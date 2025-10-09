Mutmaßlicher Hitlergruß Bundestag hebt Immunität von zwei AfD-Abgeordneten auf

Von afp Aktualisiert am 09.10.2025 - 20:17 Uhr Lesedauer: 1 Min.

AfD-Logo (Symbolbild): Die Partei stellt 151 Abgeordnete im Bundestag (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur)

Die AfD stellt die zweitgrößte Fraktion im Bundestag. Gegen zwei ihrer Mitglieder sind jetzt strafrechtliche Ermittlungen möglich.

Der Bundestag hat die Immunität der beiden AfD-Abgeordneten Stephan Brandner und Matthias Moosdorf aufgehoben. Die Abgeordneten von Union, SPD, Grünen und Linken stimmten am Donnerstagabend dafür, die AfD enthielt sich - damit sind strafrechtliche Ermittlungen gegen die beiden Parlamentarier möglich. Nach Angaben eines AfD-Fraktionssprechers geht es in Brandners Fall um die mutmaßliche Beleidigung einer Journalistin und bei Moosdorf um einen mutmaßlichen Hitlergruß.

Der stellvertretende AfD-Chef Brandner befindet sich bereits seit mehr als einem Jahr mit einer "Spiegel"-Journalistin im Rechtsstreit. Diese soll er als "Faschistin" bezeichnet haben. Die Staatsanwaltschaft in seiner Heimatstadt Gera ermittelt gegen Brandner wegen Beleidigung. "Um in den von mir verwendeten Begriff auch nur ansatzweise Rechtswidriges hereininterpretieren zu wollen, fehlt mir die Phantasie", wies Brandner den Vorwurf der Beleidigung bereits vor rund einem Jahr zurück.