Moosdorf und Brandner: Bundestag hebt Immunität von AfD-Abgeordneten auf

Mutmaßlicher Hitlergruß
Bundestag hebt Immunität von zwei AfD-Abgeordneten auf

Von afp
Aktualisiert am 09.10.2025 - 20:17 UhrLesedauer: 1 Min.
Riesa, Sachsen, Deutschland, 12.01.2025: WT Energiesysteme Arena: 16. Bundesparteitag der Alternative für Deutschland - Tag 2: AfD-LogoVergrößern des Bildes
AfD-Logo (Symbolbild): Die Partei stellt 151 Abgeordnete im Bundestag (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur)
News folgen

Die AfD stellt die zweitgrößte Fraktion im Bundestag. Gegen zwei ihrer Mitglieder sind jetzt strafrechtliche Ermittlungen möglich.

Der Bundestag hat die Immunität der beiden AfD-Abgeordneten Stephan Brandner und Matthias Moosdorf aufgehoben. Die Abgeordneten von Union, SPD, Grünen und Linken stimmten am Donnerstagabend dafür, die AfD enthielt sich - damit sind strafrechtliche Ermittlungen gegen die beiden Parlamentarier möglich. Nach Angaben eines AfD-Fraktionssprechers geht es in Brandners Fall um die mutmaßliche Beleidigung einer Journalistin und bei Moosdorf um einen mutmaßlichen Hitlergruß.

Der stellvertretende AfD-Chef Brandner befindet sich bereits seit mehr als einem Jahr mit einer "Spiegel"-Journalistin im Rechtsstreit. Diese soll er als "Faschistin" bezeichnet haben. Die Staatsanwaltschaft in seiner Heimatstadt Gera ermittelt gegen Brandner wegen Beleidigung. "Um in den von mir verwendeten Begriff auch nur ansatzweise Rechtswidriges hereininterpretieren zu wollen, fehlt mir die Phantasie", wies Brandner den Vorwurf der Beleidigung bereits vor rund einem Jahr zurück.

Die Immunität des als russlandfreundlich geltenden AfD-Außenpolitikers Moosdorf hob der Bundestag per Beschluss ebenfalls auf. Einem Fraktionssprecher zufolge wird Moosdorf vorgeworfen, vor rund zweieinhalb Jahren in einem Nebenraum im Reichstagsgebäude den Hitlergruß gezeigt zu haben.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur afp
