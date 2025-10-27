Unionsdebatte um AfD "Statt über Brandmauer sollten wir über Feuer reden"
Die Brandmauer als Problem, das die CDU schwächt und der AfD hilft? Ruprecht Polenz widerspricht im Gastbeitrag und sagt seiner Partei: Wegschauen bei Löchern und eigenem Feuer ist das Dilemma.
"Wenn etwas über lange Zeit erfolglos war, sollte man es bleiben lassen", schreibt Christoph Schwennicke in seiner Kolumne "So reden Hasenfüße" und empfiehlt der CDU, doch ruhig gemeinsam mit der AfD abzustimmen, "wenn es sich um eine in den Augen der Union vernünftige Sache handelt, die mit den Sozialdemokraten und auch den anderen linken Fraktionen im Bundestag nicht zu machen ist". Er stimmt damit in die Melodie ein, die Peter Tauber, Karl-Theodor zu Guttenberg und Andreas Rödder angestimmt haben: Die CDU solle sich von ihrer bisherigen Strategie einer Brandmauer gegen die AfD verabschieden. Sie sei offenkundig erfolglos geblieben.
Aber um das feststellen zu können, hätte die CDU diese Strategie – klare politische Ausgrenzung der AfD – auch wirklich anwenden müssen.
Zwar gibt es den immer wieder bekräftigten Beschluss des Hamburger Bundesparteitags 2018, der unmissverständlich festlegt, dass es keine Koalitionen oder ähnliche Formen der Zusammenarbeit mit der AfD geben darf. Aber er wurde bis heute nicht konsequent umgesetzt. Es kam immer wieder zu Abstimmungen, in denen sich die CDU nur mit den Stimmen der AfD durchgesetzt hat, vor allem in Ostdeutschland.
Es gab nie konsequente politische Ausgrenzung der AfD
Selbst die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat im Januar ihren Antrag zu Grenzkontrollen und Migration mithilfe der AfD durchgesetzt. Dazu kommen Stimmen wie die des CDU-Landrats Udo Witschas aus Bautzen, der sich immer wieder gegen eine Brandmauer zur AfD ausspricht und behauptet, dass eine solche Mauer "nicht vorgesehen" sei.
Im Kreistag verhält er sich entsprechend, bekommt immer wieder bundesweite Aufmerksamkeit – und die CDU-Führung schreitet nicht ein. Dass die AfD in Meinungsumfragen inzwischen bundesweit 26 Prozent bekommt, liegt nicht an der Brandmauer, sondern daran, dass es nie eine konsequente politische Ausgrenzung und Bekämpfung der AfD gegeben hat.
Wenn Friedrich Merz sagt, "jetzt" (!) wolle man sich mit der AfD härter auseinandersetzen, heißt das eben auch, dass das bisher nicht geschehen ist. Statt über Brandmauern zu diskutieren, sollte die CDU über das Feuer sprechen, vor dem sie schützen soll. Für die AfD ist die CDU erklärtermaßen der Hauptfeind (sic). Sie achtet nicht die gleiche Würde aller Menschen. Sie wird vom Verfassungsschutz als "gesichert rechtsextrem" eingestuft. Die AfD steht an der Seite Putins gegen die Ukraine und bejubelt, wie Trump in den USA die Demokratie abschafft.
Zur Person
Der 79-jährige frühere CDU-Generalsekretär Ruprecht Polenz ist eine der aktivsten Stimmen aus der Union in den sozialen Medien. Nach seinem Ausscheiden aus dem Bundestag 2013 hat er sich auf Twitter, dem heutigen X, noch einmal neu erfunden, hatte zeitweise dort die größte Reichweite und gewann 2020 die Auszeichnung "Goldener Blogger". Im Sommer 2025 veröffentlichte er ein Kinderbuch zur Funktionsweise von Demokratie. Dem Bundestag hatte Polenz von 1994 bis 2013 angehört und dann nicht mehr kandidiert. Die CDU-Vorsitzende Angela Merkel hatte ihn 2000 zum Generalsekretär der Partei gemacht. Unter Angriffen von Parteifreunden, zu wenig konfrontativ zu sein, trat er zurück. Vor seiner Zeit im Bundestag war der Volljurist lange bei der IHK Münster tätig und deren Hauptgeschäftsführer.
Der CDU fehlt eine Analyse der Strategie der AfD. Die AfD ist nicht dumm. Wie will sie die CDU und letztlich die Demokratie zerstören? Ihr von der Bundestagsfraktion verabschiedetes Strategiepapier gibt Auskunft. Die AfD will, dass zwischen CDU einerseits, SPD und Grünen andererseits ein Graben entsteht. Den will sie durch Kulturkampf und Hyperpolarisierung systematisch verbreitern und vertiefen.
Wenn dann die Mitte zerrieben ist und die Diskussion nur noch zwischen rechts und links geführt wird, wird die CDU in das Lager der AfD gezogen. Die Schwennicke-Empfehlung, die CDU/CSU sollte gelegentlich gemeinsam mit der AfD abstimmen, wenn anders keine Mehrheit zu bekommen sei, würde unmittelbar zum Ende der Koalition mit der SPD führen. Denn auch hier steht im Koalitionsvertrag, dass nicht mit wechselnden Mehrheiten abgestimmt werden darf.
Bei Linnemann-Linie muss sich die CDU nicht wundern
Dann eben CDU/CSU-Minderheitsregierung, bei der sich die Regierung ihre Mehrheit wahlweise bei SPD, Grünen oder der AfD besorgt? Nein. Denn jede gemeinsame Abstimmung mit der AfD würde den Graben zwischen CDU/CSU und SPD/Grünen vertiefen. Weil die AfD das weiß, würde ihr Preis fürs gemeinsame Abstimmen am Anfang sehr niedrig sein. Aber der Preis würde steigen. Bis die Entfremdung zwischen CDU/CSU einerseits, SPD und Grünen andererseits so groß geworden ist, dass von der alten Gemeinsamkeit der Demokraten nicht mehr viel übrig bleibt.
Aber diese Gemeinsamkeit der Demokraten ist der Kitt, der unsere Gesellschaft bisher zusammengehalten und für Stabilität in Deutschland gesorgt hat. Was macht die CDU bisher falsch? Wenn VW nur mit dem Slogan "Freude am Fahren" werben würde, würden die Leute den letzten Euro zusammenkratzen, um sich einen BMW zu kaufen. Wenn der CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann auf die Frage nach den drei wichtigsten Problemen für Deutschland antwortet: Migration, Migration, Migration, muss sich die CDU nicht wundern, wenn die Menschen die AfD wählen, die alle Probleme von der Wiege bis zur Bahre auf Migration zurückführt.
Es ist wichtig, Migration zu kontrollieren. Aber es gibt viele Themen, die wichtiger sind: Russlands Aggression stoppen, die deutsche Wirtschaft in Zeiten von Deglobalisierung und Handelsbarrieren stärken, den Pflegenotstand bekämpfen, den CO2-Ausstoß senken, die Demografieprobleme in der gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherung endlich angehen und, und, und ... Ginge die Diskussion um diese Themen statt ums Gendern oder ums Stadtbild, würde in der Tat deutlich, dass die AfD nichts Konstruktives zu bieten hat.