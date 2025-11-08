Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Deutschland steht vor enormen Herausforderungen. In einem Gastbeitrag schwören die Generalsekretäre der schwarz-roten Koalition, Carsten Linnemann (CDU) und Tim Klüssendorf (SPD), das Land auf große Reformen ein.

Die Welt verändert sich in einem Tempo, das viele Menschen atemlos macht. Lieferketten, Zollstreit und internationale Krisen – was früher weit weg schien, hat heute unmittelbaren Einfluss auf unseren Alltag. Das hat Auswirkungen auf Sicherheit, Wohlstand, Arbeitsplätze. Vieles, was uns lange getragen hat, wirkt heute brüchig.

Da sind die Sorgen um den eigenen Arbeitsplatz, die steigenden Preise im Supermarkt und die Unsicherheit angesichts eines Krieges mitten in Europa. Und dazu kommt das Gefühl, dass vieles immer komplizierter wird, dass man sich selbst bei den einfachsten Dingen des Alltags durch immer neue Regeln und Verfahren kämpfen muss.

Wir wissen sehr genau, dass es jetzt auf unsere Parteien ankommt – miteinander, nicht gegeneinander. Dabei sind wir uns als Volksparteien vollkommen darüber im Klaren, dass die Veränderung nur dann gelingen wird, wenn wir uns auch selbst bewegen. Unsere Parteien haben unterschiedliche Traditionen und Perspektiven. Wir vergessen nicht, woher wir kommen und wissen um unsere Unterschiede. Aber gleichzeitig müssen wir Brücken bauen. Das bedeutet, dass jede Seite bereit sein muss, eigene Gewissheiten zu hinterfragen. Nur so können wir ein Momentum für die notwendigen Reformen entwickeln.

"Es geht nicht darum, Besitzstände zu verteidigen"

Mut und Vertrauen gehören dabei zusammen. Vertrauen wächst, wenn Menschen spüren, dass Politik sie mit ihren Sorgen und mit ihrem Wunsch nach Verlässlichkeit ernst nimmt. Vertrauen wächst vor allem dann, wenn es gerecht zugeht. Wer Leistung bringt, muss darauf zählen können, dass dies anerkannt wird. Wir arbeiten auf eine höhere Tarifbindung hin. Die Sozialpartnerschaft ist ein wichtiger Teil der sozialen Marktwirtschaft. Wir wollen, dass unsere sozialen Sicherungssysteme auch zukünftig leistungsfähig bleiben – in der Gesundheit, in der Pflege und der Rente. Alle müssen ihren gerechten Teil beitragen.

Konrad-Adenauer-Haus, Carsten Linnemann Berlin, Konrad-Adenauer-Haus, Pressekonferenz, Ergebnisse Präsidiumsklausur, CDU, Generalsekretär, Carsten Linnemann Berlin Berlin GER *** Konrad Adenauer Haus, Carsten Linnemann Berlin, Konrad Adenauer Haus, Press conference, Results of the executive committee meeting, CDU, Secretary General, Carsten Linnemann Berlin Berlin GER (Quelle: IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elmenthaler/imago) Zur Person Carsten Linnemann (48) ist seit 2009 CDU-Abgeordneter im Deutschen Bundestag. 2022 bis 2024 war er Parteivize der CDU und maßgeblich verantwortlich für das neue Grundsatzprogramm der Partei. 2023 wurde er Generalsekretär, seit 2025 ist er zudem stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion.