Ein Großteil der Langzeitarbeitslosen hat keine abgeschlossene Schul- oder Berufsausbildung. Wie bekommt man diese Menschen wieder in Arbeit?

Wir müssen vor allem die regionale Nähe der Jobcenter zu den Betroffenen, den Branchen und den Regionen aufrechterhalten. Die Jobcenter-Betreuer brauchen dazu aber auch den vollen Spielraum an Instrumenten, um erfolgreich zu vermitteln. Sie können jemanden, der vielleicht psychisch krank ist oder in einer Lebenskrise steckt, nicht einfach mit staatlicher Härte zurück ins Arbeitsleben bringen und dann glauben, das sei nachhaltig. Das ist eine Illusion.

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat neulich noch einmal angekündigt, "sehr viele Milliarden" beim Bürgergeld einzusparen. Wie passt das zusammen?

Die Union blieb zu lange auf der Ebene ihrer Wahlkampfslogans. Bei näherer Überprüfung merkt man: Neben einigen Einspareffekten, die sich sicher erzielen lassen, muss das System vor allem leistungsfähiger und zielgerichteter werden. Das Hauptziel muss bleiben, Menschen in Arbeit zu bringen.

Welchen Zweck muss die Bürgergeldreform Ihrer Meinung nach erfüllen?

Abgesehen von kosmetischen Dingen wie einer Namensänderung erwarte ich vor allem zwei Dinge: Das Bürgergeld muss für die da sein, die es brauchen. Das heißt im Umkehrschluss, dass diejenigen, die es nicht brauchen, künftig mehr Nachdruck verspüren werden. Vor allem aber muss das Bürgergeld diejenigen unterstützen, die in Arbeit kommen wollen.

Beim Verbrenner-Verbot konnte sich die Bundesregierung hingegen nicht einigen. Woran hakt es?

Konkret gab es dazu noch keine Einigung, aber man ist dem Vernehmen nach ein Stück vorangekommen. Für uns als SPD geht es darum, dass Klimaziele, Wettbewerbsfähigkeit und der Erhalt von Arbeitsplätzen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Wir wollen Klimaschutz, aber die Industrie nicht auf der Strecke verlieren. Es braucht ein atmendes System und Flexibilität in Bezug auf die unterschiedlichen Technologien.

