t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikDeutschlandParteien

Woidke zur AfD: Zusammenarbeit bei "radikalem Kurswechsel"

Brandenburgs SPD-Ministerpräsident
Woidke zur Brandmauer: "Die AfD hat es selbst in der Hand"

Von dpa
Aktualisiert am 20.10.2025 - 18:38 UhrLesedauer: 1 Min.
Dietmar Woidke (Archivbild): "Solange die AfD nicht verboten ist, halte ich es grundsätzlich für rechtlich schwierig, Parteimitglieder zu benachteiligen."Vergrößern des Bildes
Dietmar Woidke (Archivbild): "Wenn sie soweit ist, kann sie sich bei uns melden". (Quelle: Patrick Pleul/dpa)
News folgen

Viele Parteien möchten von der Brandmauer zur AfD nicht abrücken. Brandenburgs Ministerpräsident nennt ein Szenario, in dem er mit der AfD zusammenarbeiten würde.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) kann sich eine Zusammenarbeit mit der AfD unter den aktuellen Gegebenheiten nicht vorstellen – Voraussetzung für eine Zusammenarbeit sei ein radikaler Kurswechsel der Partei. "Die AfD hat es in der Hand. Sie selbst hat es in der Hand, die Brandmauer noch heute überflüssig zu machen", sagte Woidke in der Potsdamer Staatskanzlei.

"Indem sie alle Extremisten, alle Neonazis, alle ehemaligen NPD-Mitglieder und viele andere, die diesen Staat verachten, die die Demokratie und die Freiheit verachten, rausschmeißen."

"Ganz simple Aufgabe. Und wenn sie soweit ist, kann sie sich bei uns melden", führte Woidke aus. Dann werde er gerne bereit sein, mit einer "dann anderen AfD" zusammenzuarbeiten. "Mit Extremisten kann es keine Zusammenarbeit geben."

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte im Mai mitgeteilt, die AfD als gesichert rechtsextremistische Bestrebung einstufen zu wollen. Dies legte die Behörde wegen einer Klage der AfD dagegen zunächst auf Eis. Der Verfassungsschutz Brandenburg stufte die AfD im Land als gesichert rechtsextrem ein.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel

Themen

Politiker von A bis Z

Deutsche Bundespolitik

t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom