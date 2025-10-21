Affäre um Magazin "The European" Mit diesen Methoden kaperte Weimers Magazin fremde "Autoren"
US-Präsident Donald Trump, Hollywood-Star Brad Pitt, Ex-VW-Chef Herbert Diess und viele deutsche Politiker verbindet: Sie wurden ohne ihr Wissen zu Autoren eines Debattenportals. Wie sich "The European" bedeutender machte, als es ist.
Edle Optik – aber vielfach nur Abladeplätze von Pressemitteilungen, Facebook-Posts, Videotranskripten und Redetexten? Das Portal "The European" des heutigen Kulturstaatsministers Wolfram Weimer ist seit Tagen in der Diskussion, weil es zum großen Teil aus zusammenkopierten Inhalten besteht und die Urheber der Texte nichts ahnend dort zu "Autoren" wurden. Die langjährige Praxis setzt Weimer jetzt unter Druck.
Der frühere Chefredakteur von "Welt" und "Focus" war zwar bei dem Debattenmagazin selbst nicht in dieser Position, hat es aber 2015 mit seiner Frau als Verleger übernommen: "The European" erscheint in der Weimer Media Group. Aktuell legt der Politiker Weimer sich mit US-Tech-Giganten und deren Lobby an: Bei der Frankfurter Buchmesse warf er ihnen "geistigen Vampirismus" vor, weil ihre KI-Systeme das "kreative Potenzial" aus klugen Köpfen saugten, ihre Ideen und Werke nutzten und damit Urheberrechte verletzten. Jetzt steht er selbst als eine Art Blutsauger in der Kritik, der mit fremden Inhalten Geld gemacht habe. Inzwischen sind viele der kritisierten Artikel nicht mehr abrufbar, sie wurden offenbar gelöscht. t-online hat über Archive das Vorgehen nachvollziehen können.
Die zentrale Frage – die "Autorenrolle": Prominente Namen können Aushängeschilder sein und ein Medium schmücken. Fast 1.000 Autorenprofile aus den vergangenen 15 Jahren fanden sich bei "The European" online archiviert, und beim Magazin und bei der Weimer Media Group hieß es: "Über 2.000 renommierte Autoren aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft analysieren die Weltläufe aus verschiedenen Perspektiven mit unterschiedlichen Blickrichtungen." Jetzt ist der Passus verschwunden. Auch als "unsere Autoren" wurden die Verfasser dargestellt. In einer aktuellen Stellungnahme erklärt der Verlag, es habe gerade nicht der Eindruck erweckt werden sollen, dass es sich bei diesen Politikern um Mitarbeiter des Portals handele. Allerdings wurden Kolumnisten des Portals auf die gleiche Weise geführt.
Damit wurden die eigenen Autoren so präsentiert wie die Verfasser von Reden oder Pressemitteilungen, die "The European" weitgehend und offenbar vielfach ohne ihr Wissen unverändert kopierte und veröffentlichte. Sie "benannt" zu haben, habe aber nichts mit einer Vereinnahmung zu tun, behauptet der Verlag. Aus Sicht des Verlags ist das alles also nur eine unglückliche Präsentation. "Über diese Autorenporträts denken wir nach, vielleicht gibt es da bessere Möglichkeiten."
Nur: Auf der Seite gab es auch die Möglichkeit, "Originalquelle" als Autor anzugeben und so den Eindruck von Vereinnahmung auszuschließen. So geschah es etwa mit Greta Thunberg bei ihrer Rede vor den Vereinten Nationen. Teilweise ging die Seite auch unterschiedlich mit der Autorenschaft von Texten um: So wurde 2020 ein Brief des emeritierten Papstes Benedikt XIV. zum Missbrauchsbericht des Erzbistums München und Freising unter "Originalquelle" verzeichnet. Der deutsche Papst war aber bereits 2010 zum "Autor" des Portals geworden, als dieses eine gekürzte Fassung seiner Ansprache zum Grabtuch von Turin veröffentlichte. "Originalquelle" verwendete das Magazin bei klangvollen Namen selten, stattdessen schmückte es sich mit ihnen meist als "Autor".
Zumindest die Verwendung der Beiträge von Politikern ist aus Sicht des Magazins kein Problem: Es verweist darauf, dass für Informationen aus dem politischen Meinungskampf das Urheberrecht nur eingeschränkt gilt: Politiker müsse man nur in Ausnahmefällen um eine Abdruckerlaubnis fragen. Tatsächlich begrüßen einige das Vorgehen von "The European" sogar. Sahra Wagenknecht teilt auf Anfrage von t-online etwa mit, sie habe mit der Verwendung kein großes Problem. Sie und Oskar Lafontaine wurden als "The European"-Autoren angegeben und fanden sich dort mit Beiträgen, die sie nicht exklusiv zur Verfügung gestellt hatten. "Es erreicht mehr Leser und wenn das Medium, wo es ursprünglich war, sich nicht beschwert, konnte es uns egal sein", so Wagenknecht. Alice Weidel dagegen, deren Beiträge besonders oft verwendet wurden, lässt einen Anwalt juristische Schritte prüfen.
