein Mann mit viel Einfluss und vielen Möglichkeiten: der russische Oligarch Alexander Malofejew. Dem Parlamentspräsidenten von Sankt Petersburg, Alexander Belsky, war das im Nachhinein vor russischen Journalisten unangenehm: "Leider war aus den Listen, die sie uns geschickt haben, nicht ersichtlich, zu welchen Organisationen diese Personen gehören."

Malofejew und der vielfach als faschistisch eingeschätzte Philosoph und Scharfmacher Alexander Dugin hielten Eingangsreden und haben weltweit Verbindungen. Beide waren auch Treiber des russischen Überfalls auf die Ukraine, beide träumen von einem Großrussland – und beide werben international für den Kampf gegen die liberalen Werte des Westens. Sie versuchen, ihren Einfluss auszubauen in Parteien, die gegen westliche Bündnisse sind, gegen EU und Nato und für eine "multipolare Welt" mit einem "Eurasien", in dem Russland in einer Achse starker Nationalstaaten das Sagen hat.