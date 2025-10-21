CSU-Politiker soll entscheidende Rolle spielen Gewaltvorwürfe gegen Sohn von Ex-Minister Theo Waigel

Von t-online 21.10.2025 - 14:13 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Theo Waigel mit Sohn Konstantin (Archivbild): Es gibt Vorwürfe gegen beide. (Quelle: IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Neue Vorwürfe belasteten die Familie von Ex-Finanzminister Theo Waigel. Er selbst soll geholfen haben, die Vorfälle zu vertuschen.

Der Sohn des ehemaligen CSU-Bundesfinanzministers Theo Waigel steht offenbar im Fokus von Ermittlungen wegen häuslicher Gewalt. Die "Welt am Sonntag" berichtet von mehreren Angriffen auf die Schwiegertochter des Politikers und beruft sich dabei auf die Akten zum Fall. Demnach soll auch der CSU-Ehrenvorsitzende eine entscheidende Rolle bei der Vertuschung gespielt haben. Bisher will sich keiner der Beteiligten öffentlich dazu äußern, laut "Welt am Sonntag" hat Waigel die Vorwürfe aber in einem nicht zitierfähigen Schreiben dementiert.

Bei den Vorwürfen geht es um Waigels 30-jährigen Sohn Konstantin, sein einziges Kind aus zweiter Ehe mit der ehemaligen Skirennläuferin Irene Epple. Konstantins Frau beschuldigt ihn laut "Welt am Sonntag", sie in einem Zeitraum von eineinhalb Jahren zehnmal geschlagen zu haben. Das soll sie am 14. Februar bei der Polizei berichtet haben.

Auslöser soll ein Vorfall 13 Tage zuvor gewesen sein, bei dem Konstantin sie zunächst beleidigt und dann bewusstlos geschlagen haben soll. Später habe sie mit einer Gehirnerschütterung, Rippenprellungen und einer Stauchung die Notaufnahme aufgesucht, wo sie eine Nacht bleiben musste. Aus Angst vor der Reaktion ihres Mannes und ihres Stiefvaters habe sie sich erst mit Verzögerung bei der Polizei gemeldet.

Waigel will offenbar Spielzeug für Enkelkinder zurück

Konstantin Waigel behauptet laut "Welt am Sonntag", er habe nicht gemerkt, dass seine Frau gestürzt sei, übernehme laut einer Anwältin aber Verantwortung für den "Vorfall". In einer eidesstattlichen Versicherung vom 25. Februar soll er zudem erklärt haben, mehrfach handgreiflich gegen seine Frau geworden zu sein, berichtet die "Welt am Sonntag". Seltener soll auch sie ihn angegriffen haben.

Das Amtsgericht München habe bereits am 18. Februar entschieden, dass Konstantin Waigel die Wohnung, in der beide mit ihren zwei kleinen Töchtern wohnten, nicht mehr betreten dürfe und mindestens 100 Meter Abstand halten müsse. Zudem dürfe er keinen Kontakt aufnehmen.

Sein heute 86 Jahre alter Vater Theo soll bereits seit Sommer 2023 von der häuslichen Gewalt gewusst haben, berichtet die "Welt am Sonntag". Seine Schwiegertochter gibt zudem an, ihr Mann und ihr Schwiegervater hätten gedroht, finanzielle Hilfe einzustellen, falls sie eine Strafanzeige stelle. Eine Anwältin habe kommuniziert, Theo Waigel erwarte für seine "Großzügigkeit" von seiner Schwiegertochter "Kooperation und Zurückhaltung".