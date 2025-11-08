Generalsekretäre von CDU und SPD "Bereit, den großen Fortschritt zu wagen"
Deutschland steht vor enormen Herausforderungen. In einem Gastbeitrag schwören die Generalsekretäre der schwarz-roten Koalition, Carsten Linnemann (CDU) und Tim Klüssendorf (SPD), das Land auf große Reformen ein.
Die Welt verändert sich in einem Tempo, das viele Menschen atemlos macht. Lieferketten, Zollstreit und internationale Krisen – was früher weit weg schien, hat heute unmittelbaren Einfluss auf unseren Alltag. Das hat Auswirkungen auf Sicherheit, Wohlstand, Arbeitsplätze. Vieles, was uns lange getragen hat, wirkt heute brüchig.
Da sind die Sorgen um den eigenen Arbeitsplatz, die steigenden Preise im Supermarkt und die Unsicherheit angesichts eines Krieges mitten in Europa. Und dazu kommt das Gefühl, dass vieles immer komplizierter wird, dass man sich selbst bei den einfachsten Dingen des Alltags durch immer neue Regeln und Verfahren kämpfen muss.
Wir wissen sehr genau, dass es jetzt auf unsere Parteien ankommt – miteinander, nicht gegeneinander. Dabei sind wir uns als Volksparteien vollkommen darüber im Klaren, dass die Veränderung nur dann gelingen wird, wenn wir uns auch selbst bewegen. Unsere Parteien haben unterschiedliche Traditionen und Perspektiven. Wir vergessen nicht, woher wir kommen und wissen um unsere Unterschiede. Aber gleichzeitig müssen wir Brücken bauen. Das bedeutet, dass jede Seite bereit sein muss, eigene Gewissheiten zu hinterfragen. Nur so können wir ein Momentum für die notwendigen Reformen entwickeln.
"Es geht nicht darum, Besitzstände zu verteidigen"
Mut und Vertrauen gehören dabei zusammen. Vertrauen wächst, wenn Menschen spüren, dass Politik sie mit ihren Sorgen und mit ihrem Wunsch nach Verlässlichkeit ernst nimmt. Vertrauen wächst vor allem dann, wenn es gerecht zugeht. Wer Leistung bringt, muss darauf zählen können, dass dies anerkannt wird. Wir arbeiten auf eine höhere Tarifbindung hin. Die Sozialpartnerschaft ist ein wichtiger Teil der sozialen Marktwirtschaft. Wir wollen, dass unsere sozialen Sicherungssysteme auch zukünftig leistungsfähig bleiben – in der Gesundheit, in der Pflege und der Rente. Alle müssen ihren gerechten Teil beitragen.
Zur Person
Carsten Linnemann (48) ist seit 2009 CDU-Abgeordneter im Deutschen Bundestag. 2022 bis 2024 war er Parteivize der CDU und maßgeblich verantwortlich für das neue Grundsatzprogramm der Partei. 2023 wurde er Generalsekretär, seit 2025 ist er zudem stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion.
Es geht nicht darum, Besitzstände zu verteidigen, sondern darum, Zukunft zu sichern. Kommissionen arbeiten hierfür an Lösungen. Unsere Botschaft ist: Seid mutig, liebe Kommissionsmitglieder! Unser Land bewegt sich nur dann, wenn beide Seiten bereit sind, den großen Fortschritt zu wagen, statt in Verteidigungshaltung um den kleinsten Kompromiss zu verharren.
"Müssen den Staat klüger denken"
Wir müssen den Staat klüger denken, damit er seinen Bürgerinnen und Bürgern wirklich dient. Dazu gehört, Bürokratie wirklich spürbar abzubauen, aber auch Vertrauen zu geben: weniger Kontrolle dort, wo Verantwortung getragen wird. Wer in Deutschland eine Idee hat, ein Unternehmen gründet oder einen Antrag auf soziale Unterstützung stellt, darf nicht an Bürokratie scheitern.
Zur Person
Tim Klüssendorf zog erstmals 2021 in den Bundestag ein. Ende Juni wurde er auf dem SPD-Parteitag zum neuen Generalsekretär gewählt. Zuvor war er Co-Sprecher der Parlamentarischen Linken der SPD-Fraktion, des linken Parteiflügels. Klüssendorf ist zudem stellvertretendes Mitglied im Finanzausschuss des Bundestags.
Ein Staat, der einfacher und schneller wird, stärkt das Vertrauen in die Institutionen. Der Staat muss dabei in Vorleistung treten, indem er seinerseits stärker vertraut. Das gilt auch für Unternehmen, die wir nicht dazu zwingen wollen, alles vielfach nachzuweisen und zu dokumentieren.
"Es braucht jetzt die mutigen Reformen"
Es braucht jetzt die richtigen, mutigen Reformen, die Wachstum, soziale Sicherheit und Modernisierung verbinden. Uns geht es um die Verbindung von wirtschaftlichem Aufschwung und sozialer Verantwortung. Diese Verbindung ist der Garant für wirtschaftlichen Erfolg und sozialen Frieden.
Wir stehen an einem Punkt, an dem wir die Voraussetzungen für den Erfolg in unserem Land grunderneuern müssen. Wir wissen, was auf dem Spiel steht. Deshalb sagen wir: keine kleinen Schritte bei den anstehenden Reformen. Kein Streit um Nebensächlichkeiten. Was jetzt zählt, sind Mut, Vertrauen und gemeinsame Verantwortung.
- Gastbeitrag von Carsten Linnemann und Tim Klüssendorf