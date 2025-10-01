Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Anderthalb Tage hat sich die Bundesregierung in eine Villa am See zurückgezogen, um sich Vorträge anzuhören und "Teambuilding" zu betreiben. Ist das der Lage angemessen?

Dienstagmorgen, halb elf am Tegeler See in Berlin: Ein Pressetermin, wie ihn sich PR-Berater nicht besser hätten ausdenken können. Eine historische Villa, strahlender Sonnenschein, der Bundeskanzler und seine zwei wichtigsten Minister, die eine "Modernisierungsagenda" für das Land verkünden. Und um das Ganze optisch abzurunden, weht die Deutschlandflagge über dem Kanzlerkopf.

Loading...

Rein PR-mäßig ist die zweitägige Kabinettsklausur bereits in diesem Moment ein Erfolg. Sobald die hübschen Bilder und die Ankündigungen von Kanzler Friedrich Merz, Finanzminister Lars Klingbeil und Innenminister Alexander Dobrindt über die Nachrichtenticker laufen, wird man vermutlich zufrieden von der malerischen Halbinsel Reihenwerder im Nordwesten Berlins abreisen. Der Kanzler lobte die "sehr kollegiale, sehr offene Arbeitsatmosphäre" und ein sichtlich gut gelaunter Dobrindt frohlockte zum Abschluss in die TV-Kameras: "Der Geist der Villa Borsig hat sich bewährt."

Entschuldigung, aber der Geist der Villa Borsig? Man fragt sich: Welche Regierung soll das abbilden? Unschöne Erinnerungen werden wach an den letzten Geist, den diese Koalition beschworen hat: jenen von Würzburg, als die Fraktionsspitzen von Union und SPD sich für zwei Tage zurückzogen, um sich nach dem ersten Großkonflikt wegen einer Richterpersonalie wieder zu versöhnen.

Man wollte sich besser kennenlernen und mehr "Empathie" für die Sichtweise des jeweiligen Koalitionspartners entwickeln. Das war schon damals etwas schräg, wurde aber als wichtige Maßnahme in einem kritischen Moment der Regierung empfunden. Der "Geist von Würzburg" sollte eine neue Ära des Miteinanders einläuten, so hieß es hinterher, damit die Regierung endlich ins Machen kommt.

Die Bürger interessieren sich nicht für das "Arbeitsklima" der Koalition

Was kommt als Nächstes? Der Geist vom Sauerland? Nicht falsch verstehen: Teambuilding ist wichtig. Das gilt für den Fußballverein, die Controlling-Abteilung der Firma wie für eine Regierung. Aber wie oft muss man das eigentlich betreiben, damit es funktioniert? Und darf man als Bürger nicht eigentlich auch erwarten, dass es sofort funktioniert, wenn man Parteien mit dem Mandat zum Regieren ausstattet?

Und warum steht in einem Informationspapier, das die Bundesregierung an die Presse verteilt, dass die Kabinettsklausur eine "gute Gelegenheit zum Teambuilding innerhalb der neuen Bundesregierung" sei. Entschuldigung, aber wen interessiert das?