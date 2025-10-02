Es war ein Schreckmoment bei der Kabinettsklausur: Verkehrsminister Schnieder sackte am Tisch zusammen. Obwohl es ihm besser geht, musste er einige Termine absagen.

Nach seinem Kreislaufzusammenbruch bei der Kabinettsklausur ist Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder auf dem Weg der Besserung. "Es geht ihm gut, es geht ihm besser, aber er soll sich einige Tage schonen", sagte ein Sprecher des Ministeriums in Berlin. Die Teilnahme an den Einheits-Feiern habe der CDU-Politiker deshalb ebenso abgesagt wie seinen Besuch an der Baustelle der Rahmede-Autobahnbrücke in Nordrhein-Westfalen.