Das Magazin nutzte verschiedene Quellen und Methoden, um Weidel und andere Prominente zu Autoren von "The European" zu machen. Die Praxis reicht teilweise bis in die Zeit vor Weimers Einstieg bei dem Debattenportal zurück:
Kopierte Reden: Sogar der Bundespräsident hat ein Autorenprofil bei "The European". Zu verdanken hat Frank-Walter Steinmeier das einer seiner Reden bei einem Podiumsgespräch "200 Jahre Karl Marx – Geschichte und Aktualität" am 3. Mai 2018. Nachdem die Bundesregierung den Redetext verbreitet hatte, landete er auch als Autor zur Debatte "Kommunismus heute" auf Weimers Portal.
Die damalige Außenministerin Annalena Baerbock wurde auch zur "Autorin", nachdem sie auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesprochen hatte. Wie bei Steinmeier findet sich der Redetext ohne einen Hinweis auf die Veranstaltung. Bemerkenswerte Reden zu dokumentieren, ist in Medien durchaus üblich – dann allerdings, ohne eine Zusammenarbeit mit dem Redner zu suggerieren.
Reichlich bediente sich "The European" auch an dem, was Politiker am Rednerpult im Bundestag gesagt haben. t-online stieß auf diverse Fälle ohne Hinweis darauf, dass es sich "nur" um eine Rede im Bundestag handelte. Eine Urheberrechtsverletzung ist diese Nutzung aber nicht.
Fündig in einer Billion Seiten
"The European" hat zwar viele seiner Seiten vom Netz genommen. Doch mehr als 10.000 Inhalte wurden online archiviert und sind in der "Wayback-Machine" zu finden. Dieser kostenlose Service ist Teil des "Internet Archive". Das ist ein in San Francisco beheimatetes gemeinnütziges Projekt, das seit 2007 den Status einer Bibliothek hat. An diesem Dienstag feiert das Archiv den Anlass "One Trillion Web Pages Preserved": Eine Billion Seiten sind inzwischen gesichert. Teilweise erfolgt das automatisiert, Nutzer können aber auch selbst zu Dokumentationszwecken kostenlos unter archive.org Seiten speichern. In Suchergebnissen lässt sich dann noch einmal nach Begriffen in der Adresse der gespeicherten Seiten suchen.
Gekaperte Videos: Eine Mini-Zusammenfassung einer Rede zu erstellen, dazu den Link zu einem YouTube- oder einem Facebook-Video anzubieten – das ist zunächst rechtlich unbedenklich. Fragwürdig wird es, wenn die Person im Video dann als "The European"-Autor geführt wird. So ist die Seite etwa bei Cem Özdemir vorgegangen. Er wurde als Autor geführt, weil im Dezember 2018 ein Video mit ihm verlinkt wurde: Das Seminar für Allgemeine Rhetorik Tübingen hatte eine Rede des Grünen aus dem Februar als "Rede des Jahres" gewürdigt. Nach der Vorgehensweise hätte das Magazin auch Joe Biden zum "Autor" machen können. Er bekam aber kein Profil, als das Magazin unter der Überschrift "Joe Biden warnt China: 'Wenn Ihr uns bedroht ...'" ein Video einer Rede des US-Präsidenten einband.
Kopierte Newsletter: In der Opposition gab CDU-Chef Friedrich Merz die "MerzMail" heraus – für "The European" ein fast unerschöpflicher Fundus: 234 Ausgaben erschienen von der ersten Ausgabe am 2. Oktober 2020 bis Jahresende 2024. Über provokante oder weitreichende Äußerungen berichteten Medien regelmäßig. "The European" kopierte "MerzMails" und fügte sie mit einem eigenen Vorspann ein. Dabei wurden sogar Rechtschreibfehler im Original übernommen: In der Merzmail "#MerzMail 167 – Taurus Marschflugkörper für die Ukraine?" stand "Debattw" statt "Debatte" – so auch bei "The European". In einzelnen Fällen stand "Quelle: MerzMail" unter den Texten.
Kopierte Social-Media-Beiträge: Vor allem bei seiner "Autorin" Alice Weidel nutzte das Portal immer wieder Facebook-Postings, die kopiert und ohne Kennzeichnung der Quelle auf der Seite wiedergegeben wurden. Weidel ist eine der "Autorinnen" mit den meisten Beiträgen auf dem Portal. Dass Donald Trump im Sommer zum "Autoren" wurde und es einen Artikel "von Donald Trump" auf dem Portal gab, lag an einem kopierten und auch ins Deutsche übersetzten Tweet des US-Präsidenten. Anders als bei vielen Weidel-Postings war aber diese Quelle angegeben.
