Hatte ein Ressort im Visier Linnemann wäre "gerne Minister geworden"

Von t-online 07.11.2025 - 07:14 Uhr Lesedauer: 1 Min.

CDU-Generalsekretär Linnemann setzt auf den vorgesehenen Zeitplan. (Archivbild) (Quelle: Kay Nietfeld/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Carsten Linnemann findet scharfe Worte gegen die AfD. Zudem berichtet er, dass er selbst gerne Minister geworden wäre.

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat vor der AfD gewarnt. Im "Focus"-Podcast "Machtmenschen" sagte er, die CDU wolle sich gegen die Partei durchsetzen. "Die AfD freut sich, wenn die Welt untergeht. Ich will das Gegenteil." Gleichzeitig forderte er von der Bundesregierung, bis Januar konkrete Schritte gegen Sozialleistungsmissbrauch vorzulegen.

Inhaltlich betonte Linnemann die Stärken des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Bei der Grundlagenforschung zähle das Land zur Weltspitze. "Wir haben nichts im Boden, aber dafür viel in der Birne", sagte er im Podcast. Politik müsse nun für verlässliche Rahmenbedingungen sorgen – durch weniger Bürokratie, niedrigere Kosten und gezielte Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel.

Linnemann: "Wäre gerne Minister geworden"

Nach der Bundestagswahl 2021 wäre Linnemann eigenen Angaben zufolge "gerne Minister geworden". Es habe ihn gereizt, das Arbeitsministerium zu übernehmen. "Die SPD hat es gezogen und da muss man sagen: Komm, ich bleibe bei dem, was ich jetzt mache. Und es geht mir damit echt gut.“