Union und SPD Jetzt droht neuer Ärger



Von Daniel Mützel , Julia Naue 11.11.2025 - 15:49 Uhr Lesedauer: 6 Min.

Finanzminister Lars Klingbeil (SPD, l.) und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): Steht die parlamentarische Mehrheit bei den anstehenden Asylverschärfungen? (Quelle: Kay Nietfeld/dpa)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Rente, Wehrdienst, Bürgergeld: Die schwarz-rote Koalition kämpft für ihre Projekte und gegen interne Fliehkräfte. Die drohen nun auch noch in der Asylpolitik. Wie gefährlich ist das?

Als hätten Union und SPD nicht schon genug Ärger. Einen Tag nach der Einreichung des SPD-Mitgliederbegehrens gegen die Bürgergeldreform droht der schwarz-roten Koalition schon der nächste Konflikt. Stein des Anstoßes dieses Mal: die "Migrationswende" der Regierung.

Die Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt der SPD hat sich in einem gemeinsamen Forderungspapier mit den Grünen gegen die geplante Umsetzung der europäischen Asylreform GEAS von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) ausgesprochen. Aziz Bozkurt (SPD), Mitinitiator und Berliner Staatssekretär für Soziales, nannte Dobrindts Gesetzentwurf in der Erklärung "inhuman und in Teilen rechtswidrig". Es sei keine faire und solidarische Reform, sondern eine "massive Verschärfung des Flüchtlingsrechts in Deutschland – mit erheblichen Risiken für den Schutz von Grund- und Menschenrechten". Zuerst berichtete die "Welt" über das Papier.

Dass Teile der SPD gemeinsame Sache mit der grünen Opposition machen, ist bemerkenswert. Auch der Zeitpunkt ist für die schwarz-rote Koalition maximal ungünstig: Seit Wochen streiten sich Union und SPD über Sozialreformen, Rente oder den Wehrdienst. Der Koalitionsfrieden ist wackelig, jeder neue Konflikt droht, die Fliehkräfte auf beiden Seiten zu verstärken. Ein rot-grüner Schulterschluss bei einem so zentralen Thema wie der Migration könnte die Koalition nun weiter destabilisieren. Aber wie gefährlich ist dieser asylpolitische Vorstoß für sie wirklich?

Fragiler Koalitionsfrieden

Klar ist: Die Migrationspolitik der Bundesregierung ist vermintes Gelände. Die Union versprach im Wahlkampf eine "Migrationswende", als ihr Vollstrecker auf Bundesebene gilt Innenminister Alexander Dobrindt. Aus Sicht von CDU/CSU lief die Operation bisher ziemlich erfolgreich: Halbierte Asylzahlen, Zurückweisungen an den Grenzen, weitere Verschärfungen – wie die nun kritisierte Umsetzung der GEAS-Reform – sind in Planung.

Zur Wahrheit gehört jedoch auch: Für die SPD war die Dobrindtsche "Asylwende" mit schmerzhaften Zugeständnissen verbunden. Vor allem die Aussetzung des Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte trugen viele SPD-Abgeordnete nur zähneknirschend mit. Mit der nationalen Umsetzung der GEAS-Reform kommt eine weitere Zumutung auf die Genossen zu. Die Bereitschaft, die nächste Asylverschärfung mit auf den Weg zu bringen, ist daher vor allem bei linken Sozialdemokraten gering.

Riskante Strategie