Deutschlandtag des Politik-Nachwuchses JU plant offenbar Bier-Verbot wegen Merz

Von t-online , wan 14.11.2025 - 23:26 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Bundeskanzler Friedrich Merz im Konrad-Adenauer-Haus: Er wird sich beim Deutschlandtag der Jungen Union Kritik anhören müssen. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/EVENTPRESS Jeremy Knowles/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Beim Deutschlandtag der Jungen Union muss sich Kanzler Merz der Kritik stellen. Die Jungpolitiker bereiten sich auf hitzige Debatten vor und ergreifen Maßnahmen.

Die "Junge Union" will offenbar Stimmung gegen Bundeskanzler Friedrich Merz bei ihrem Deutschlandtag vermeiden. Trotz der harschen Kritik an der Bundesregierung, die der JU-Vorsitzende Johannes Winkel in seiner Auftaktrede übte, möchte man beim Auftritt des Kanzlers wohl Einigkeit zeigen.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, soll am Samstagvormittag bei dem Treffen im Europa-Park im südbadischen Rust während des Merz-Besuches deswegen ein Bier-Verbot verhängt werden. Dieses wird laut Bericht erst aufgehoben, wenn der Kanzler wieder abgereist ist – wahrscheinlich um die Mittagszeit. Und damit die Halle auch gut gefüllt ist, werden die Teilnehmer am Samstag nicht kostenlos Achterbahn fahren dürfen, wie dies am Freitag und Sonntag der Fall ist, so die "Bild". Damit will man wohl auch vermeiden, dass der CDU-Nachwuchs während der Kanzler-Rede nach draußen geht.

Der Chef des Parteinachwuchses forderte zum Auftakt von seiner Partei mehr Durchsetzungsfähigkeit gegenüber der SPD. Vor allem bei dem Rentenpaket ist die Junge Union mit der Arbeit der CDU nicht zufrieden. Wenn eine SPD-Ministerin einen Gesetzentwurf vorlege, der 120 Milliarden Euro über den Koalitionsvertrag hinausgehe, müsse man die SPD daran erinnern, dass die CDU die Wahl gewonnen habe und den Kanzler stelle, sagte JU-Chef Johannes Winkel. "Die SPD bestimmt nicht die Richtlinien der Politik. Und das müssen wir einfordern".

Junge Gruppe macht Druck auf Union

Die Junge Gruppe im Bundestag hatte der Union deutlich gemacht, dass sie das Rentenpaket im Bundestag in der vorgelegten Form ablehnt. Der Gruppe gehören 18 Abgeordnete an, die zum Zeitpunkt der Bundestagswahl im Februar nicht älter als 35 Jahre waren und alle in der Jungen Union sind. Da CDU, CSU und SPD im Bundestag nur eine Mehrheit von 12 Stimmen haben, könnte der Unions-Nachwuchs das Rentenpaket kippen.