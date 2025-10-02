t-online - Nachrichten für Deutschland
Nach Kreislauf-Zusammenbruch: Verkehrsminister Schnieder sagt Termine ab

"Er soll sich einige Tage schonen"
Nach Zusammenbruch: Schnieder sagt Termine ab

Von dpa
02.10.2025 - 16:36 UhrLesedauer: 1 Min.
Patrick Schnieder: Der Bundesverkehrsminister ist nach einem Kreislauf-Kollaps auf dem Weg der Besserung. (Quelle: IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elmenthaler/imago)
Es war ein Schreckmoment bei der Kabinettsklausur: Verkehrsminister Schnieder sackte am Tisch zusammen. Obwohl es ihm besser geht, musste er einige Termine absagen.

Nach seinem Kreislaufzusammenbruch bei der Kabinettsklausur ist Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder auf dem Weg der Besserung. "Es geht ihm gut, es geht ihm besser, aber er soll sich einige Tage schonen", sagte ein Sprecher des Ministeriums in Berlin. Die Teilnahme an den Einheits-Feiern habe der CDU-Politiker deshalb ebenso abgesagt wie seinen Besuch an der Baustelle der Rahmede-Autobahnbrücke in Nordrhein-Westfalen.

Bei der Klausurtagung der Bundesregierung in der Berliner Villa Borsig war Schnieder am Dienstag zusammengesackt. Für weitere Untersuchungen kam er ins Bundeswehrkrankenhaus in Berlin-Mitte, das er aber rasch wieder verlassen konnte.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Themen
Patrick Schnieder
