Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Hat Friedrich Merz mit seiner "Stadtbild"-Aussage das Land gespalten? SPD-Fraktionsmanager Dirk Wiese macht dem Kanzler schwere Vorwürfe – und plädiert für eine Versachlichung der Debatte.

Seit Tagen sorgt die "Stadtbild"-Äußerung des CDU-Kanzlers für hitzige Diskussionen. Friedrich Merz schien die öffentliche Erregung zunächst bewusst in Kauf zu nehmen, denn statt sich zu erklären, raunte der Kanzler einfach weiter. Erst als die SPD mit ungewöhnlich scharfer Kritik auf den Kanzler losging und sich eine Koalitionskrise anbahnte, lieferte Merz eine Klarstellung und versuchte so, die Wogen zu glätten.

Doch in der SPD gärt weiter Unmut, für viele Sozialdemokraten ist das Thema nicht erledigt. Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk Wiese, wirft dem Kanzler nun vor, Menschen "pauschal zu stigmatisieren und abzuwerten". Die Probleme in deutschen Innenstädten seien weit komplexer, als Merz sie darstelle. Wieses Ansage an den Kanzler ist deutlich: Wer ganze Bevölkerungsgruppen ins Visier nehme, sei "falsch unterwegs".

t-online: Herr Wiese, Kanzler Merz hat mit seiner "Stadtbild"-Äußerung die Republik aufgescheucht. Wie nehmen Sie die Debatte wahr?

Dirk Wiese: 30 Prozent der Bürgerinnen und Bürger bei uns im Land haben einen Migrationshintergrund. Das sind in absoluten Zahlen 25 Millionen Menschen, die teilweise schon seit Generationen hier leben. Sie fühlen sich durch Merz’ Worte ausgegrenzt und verletzt. Das hätte man als Bundeskanzler im Blick haben müssen. Merz muss sich also der Kritik stellen.

Dirk Wiese. (Quelle: Juliane Sonntag/getty-images-bilder) Dirk Wiese Dirk Wiese ist Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Bundestag. Zuvor war er Fraktionsvize, unter anderem zuständig für Innen- und Rechtspolitik, und Co-Sprecher des Seeheimer Kreises, des konservativen Flügels der SPD-Fraktion.

Hat sich der Kanzler nur missverständlich ausgedrückt oder liegt er Ihrer Auffassung nach auch inhaltlich falsch?

Er hat sich zunächst sehr unklar ausgedrückt und erst kürzlich präzisiert. Ich glaube, Friedrich Merz wollte problematisieren, dass die Zuwanderung der letzten Jahre auch Probleme mit sich gebracht hat. Das sehen wir etwa im Ruhrgebiet, wo wir teils eine hohe Armutsmigration und auch einen Anstieg von Kriminalität verzeichnen. Das kann man nicht vom Tisch wischen. Aber Menschen nach dem Äußeren pauschal zu stigmatisieren und abzuwerten, geht gar nicht.

Erst als der öffentliche Druck immer größer wurde, konkretisierte der Kanzler, was er eigentlich meinte: Dass es Probleme gebe mit Menschen ohne dauerhaften Aufenthaltsstatus, die nicht arbeiten oder die sich nicht an deutsches Recht halten. Soweit würden Sie mitgehen?