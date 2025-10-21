Ein Gastbeitrag von Gregor Gysi für die "SuperIllu" wurde auf "The European" "auszugsweise dokumentiert". Als Quelle wurde die "Linke" angegeben. Die "SuperIllu"-Chefredaktion wollte das Vorgehen auf t-online-Anfrage nicht kommentieren.

Übernahmen von Vereinen und Organisationen: Auch von Vereinen und Initiativen holte sich die Seite Inhalte: "Autofahrer haben keine Lobby mehr in Deutschland", sagte Christian Lindner in einem Interview dem Automobilclub "Mobil in Deutschland e.V.". Einmal mehr war Lindner jetzt "The European"-Autor, obwohl hier die korrekte Quelle angegeben war. Annalena Baerbock sprach als Außenministerin ausführlich mit der Initiative "Gesichter der Demokratie" – die Kopie mit Hinweis auf die Originalquelle wurde zu einem der zehn Beiträge von "Autorin" Baerbock auf "The European".

Übernahme von Pressemitteilungen: Ökonom Clemens Fuest, Präsident des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung, wurde im April 2018 zum "Autor", weil "The European" den ersten Teil der aktuellen Veröffentlichung des ifo-Geschäftsklimaindexes kopiert und veröffentlicht hatte. Angegeben war die Quelle nicht – und im Original ist auch ein anderer Autor angegeben.

Der mit häufigen Plagiatsvorwürfen auftretende Österreicher Stefan Weber wurde zum "Autor", als er im Juli 2017 eine Pressemitteilung zu Plagiatsvorwürfen gegen Annalena Baerbock herausgab. In der Folge erschienen bei "The European" weitere Beiträge, nach Webers Darstellung ohne sein Wissen und seine Zustimmung. Sein Fall ist rechtlich brisanter, weil er anders als Politiker mit seinen Beiträgen Geld verdient.

Genehmigte Buchauszüge: Der US-Schauspieler Brad Pitt wurde "Autor" von "The European", und in diesem Fall ist die Bezeichnung gar nicht so irreführend wie in anderen. "The European" hatte das Einverständnis des Verlags, einen Beitrag des Hollywood-Stars aus einem Buch zum Wiederaufbau von New Orleans nach dem Wirbelsturm Katrina exklusiv zu verwenden. Auch eine Mitarbeiterin von Julian Reichelts Krawallportal "Nius" wurde als Autorin geführt, als "The European" einen Vorabdruck aus ihrem Buch veröffentlichte. In der Folge machte das Portal aus X-Postings der Autorin einen zweiten Text und warb dabei für das Buch.

Eigene Beiträge: Auf der Seite gibt es auch Gastbeiträge, die Politiker tatsächlich exklusiv für das Portal geschrieben haben. Es gibt dort auch eigene Analysen und Beiträge von Kolumnisten. Einer, der dort früher viel geschrieben hat, ist Alexander Wallasch, der das Autoren-Thema bei "The European" am 15. August öffentlich machte. Auf seinem Blog hat er bis zum Montagabend zehn Beiträge zum Thema veröffentlicht, Weimer wird dort als Straftäter bezeichnet, über die Politiker heißt es, sie seien vorgeführt worden "wie kleine Tanzäffchen".