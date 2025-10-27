Unionsdebatte um AfD "Statt über Brandmauer sollten wir über Feuer reden"

Nichts mit der AfD: Die Union hat die Abgrenzung zu den Rechtsextremisten nie konsequent gelebt, kritisiert Ruprecht Polenz. (Quelle: dts Nachrichtenagentur/imago-images-bilder)

Die Brandmauer als Problem, das die CDU schwächt und der AfD hilft? Ruprecht Polenz widerspricht im Gastbeitrag und sagt seiner Partei: Wegschauen bei Löchern und eigenem Feuer ist das Dilemma.

"Wenn etwas über lange Zeit erfolglos war, sollte man es bleiben lassen", schreibt Christoph Schwennicke in seiner Kolumne "So reden Hasenfüße" und empfiehlt der CDU, doch ruhig gemeinsam mit der AfD abzustimmen, "wenn es sich um eine in den Augen der Union vernünftige Sache handelt, die mit den Sozialdemokraten und auch den anderen linken Fraktionen im Bundestag nicht zu machen ist". Er stimmt damit in die Melodie ein, die Peter Tauber, Karl-Theodor zu Guttenberg und Andreas Rödder angestimmt haben: Die CDU solle sich von ihrer bisherigen Strategie einer Brandmauer gegen die AfD verabschieden. Sie sei offenkundig erfolglos geblieben.

Aber um das feststellen zu können, hätte die CDU diese Strategie – klare politische Ausgrenzung der AfD – auch wirklich anwenden müssen.

Zwar gibt es den immer wieder bekräftigten Beschluss des Hamburger Bundesparteitags 2018, der unmissverständlich festlegt, dass es keine Koalitionen oder ähnliche Formen der Zusammenarbeit mit der AfD geben darf. Aber er wurde bis heute nicht konsequent umgesetzt. Es kam immer wieder zu Abstimmungen, in denen sich die CDU nur mit den Stimmen der AfD durchgesetzt hat, vor allem in Ostdeutschland.

Es gab nie konsequente politische Ausgrenzung der AfD

Selbst die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat im Januar ihren Antrag zu Grenzkontrollen und Migration mithilfe der AfD durchgesetzt. Dazu kommen Stimmen wie die des CDU-Landrats Udo Witschas aus Bautzen, der sich immer wieder gegen eine Brandmauer zur AfD ausspricht und behauptet, dass eine solche Mauer "nicht vorgesehen" sei.

Im Kreistag verhält er sich entsprechend, bekommt immer wieder bundesweite Aufmerksamkeit – und die CDU-Führung schreitet nicht ein. Dass die AfD in Meinungsumfragen inzwischen bundesweit 26 Prozent bekommt, liegt nicht an der Brandmauer, sondern daran, dass es nie eine konsequente politische Ausgrenzung und Bekämpfung der AfD gegeben hat.

Wenn Friedrich Merz sagt, "jetzt" (!) wolle man sich mit der AfD härter auseinandersetzen, heißt das eben auch, dass das bisher nicht geschehen ist. Statt über Brandmauern zu diskutieren, sollte die CDU über das Feuer sprechen, vor dem sie schützen soll. Für die AfD ist die CDU erklärtermaßen der Hauptfeind (sic). Sie achtet nicht die gleiche Würde aller Menschen. Sie wird vom Verfassungsschutz als "gesichert rechtsextrem" eingestuft. Die AfD steht an der Seite Putins gegen die Ukraine und bejubelt, wie Trump in den USA die Demokratie abschafft.