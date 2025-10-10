Nach USA-Besuch AfD-Fraktions-Vize will nach Russland reisen

Markus Frohnmaier (Archivfoto): Er will nach Russland reisen.

Die AfD fällt immer wieder durch russlandfreundliche Positionen auf. Nun will ein hochrangiger Parteipolitiker Richtung Moskau reisen.

Der AfD-Politiker Markus Frohnmaier hat eine Reise nach Russland für das Frühjahr angekündigt. In der Sendung "Frühstart" von RTL und ntv sagte der außenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, es sei wichtig, auch in Richtung Moskau Gesprächskanäle offen zu halten.

"Es wird auch eine Zeit nach diesem Konflikt geben. Und beispielsweise unsere amerikanischen Partner und auch andere bereiten sich schon auf diesen Zeitpunkt vor", so der Fraktions-Vize. Die Vorbereitungen für die geplante Russland-Reise laufen nach Angaben Frohnmaiers bereits.

Frohnmaier war bereits in den USA

In der vergangenen Woche war der Bundestagsabgeordnete bereits zu Gesprächen in die Vereinigten Staaten gereist. "Station eins war jetzt Washington und man ist sehr offen und freundlich auf die AfD zugegangen und es waren sehr interessante Gespräche", erklärte er in dem Interview. Er habe dort als außenpolitischer Sprecher der "größten Partei in Deutschland" Kontakte zu potenziellen Partnern aufgebaut, sagte Frohnmaier.