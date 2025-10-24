De SPD ignoriert die Tatsache, dass viele Menschen das so empfinden. SPD-Oberbürgermeister von Fürth, Thomas Jung

SPD-Chef Lars Klingbeil hat Merz indirekt vorgeworfen, das Land zu spalten. Hatte er recht mit seiner ungewöhnlich scharfen Attacke?

Nein, ich hätte mir eine andere Reaktion gewünscht. Wahrheiten muss man in einer Demokratie aussprechen dürfen, sonst stärkt das die extremen Ränder. Die Rhetorik des Kanzlers war missverständlich, das muss man in der Tat kritisieren. Aber die SPD ignoriert die Tatsache, dass viele Menschen das so empfinden.

Bei der Debatte geht es auch um die Frage, wie die demokratische Mitte mit der immer stärker werdenden AfD umgehen soll. Merz hat sich für eine klarere Ansprache der Probleme im Land entschieden. Der SPD-Ministerpräsident von Brandenburg, Dietmar Woidke, geht einen Schritt weiter: Er hält eine Zusammenarbeit mit der AfD für denkbar, sobald diese ihre Extremisten hinauswerfe. Was halten Sie davon?

Das ist grober Unfug. Woidke beschreibt eine AfD, die es nicht gibt. Gerade in Brandenburg gilt die AfD als gesichert rechtsextrem. Dasselbe könnte man über Putin sagen: Wir könnten doch wieder gut mit Putin auskommen, solange er auf der Welt Frieden stiftet. Tut er aber nicht. Und ebenso schmeißt die AfD auch ihre Extremisten nicht raus, weil diese längst in den Kern der Partei vorgedrungen sind. Die AfD ist, wie sie ist.

Also weiter Brandmauer. Aber bröckelt die nicht gerade überall, gerade in den Kommunen?

Die gelebte Praxis in den Kommunalparlamenten ist tatsächlich eine andere. Bei mir in Fürth gibt es regelmäßig parteiübergreifende Entscheidungen, die auch von der AfD mitgetragen werden. Weit über 90 Prozent der Entscheidungen im Fürther Stadtrat werden einstimmig getroffen, inklusive der Stimmen von AfD bis Linkspartei. Das sind aber Sachfragen, etwa über Friedhofsgebühren, den Neubau einer Schule oder die Sanierung des Theaters.

Die AfD-Stimmen sind für Sie kein Problem?

Überhaupt nicht. Ich baue doch nicht deshalb einen Radweg nicht, weil die AfD zustimmt. Wer auf kommunaler Ebene eine Brandmauer hochziehen will, verkennt die Lebenswirklichkeit. Auch sind die AfD-Kommunalpolitiker in Fürth Personen, die im Stadtrat unauffällig agieren.

Gibt es auch Mehrheitsentscheidungen, die auf die Stimmen der AfD angewiesen waren?

Die gab es, aber sehr selten. Auch das ist aber für mich kein Problem. Man kann niemandem verbieten, sinnvollen Vorschlägen zuzustimmen. Was es hingegen nicht gibt, ist eine Zusammenarbeit im Sinne von Absprachen. Das ist auch nicht nötig, weil es um kommunale Sachfragen geht. Eine neue Ampel für Schulkinder ist weder links noch rechts, sondern sie ist nötig oder eben nicht.