Ausgeschlachtete Briefe: Der einstige Volkswagen-Chef Herbert Diess fand sich ebenfalls auf der Seite, ohne für "The European" je eine Zeile geschrieben zu haben. Immerhin war das Portal aber in der Überschrift transparent, als es ihn im Februar 2017 in seinen Reigen aufnahm und ein Autorenprofil anlegte. Dort hieß es: "Brief von Herbert Diess an seine Mitarbeiter". Auch ein offener Brief des heutigen AfD-Ehrenvorsitzenden Alexander Gauland an Jens Spahn landete so auf der Seite.
Eigene Interviews: The European führte selbst einige Interviews, etwa mit Karl-Theodor zu Guttenberg oder Christian Lindner, und gab die Befragten danach als "Autoren" an. Einen Interviewpartner zu einem "Autor" zu erklären, ist allerdings ungewöhnlich.
Kopierte Partei-Interviews: Bei "The European" war Olaf Scholz auch "Autor", nachdem die Seite ein Interview von der Seite der SPD-Fraktion kopiert hatte. Immerhin wurde bei dem Interview mit dem damaligen Finanzminister angegeben, dass es auf spdfraktion.de erschienen war. Parteien wünschen ja in der Regel die Verbreitung.
Kopien von anderen Medien: Wenn ein Interview auf einer Parteiseite zu finden war, schien das manchmal ein Freibrief zu sein. "The European" bediente sich, als die FDP ein Interview mit ihrem Parteichef veröffentlichte. Lindner war nun "Autor", als Quelle für das in voller Länge veröffentlichte Interview wurde die FDP angegeben. Geführt hatte das Gespräch aber der "Deutschlandfunk".
Ein Gastbeitrag von Gregor Gysi für die "SuperIllu" wurde auf "The European" "auszugsweise dokumentiert". Als Quelle wurde die "Linke" angegeben. Die "SuperIllu"-Chefredaktion wollte das Vorgehen auf t-online-Anfrage nicht kommentieren.
Übernahmen von Vereinen und Organisationen: Auch von Vereinen und Initiativen holte sich die Seite Inhalte: "Autofahrer haben keine Lobby mehr in Deutschland", sagte Christian Lindner in einem Interview dem Automobilclub "Mobil in Deutschland e.V.". Einmal mehr war Lindner jetzt "The European"-Autor, obwohl hier die korrekte Quelle angegeben war. Annalena Baerbock sprach als Außenministerin ausführlich mit der Initiative "Gesichter der Demokratie" – die Kopie mit Hinweis auf die Originalquelle wurde zu einem der zehn Beiträge von "Autorin" Baerbock auf "The European".
Übernahme von Pressemitteilungen: Ökonom Clemens Fuest, Präsident des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung, wurde im April 2018 zum "Autor", weil "The European" den ersten Teil der aktuellen Veröffentlichung des ifo-Geschäftsklimaindexes kopiert und veröffentlicht hatte. Angegeben war die Quelle nicht – und im Original ist auch ein anderer Autor angegeben.
Der mit häufigen Plagiatsvorwürfen auftretende Österreicher Stefan Weber wurde zum "Autor", als er im Juli 2017 eine Pressemitteilung zu Plagiatsvorwürfen gegen Annalena Baerbock herausgab. In der Folge erschienen bei "The European" weitere Beiträge, nach Webers Darstellung ohne sein Wissen und seine Zustimmung. Sein Fall ist rechtlich brisanter, weil er anders als Politiker mit seinen Beiträgen Geld verdient.
Genehmigte Buchauszüge: Der US-Schauspieler Brad Pitt wurde "Autor" von "The European", und in diesem Fall ist die Bezeichnung gar nicht so irreführend wie in anderen. "The European" hatte das Einverständnis des Verlags, einen Beitrag des Hollywood-Stars aus einem Buch zum Wiederaufbau von New Orleans nach dem Wirbelsturm Katrina exklusiv zu verwenden. Auch eine Mitarbeiterin von Julian Reichelts Krawallportal "Nius" wurde als Autorin geführt, als "The European" einen Vorabdruck aus ihrem Buch veröffentlichte. In der Folge machte das Portal aus X-Postings der Autorin einen zweiten Text und warb dabei für das Buch.
Eigene Beiträge: Auf der Seite gibt es auch Gastbeiträge, die Politiker tatsächlich exklusiv für das Portal geschrieben haben. Es gibt dort auch eigene Analysen und Beiträge von Kolumnisten. Einer, der dort früher viel geschrieben hat, ist Alexander Wallasch, der das Autoren-Thema bei "The European" am 15. August öffentlich machte. Auf seinem Blog hat er bis zum Montagabend zehn Beiträge zum Thema veröffentlicht, Weimer wird dort als Straftäter bezeichnet, über die Politiker heißt es, sie seien vorgeführt worden "wie kleine Tanzäffchen".
Und im Magazin gibt es einen neuen, eigenen Beitrag, eine Art Interview zu der Affäre. Vereinzelte Fehler werden darin eingeräumt, es gehe aber gar nicht um sachliche Motive, behauptet das Magazin. "Es wirkt auf uns wie eine Kampagne rechter Kreise aufgrund von Wolfram Weimers Kritik an den amerikanischen Tech-Konzernen."
