Interner Streit in der Merz-Partei Rentendebatte: CDU-Senioren melden sich zu Wort

Von t-online 16.11.2025 - 01:06 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Rentnerehepaar beim Spazieren gehen: Innerhalb der CDU wird über die Rente gestritten. (Quelle: IMAGO/Lobeca/Ralf Homburg/imago)

Die Senioren-Union hat sich in der parteiinternen Rentendebatte geäußert. Ein CDU-Landeschef fordert Verhandlungen.

Im unionsinternen Streit über die Rente hat der Vorsitzende der Senioren-Union, Hubert Hüppe (CDU), Verständnis für die Einwände des Parteinachwuchses gezeigt. "Die Sorgen der jungen Generation sind berechtigt, insbesondere mit Blick auf die Finanzierung der Rente und den demografischen Wandel", sagte Hüppe den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND).

Hüppe bemühte sich um ausgleichende Töne: "Im Mittelpunkt steht kein Streit und erst recht keine Koalitionskrise, sondern die Suche nach einer tragfähigen Lösung für die Zukunft unserer Sozialsysteme."

Landeschef Hagel für weitere Gespräche

Baden-Württembergs CDU-Landeschef Manuel Hagel fordert sogar weitere Verhandlungen über das umstrittene Rentenpaket der Bundesregierung. "Es muss mit der SPD weiterverhandelt werden", sagte der CDU-Politiker, der auch Spitzenkandidat seiner Partei für die Landtagswahl im März 2026 ist, beim Deutschlandtag der Jungen Union im südbadischen Rust.

Inhaltlich stellte sich Hagel hinter die Forderungen des Parteinachwuchses. "Die Haltelinie bis 2031 und nicht darüber hinaus: Es ist bereits der Kompromiss", sagte Hagel. Wenn der Vorschlag von Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) eins zu eins komme, brauche es keine Rentenkommission mehr, so Hagel: "Das einzige, was ihr in der Rentenkommission noch werdet tun können, ist Kaffee trinken, Kuchen essen und euch überlegen, ob ihr 120 Milliarden oder 150 Milliarden zuschießt."