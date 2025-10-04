Bayern-Frauen nicht mehr Erste trotz 4:0

Ab diesem Gehalt sind Sie im Westen reich

Henriette Reker Scheidende Bürgermeisterin: Kann nicht mehr kochen und Autofahren

Von afp 04.10.2025 - 15:41 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Henriette Reker: Die Kölner Oberbürgermeisterin war nach zehn Jahren im Amt nicht mehr angetreten. (Quelle: Horst Galuschka/imago-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Zehn Jahre stand Henriette Reker an der Spitze des Kölner Rathauses. Jetzt muss sich die scheidende Oberbürgermeisterin wieder an den Alltag abseits der Spitzenpolitik gewöhnen.

Kölns scheidende Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) muss nach zehn Jahren Amtszeit mit Dienstwagen und Fahrer erst wieder das Autofahren üben. "Ich kann nicht mehr kochen und ich fahre noch nicht gut Auto, weil ich über so viele Jahre einen Fahrer hatte", sagte sie dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstagsausgabe).

Loading...

Mit ihrem Ehemann habe sie in den vergangenen Monaten geübt. "Ich habe mir ein kleines Auto gekauft und bin mit meinem Mann viele Stunden im Gewerbegebiet Rodenkirchen hin und her gefahren und habe einparken geübt", sagte Reker. "Aber ich würde immer noch keine weiten Strecken fahren mit dem Auto."