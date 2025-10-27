Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Ein Wort wie ein Bumerang: Mit seiner "Stadtbild"-Äußerung hat Kanzler Merz den Koalitionspartner nachhaltig verstört. Die SPD versucht, den Konflikt mit konkreten Vorschlägen zu entschärfen – doch die Union hält das für unnötig.

Für die SPD ist die Sache noch nicht erledigt. Zu sehr hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) viele Sozialdemokraten mit seiner "Stadtbild"-Äußerung vor einer Woche gegen sich aufgebracht. Spitzengenossen warfen Merz vor, das Land zu spalten und Millionen Menschen mit Migrationshintergrund auszugrenzen. Einige demonstrierten sogar gegen die Aussagen des eigenen Kanzlers, so wie die SPD-Fraktionsvize Wiebke Esdar.

Als der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer am Montag gefragt wird, wie der Kanzler das denn finde, versucht er zu beschwichtigen. "Der Kanzler ist in diesen Fragen, glaube ich, langmütiger, als ihm manchmal unterstellt wird", sagt Meyer. Andere in der Union sind in der Sache nicht so langmütig. Sie sind sauer.

Die SPD versucht derweil, in der Debatte in die Offensive zu kommen. Ein knappes Dutzend Abgeordneter veröffentlichte einen Acht-Punkte-Plan und schlägt vor, einen Gipfel im Kanzleramt über die Probleme deutscher Innenstädte zu veranstalten. Eine ungewöhnliche Idee, die vor allem zeigt: Die Koalition bekommt die Debatte nur schwer eingefangen. Doch wie realistisch sind die Vorstöße?

"Stadtbild"-Äußerung: Bevölkerung geteilter Meinung

Klar ist: Die Empörung über Merz' "Stadtbild"-Äußerung hält an. Zwar zeigen Umfragen, dass eine Mehrheit der Deutschen Merz' Sichtweite teilt. Zumindest wenn man sie danach fragt, ob sie der Präzisierung zustimmen, die Merz erst Tage später nachlieferte. Also dass es "Probleme mit denjenigen gibt, die keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus haben, nicht arbeiten und sich nicht an unsere Regeln halten", wie es in der Fragestellung des ZDF-"Politbarometer" heißt.

Doch bei anderen Menschen stoßen die Kanzlerworte auf deutliche Ablehnung. So sehr, dass es vergangene Wochen in mehreren Städten zu großen Protesten gegen Merz kam.