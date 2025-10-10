t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikDeutschlandParteien

Markus Frohnmaier: AfD-Politiker will nach Russland reisen

Nach USA-Besuch
AfD-Fraktions-Vize will nach Russland reisen

Von t-online
10.10.2025 - 13:30 UhrLesedauer: 1 Min.
Landesparteitag AfD Baden-WürttembergVergrößern des Bildes
Markus Frohnmaier (Archivfoto): Er will nach Russland reisen. (Quelle: Bernd Weißbrod/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Die AfD fällt immer wieder durch russlandfreundliche Positionen auf. Nun will ein hochrangiger Parteipolitiker Richtung Moskau reisen.

Der AfD-Politiker Markus Frohnmaier hat eine Reise nach Russland für das Frühjahr angekündigt. In der Sendung "Frühstart" von RTL und ntv sagte der außenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, es sei wichtig, auch in Richtung Moskau Gesprächskanäle offen zu halten.

Loading...

"Es wird auch eine Zeit nach diesem Konflikt geben. Und beispielsweise unsere amerikanischen Partner und auch andere bereiten sich schon auf diesen Zeitpunkt vor", so der Fraktions-Vize. Die Vorbereitungen für die geplante Russland-Reise laufen nach Angaben Frohnmaiers bereits.

Frohnmaier war bereits in den USA

In der vergangenen Woche war der Bundestagsabgeordnete bereits zu Gesprächen in die Vereinigten Staaten gereist. "Station eins war jetzt Washington und man ist sehr offen und freundlich auf die AfD zugegangen und es waren sehr interessante Gespräche", erklärte er in dem Interview. Er habe dort als außenpolitischer Sprecher der "größten Partei in Deutschland" Kontakte zu potenziellen Partnern aufgebaut, sagte Frohnmaier.

Die AfD führt zwar aktuell in Umfragen, ist aber weder nach Mitgliedern noch nach Mandaten oder Ämtern die größte Partei in Deutschland.

Verwendete Quellen
  • Vorabmeldung von RTL/ntv
Transparenzhinweis

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel

Themen

Politiker von A bis Z

Deutsche Bundespolitik

t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom